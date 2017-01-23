Крымская епархия призвала передать ей 24 объекта заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. По словам протоиерея Сергия Халюты, сейчас уже идет подготовка документов по закону о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Неизвестно, понимали ли те, кто принимал в 2010 году закон о реституции церковного имущества, что он станет источником стольких конфликтов. Но тогда точно сложно было предположить, что митрополия, которая формально подчиняется Украинской православной церкви, пусть и Московского патриархата, будет требовать передачи себе недвижимости.

В любом случае, конфликт вокруг заповедника «Херсонес Таврический» теперь не погасить решением губернатора или даже президента — сложно себе представить, сколько уже сейчас задействовано в нем сил.