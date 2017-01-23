Топ новостей 23 января
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня судья КС выступил против решения суда по ЮКОСу, Елена Мизулина заявила о выходе из «Справедливой России», а Крымская епархия РПЦ попросила передать ей объекты «Херсонеса Таврического».
Судья КС призвал отклонить запрос Минюста о неисполнении решения ЕСПЧ по ЮКОСу
Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев призвал отклонить запрос Минюста о возможности проигнорировать судебное решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа, назвав его неприемлемым, а само ведомство упрекнул в упрощенном подходе.Судья уверен, что ведомству стоит «продолжить диалог с межгосударственным органом - комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции о правах человека».
По России24 снова мочат Юкос, Ходорковского и Невзлина. Причем делают это в лучших традициях совкового антисемитизма.— либерализм и отвага (@vint_67) 22 января 2017 г.
В Кремле не увидели выборов на повестке дня
Кремль заявил, что тема президентских выборов не стоит на повестке дня. Ранее директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал главной проблемой выборов низкую явку, на что в АП ответили, что у нее пока нет ориентиров по этому вопросу. Зато Кремль активно готовится к первому телефонному разговору между президентами РФ и США. Его дата, правда, еще не назначена.
"Песков прокомментировал несостоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа."— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 23 января 2017 г.
Они уже несостоявшиеся события комментируют.
Спецслужбы США провели расследование связей советника Трампа с Россией
Спецслужбы США проанализировали контакты советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом, чтобы выяснить, не был ли нарушен закон. Речь идет о телефонном разговоре от 29 декабря 2016 года, когда были расширены санкции против РФ, а также более ранних контактах. О выявлении нарушений не сообщается.
NO DREAM is too big, NO CHALLENGE is too great. Nothing we want for our future is BEYOND OUR REACH. #AmericaFirst🇺🇸 pic.twitter.com/BGuVX4C1LH— President Trump (@POTUS) 23 января 2017 г.
Фуршет в посольство РФ pic.twitter.com/L7RzJaNUey— Майстер (@DistMist) 23 января 2017 г.
Мизулина выйдет из «Справедливой России»
Сенатор Елена Мизулина выйдет из партии «Справедливая Россия», в которой она состояла с 2007 года. Причины такого решения не озвучиваются. Заявление сенатора уже направлено в региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Омской области, которую Мизулина представляла в верхней палате.
Елена Мизулина приняла решение вступить в ИГИЛ— недруги за бугром (@Lndcalling) 23 января 2017 г.
Мизулина вышла из «Справедливой России» и пошла в «Справедливую Бельгию»— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 23 января 2017 г.
Гюльчехра Бобокулова направлена на принудительное лечение
Осужденная за убийство ребенка в Москве няня Гюльчехра Бобокулова находится на принудительном лечении. Ее приговор не был обжалован и вступил в силу. Она помещена в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории РФ.
Крымская епархия РПЦ попросила передать ей объекты «Херсонеса Таврического»
Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать в ее владение 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический», чтобы «этот музей стал действительно музеем». Церковь предложила создать современный музейный комплекс. В Кремле заявили, что единого подхода к передаче РПЦ объектов культуры нет, возможно, что ситуация разрешится иначе, нежели чем с Исаакиевским собором в Петербурге.
Русская Пастафарианская Церковь просит передать в её владение Демидовский Металлургический Завод (производящий дуршлаги).— Шри̧ Ма̢х̀а҉в͠о̶ид̡ (@mahavoid) 23 января 2017 г.
РПЦ просит отдать ей Херсонес Таврический. Древние греки специально для них его и построили, скорее всего...— МинПанд (@crimeapanda) 23 января 2017 г.
Зато в РПЦ раскритиковала эмодзи с патриархом Кириллом. Церковь полагает ,что это - безвкусица и дурной тон.
В РПЦ назвали безвкусицей стикеры с патриархом Кириллом в мессенджерах (ТАСС) их использование может быть "разрушительным для общества" pic.twitter.com/4rcudIOvqM— Republic News (@Repub_News) 23 января 2017 г.
Шувалов предложил создать аналог шоу «Голос» для молодых предпринимателей
Игорь Шувалов уверен, что на ТВ нужно запустить аналог шоу «Голос», но для молодых предпринимателей. Он уже обратился с этим предложением к Первому каналу. Чиновник считает, что в шоу смогут участвовать бизнесмены в возрасте от 20 до 30 лет: «Можно ввернуть формат, как они свое дело совершают, как они между собой соревнуются. Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались?».
И Шувалов попросит Путина создать для малого бизнеса ШОУ "Путин помоги".— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 23 января 2017 г.
В Чечне тоже будет такая программа, но в формате "Рамзан извини"... pic.twitter.com/r46OuW35IH
На Колыме бензин начали продавать по талонам
В Магаданской области и в Магадане бензин АИ-95 на автозаправочных станциях продают только по талонам,так как танкер, который вез топливо в регион, сломался. Цены на бензин пока остаются прежними: литр АИ-95 стоит 47,27 рубля, АИ-92 – 45,03 рубля, дизельное топливо – 45,80 рубля. Власти области пообещали, что бензин поступит на заправки через неделю.
Голодец рассказала о средней пенсии в 2017 году
Ольга Голодец сообщила, что средний размер пенсии в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, то есть, ее величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. В феврале страховая пенсия будет повышена на уровень инфляции 2016 года или 5,4%. В апреле ожидается еще одна доиндексация пенсий.
Размер пенсий бывших депутатов Госдумы и сенаторов составляет от 211000 до 288000 руб в месяц. В 15-20 раз больше средней российской пенсии— Алёна Попова (@alyonapopova) 23 января 2017 г.
Теперь я точно знаю - жизнь нужно прожить так, чтобы тебе на айфон приходили смски о пенсии в 50 косарей pic.twitter.com/iVF9hkoKUA— Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 23 января 2017 г.
В Femen сообщили о распаде организации
Украинское женское движение Femen распалось в 2015 году, теперь «это больше не организация, а стиль протеста», заявила одна из участниц. При этом, как отметила она, отдельные акции, в которых участвуют девушки с обнаженной грудью, имеют с Femen мало общего. Активистка заявила, что распад Femen произошел из-за внутренних дрязг и претензий на лидерство.
«Закончили мы как классические феминистические организации - все перессорились»: активистка Femen объявила о распаде движения pic.twitter.com/yxpW6HbYCe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2017 г.