Русская православная церковь (РПЦ) сможет помочь людям, которые лишились работы из-за автоматизации и информатизации процессов на производстве. Об этом в понедельник, 23 января, в интервью ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда.

«Церковь будет помогать… Я думаю, что церковь будет таким колоколом, который будет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным», — рассказал он.

Легойда пояснил, что пока нельзя с уверенностью сказать, стал ли благом для человека информационно-технологический прорыв последних лет. По его мнению, общество переживает «стадию отмирания многих профессий», в том числе в области образования и здравоохранения. В результате «человек может остаться без средств к существованию, независимо от того, как он образован». «Когда мы говорим об автоматизации, о роботах, многие представляют замену тяжелого физического труда машинным, но сегодня под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые "белые воротнички"», — указал он.

Работники в офисе. / pixabay.com

Напомним, серьезную дискуссию о будущем малоквалифицированных рабочих мест в российском обществе вызвала информация о том, что Сбербанк собирается заменить роботами три тысячи сотрудников. Хотя кому-то, может быть, при слове робот представляется некий человекоподобный объект из металла и пластика, на самом деле речь идет о программе, которая будет составлять типовые иски против физических лиц, которые по какой-то причине оказались должны банку.

В том же Сбербанке в декабре заявили, что в 2017 году могут сократить примерно 8% персонала в связи с развитием онлайн-банкинга, только та новость не обратила на себя такого внимания, поскольку в ней не были упомянуты роботы. А к 2025 году, считает президент Сбербанка Герман Греф, количество сотрудников организации вообще может сократиться вдвое с нынешних 330 тысяч — и все благодаря развитию дистанционного банковского обслуживания, то есть того же интернет-банкинга.

Но новые технологии, безусловно, скажутся не только на работниках банковской сферы. В понедельник заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов рассказал, что в Подмосковье в запущен полигон по тестированию беспилотных грузовиков. Возможно, первый коммерческий рейс будет запущен уже в мае. В ближайших планах — запуск сезонного летнего движения беспилотных грузовиков между Москвой и Краснодаром, кроме того, для проезда автомобилей с автопилотом Росавтодор ведет подготовку участка трассы М-7 «Волга» (Казань – Набережные Челны), он будет готов в 2018 году.

В первое время беспилотное управление коммерческим транспортом не приведет к сокращению числа рабочих мест, скорее даже наоборот, но вскоре, когда технология будет отработана, число дальнобойщиков, машинистов метро, водителей автобусов и вагоновожатых будет сокращаться.

Хотя крупный бизнес, который, как правило, способен выстраивать долгосрочную стратегию, обычно поддерживает автоматизацию, государство здесь оказывается в сложной ситуации.

С одной стороны, внедрение новых технологий — это повышение производительности труда и рост экономики, о чем так любят говорить руководители страны. Более того, рост потребности в квалифицированных кадрах повлечет за собой снижение иммиграции из бедных стран, что, в свою очередь, позволит снять социальную напряженность в некоторых слоях общества.

Биржа труда. / kremenvlast.com.ua

С другой стороны, сокращение числа «традиционных» рабочих мест может повлечь за собой рост безработицы, а значит необходимость усиления социальной роли государства. Далеко не факт, что рост экономики обеспечит правительство финансами, которых хватит для совершения всех предусмотренных законом социальных выплат. В теории потерявшие работу люди для поддержания уровня жизни будут сами стремиться пройти курсы переподготовки или иными способами искать пути заработка — но не исключено, что в первую очередь они будут требовать дотаций от государства.

И тут церковь, судя по всему, готовится стать своеобразным громоотводом, приняв на себя обязанность по поддерже людей, потерявших работу. Хотя бы моральной.