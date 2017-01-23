Рейтинг успешности выпускников российских вузов. Правительство

Рассуждая о качестве высшего образования, эксперты обращают внимание на то, насколько успешными стали выпускники того или иного вуза. «Полит.ру» собрал информацию о том, где и какое именно образование получали руководящие лица государства.

В правительство России входят 32 человека. У многих членов кабинета министров есть не одно высшее образование.

Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1987 году и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. Кандидат юридических наук, доцент.

Дмитрий Медведев в СпбГУ Пресс-служба президента России

Заместители председателя правительства

Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Иванович Шувалов в 1993 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова по специальности «правоведение».

Заместитель Председателя Правительства Ольга Юрьевна Голодец в 1984 году окончила экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.

Заместитель Председателя Правительства Аркадий Владимирович Дворкович в 1994 г. окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». В 1994 году также окончил Российскую экономическую школу с дипломом магистра экономики. В 1997 году окончил Университет Дьюка штата Северная Каролина (США) с дипломом магистра экономики.

Заместитель Председателя правительства Дмитрий Николаевич Козак в 1985 году закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

Заместители председателя правительства Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Игорь Шувалов Пресс-служба президента России

Заместитель Председателя правительства Виталий Леонтьевич Мутко окончил Речное училище, затем Институт водного транспорта и в 1999 году заочно Ленинградский государственный университет (юридический факультет).

Заместитель председателя правительства – Руководитель аппарата правительства Сергей Эдуардович Приходько в 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Олегович Рогозин в 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. В 1988 году окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС.

Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Антон Силуанов Пресс-служба президента России

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев в 1978 году окончил Пермский политехнический институт, получив диплом по специальности «горный инженер».

Заместитель председателя правительства Александр Геннадиевич Хлопонин в 1989 году окончил Московский финансовый институт.

Федеральные министры

Министр без портфеля, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Анатольевич Абызов в 2000 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет.

В то же время в его биографии на сайте правительства указано, что Абызов трудовую деятельность начал в 1989 года, а с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса, в том числе был заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго». С 1998 года входил в состав правления и возглавлял департамент инвестиционной политики РАО ЕЭС, с 1999 года был заместителем председателя правления РАО ЕЭС.

Министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева в 1979 году окончила дирижёрско-хоровое отделение Московского государственного института культуры. В 1987 году – исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института. В 1987 году поступила в очную конкурсную аспирантуру Института истории Академии наук СССР. В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны».

Министр образования Ольга Васильева на съезде "Единой России" ЕР

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Сергеевич Галушка в 1997 году окончил институт экономики Московского государственного социального университета по специальности «Экономика и социология труда», в 2001 году – МИПК РЭА им. Плеханова. В 2011 окончил «Программу подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров» (РАНХиГС при президенте РФ), прошел стажировку в Эдинбургском университете (Великобритания), защитил аттестационную работу на тему «Стратегия развития человеческого потенциала в Российской Федерации».

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Ефимович Донской в 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М.Губкина по специальности «автоматика и телемеханика».

Министр спорта Павел Анатольевич Колобков в 1991 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры», а в 1998 году – Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев в 1989 году окончил очное отделение Высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР по специальности «правоведение». Сведений о продолжении образования в официальных источниках нет. В то же время сообщается, что Колокольцев является доктором юридических наук: в 2005 году, по неофициальным данным, он защитил диссертацию на тему «Обеспечение государственных интересов России в контексте концепции национальной безопасности». Проект «Диссернет» предъявил к этой диссертации ряд претензий по поводу недокументированных заимствований.

Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Дмитрий Абызов Пресс-служба президента России

Министр юстиции Александр Владимирович Коновалов в 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности правоведение. Кандидат юридических наук. Старший советник юстиции.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Владимирович Кузнецов в 1990 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Экономист».

Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров в 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации.

Министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров в 1994 году окончил МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «социология». В 1997 году окончил аспирантуру МГУ, получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2002 году окончил докторантуру Московского авиационного института. В 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция».

Министр культуры Владимир Ростиславович Мединский в 1992 году окончил МГИМО МИД России. В официальной биографии, опубликованной на сайте правительства России, указано, что Мединский является доктором наук и профессором, однако сведений о том, когда, где и как он защитил докторскую и стал профессором. Неофициальные источники уточняют, что в МГИМО Мединский учился на журналиста-международника, а докторская диссертация его была по политологии. К этой диссертации не выдвигалось претензий, связанных с некорректным цитированием, однако ряд ученых утверждал, что определенные ее положения ненаучны.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Александрович Мень получил разноплановое специальное и высшее образование. В 1980-82 годах учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности. «промышленная теплоэнергетика». Прервал учебу для службы в армии, много позже прошел профессиональную переподготовку по программе «Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса» в том же вузе, к тому времени получившем название Государственная академия нефти и газа им. И.М.Губкина. Окончил 468-й учебный комбинат ВМФ Министерства обороны СССР по специальности «машинист башенного крана»; Московский государственный институт культуры по специальности «режиссура»; Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «юриспруденция».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень ЕР

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Анатольевич Никифоров в 2004 году окончил экономический факультет Казанского государственного университета.

Министр энергетики Александр Валентинович Новак в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии», а в 2009 г. – Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «менеджмент».

Министр экономического развития Максим Станиславович Орешкин в 2004 году окончил магистратуру Государственного университета – Высшей школы экономики (ныне – Научно-исследовательского университета, НИУ ВШЭ) по направлению «Экономика».

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков в 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 1988 году – Военно-инженерную академию им. В.В.Куйбышева, а в 1991 году – очную адъюнктуру по специальности «командно-штабная гражданской обороны». В 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «менеджер государственного и муниципального управления».

Министр финансов Антон Германович Силуанов в 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит».

Министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова в 1983 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт, в 1985 году – клиническую ординатуру, затем аспирантуру по специальности «нервные болезни». Доктор медицинских наук, профессор.

Министр транспорта Максим Юрьевич Соколов в 1991 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ, ранее называвшийся ЛГУ). По неофициальной информации, не указанной на сайте правительства, в 1981-1991 годах также обучался на юридическом факультете ЛГУ. Кандидат экономических наук. Проект Диссернет обнаружил в диссертации Соколова масштабные заимствования.

Министр сельского хозяйства Александр Николаевич Ткачёв окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. В 2004 году – докторскую по экономике.

Министр труда и социальной защиты Максим Анатольевич Топилин в 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова по специальности «экономист». Кандидат экономических наук.

Министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу в 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Кандидат экономических наук.

Таким образом, оказалось, что среди кабинета министров больше всего выпускников МГУ, СПбГУ (ЛГУ) и МГИМО.