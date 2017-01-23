У подмосковного Красногорска скоро появится новый глава — это Радий Хабиров, бывший заместитель главы управления внутренней политики Администрации президента, который отвечал за связи с Государственной Думой. Об этом, по крайней мере, говорят источники «Газеты.ru».

Красногорский район 8 января был преобразован в городской округ, одновременно были упразднены все городские и сельские поселения. Так что теперь глава округа будет реально управлять всем хозяйством не только Красногорска, но и Нахабина, Мечникова, а также многочисленных дачных и коттеджных поселков, которые во множестве построены в одном из самых престижных и дорогих районов Подмосковья. Также на территории района находится комплекс административных зданий правительства Московской области — фактически город является столицей региона.

Глава Красногорского округа будет избираться не жителями, а депутатами, так что провести назначение нужного администрации области человека будет достаточно просто.

Для Радия Хабирова новый пост, если он его займет, будет формальным понижением. Он начал работать в АП с 2008 года, сразу возглавив департамент по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями. С 2009 года стал заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента. Был уволен по собственному желанию в сентябре 2016 года. Наблюдатели обращают внимание, что он начал свою работу в то время, когда первым замглавы администрации президента был Владислав Сурков, но сохранил свой пост и при сменившем его Вячеславе Володине.

Изначально ходили слухи, пишет «Газета.ru», что Хабиров станет заместителем министра в каком-нибудь федеральном ведомстве, там могут пригодится его навыки по работе с парламентом. Однако теперь «знакомый с ситуацией высокопоставленный источник» издания утверждает, что экс-куратор Думы в Администрации президента собирается на работу в Московскую область.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова подтвердила эту информацию. «Мы рассматриваем его кандидатуру на один из ключевых городских округов Московской области», — заявила она.

Наталья Виртуозова Фото: пресс-служба Зампредседателя правительства Московской области

Даже если назначение не состоится, а источники «Газеты.ru» утверждают, что Хабиров все еще рассматривает варианты трудоустройства в федеральных ведомствах, утечка интересна уже тем, что позволяет сопоставить различные посты на разных уровнях власти. Примеров перехода федеральных министров на пост губернаторов и обратной замены достаточно много, причем чем важнее министерство, тем купнее и богаче регион. Можно вспомнить, что Сергей Шойгу после отставки с поста министра чрезвычайных ситуаций возглавил Подмосковье, а потом стал министром обороны. Алексей Гордеев, который десять лет был министром сельского хозяйства, был отправлен руководить Воронежской областью, а действующий глава ведомства, Александр Ткачев, до того возглавлял Кубань.

Красногорский округ после его создания стал одним из самых богатых муниципалитетов страны, на территории которого, вдобавок, находится множество элитных поселков и администрация региона. Если сейчас пост руководителя Красногорского округа всерьез рассматривается как достойное продолжение карьеры одного из ключевых сотрудников Администрации президента, то, вполне вероятно, вскоре стоит ожидать прихода бывших федеральных чиновников и в другие богатые муниципалитеты, благо в большинстве регионов теперь руководители муниципалитетов назначаются местными депутатами, с которыми почти всегда проще договориться, чем с населением.

Торгово-развлекательный комплекс Vegas Крокус Сити в Красногорске Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Другое дело, что у Хабирова нет опыта руководства целой городской администрацией, в которой важно не только вести политические переговоры между различными группами влияния, но и, условно говоря, обеспечить работу людей, которые могут организовать своевременный вывоз мусора. Получится ли у Хабирова, или других федеральных чиновников, эффективно руководить муниципалитетам — большой вопрос.