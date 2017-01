Топ новостей 23 января

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня судья КС выступил против решения суда по ЮКОСу, Елена Мизулина заявила о выходе из «Справедливой России», а Крымская епархия РПЦ попросила передать ей объекты «Херсонеса Таврического».

Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев призвал отклонить запрос Минюста о возможности проигнорировать судебное решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа, назвав его неприемлемым, а само ведомство упрекнул в упрощенном подходе.Судья уверен, что ведомству стоит «продолжить диалог с межгосударственным органом - комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции о правах человека».

Кремль заявил, что тема президентских выборов не стоит на повестке дня. Ранее директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал главной проблемой выборов низкую явку, на что в АП ответили, что у нее пока нет ориентиров по этому вопросу. Зато Кремль активно готовится к первому телефонному разговору между президентами РФ и США. Его дата, правда, еще не назначена.

Спецслужбы США проанализировали контакты советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом, чтобы выяснить, не был ли нарушен закон. Речь идет о телефонном разговоре от 29 декабря 2016 года, когда были расширены санкции против РФ, а также более ранних контактах. О выявлении нарушений не сообщается.

