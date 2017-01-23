Однако до сих пор неясно, насколько эта перспектива реалистична. Теоретически обе стороны заинтересованы в том, чтобы встретиться и договориться, однако на практике оппозиция в таких случаях начинает ставить условия – например, требуют гарантий освобождения заключенных. Есть вероятность, что за переговорами в Казахстане, которые, по замыслу, должны завершиться во вторник, последуют переговоры при посредничестве ООН в Женеве (8 февраля). Таким образом, эти переговоры – не альтернатива женевским, а необходимый предварительный шаг.

Международная встреча по сирийскому урегулированию. Астана, 23 января 2017 Tasnim News

BBC рассуждают о том, может ли новое посредничество и новый формат переговоров решить старые сирийские проблемы. После взятия Алеппо правительственными сирийскими войсками ситуация сильно изменилась в плане расстановки сил. Также на ситуацию сильно повлиял альянс между Россией и Турцией, который, собственно, немало способствовал прекращению военных действий в Алеппо.

Президент Турции Реджеп Эрдоган по-прежнему настаивает, что Асад в итоге должен быть отстранен от власти. Однако сейчас Эрдогану важнее заручиться поддержкой Россией против сирийских курдов, которые пытаются создать свой собственный автономный анклав на границе с Турцией. Россия, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы Турция, используя свое влияние на поддерживаемых ею повстанцев, помогла склонить их к переговорам.

Бойцы курдских отрядов народной самообороны (YPG) в Северной Сирии Kurdishstruggle

Таким образом, заключает автор, переговоры в Астане – это знаковое событие, указывающее на начало нового процесса, который, правда, пока находится в зачаточном состоянии и легко может быть нарушен старыми противоречиями между участниками. В какой-то момент России и Турции придется обратиться к своим главным пунктам разногласий – прежде всего, к вопросу о дальнейшей судьбе Асада.

Wall Street Journal тоже рассуждает об альянсе между Россией и Турцией. Сотрудничество неожиданно постольку, поскольку все эти годы Россия и Турция поддерживали в Сирии противоборствующие стороны. От такого специфического сочетания можно ожидать как прорыва, так и неудачи. Пока авторы предлагают рассматривать ситуацию как испытание для нового альянса.

Авторы оговаривают, что администрация американского президента Дональда Трампа не будет присылать свою делегацию на переговоры в Астане, хотя их приглашали сирийские оппозиционеры и иранские дипломаты. В результате США на переговорах будут представлены своим послом в Казахстане. Также авторы напоминают, что Трамп собирался усилить натиск на террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако не пока не уточнил, каким образом он собирается это делать – задействованием ли американских войск или поддержкой местных ополченцев, борющихся с ИГ.