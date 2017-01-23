Топ новостей 23 января

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня судья КС выступил против решения суда по ЮКОСу, Елена Мизулина заявила о выходе из «Справедливой России», а Крымская епархия РПЦ попросила передать ей объекты «Херсонеса Таврического».

Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев призвал отклонить запрос Минюста о возможности проигнорировать судебное решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа, назвав его неприемлемым, а само ведомство упрекнул в упрощенном подходе.Судья уверен, что ведомству стоит «продолжить диалог с межгосударственным органом - комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции о правах человека».

По России24 снова мочат Юкос, Ходорковского и Невзлина. Причем делают это в лучших традициях совкового антисемитизма. — либерализм и отвага (@vint_67) 22 января 2017 г.

Кремль заявил, что тема президентских выборов не стоит на повестке дня. Ранее директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал главной проблемой выборов низкую явку, на что в АП ответили, что у нее пока нет ориентиров по этому вопросу. Зато Кремль активно готовится к первому телефонному разговору между президентами РФ и США. Его дата, правда, еще не назначена.

"Песков прокомментировал несостоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа."

Они уже несостоявшиеся события комментируют. — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 23 января 2017 г.

Спецслужбы США проанализировали контакты советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом, чтобы выяснить, не был ли нарушен закон. Речь идет о телефонном разговоре от 29 декабря 2016 года, когда были расширены санкции против РФ, а также более ранних контактах. О выявлении нарушений не сообщается.

NO DREAM is too big, NO CHALLENGE is too great. Nothing we want for our future is BEYOND OUR REACH. #AmericaFirst🇺🇸 pic.twitter.com/BGuVX4C1LH — President Trump (@POTUS) 23 января 2017 г.

Сенатор Елена Мизулина выйдет из партии «Справедливая Россия», в которой она состояла с 2007 года. Причины такого решения не озвучиваются. Заявление сенатора уже направлено в региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Омской области, которую Мизулина представляла в верхней палате.

Елена Мизулина приняла решение вступить в ИГИЛ — недруги за бугром (@Lndcalling) 23 января 2017 г.

Мизулина вышла из «Справедливой России» и пошла в «Справедливую Бельгию» — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 23 января 2017 г.

Гюльчехра Бобокулова Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Осужденная за убийство ребенка в Москве няня Гюльчехра Бобокулова находится на принудительном лечении. Ее приговор не был обжалован и вступил в силу. Она помещена в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории РФ.

Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать в ее владение 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический», чтобы «этот музей стал действительно музеем». Церковь предложила создать современный музейный комплекс. В Кремле заявили, что единого подхода к передаче РПЦ объектов культуры нет, возможно, что ситуация разрешится иначе, нежели чем с Исаакиевским собором в Петербурге.

Русская Пастафарианская Церковь просит передать в её владение Демидовский Металлургический Завод (производящий дуршлаги). — Шри̧ Ма̢х̀а҉в͠о̶ид̡ (@mahavoid) 23 января 2017 г.

РПЦ просит отдать ей Херсонес Таврический. Древние греки специально для них его и построили, скорее всего... — МинПанд (@crimeapanda) 23 января 2017 г.

Зато в РПЦ раскритиковала эмодзи с патриархом Кириллом. Церковь полагает ,что это - безвкусица и дурной тон.

В РПЦ назвали безвкусицей стикеры с патриархом Кириллом в мессенджерах (ТАСС) их использование может быть "разрушительным для общества" pic.twitter.com/4rcudIOvqM — Republic News (@Repub_News) 23 января 2017 г.

Игорь Шувалов уверен, что на ТВ нужно запустить аналог шоу «Голос», но для молодых предпринимателей. Он уже обратился с этим предложением к Первому каналу. Чиновник считает, что в шоу смогут участвовать бизнесмены в возрасте от 20 до 30 лет: «Можно ввернуть формат, как они свое дело совершают, как они между собой соревнуются. Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались?».

И Шувалов попросит Путина создать для малого бизнеса ШОУ "Путин помоги".

В Чечне тоже будет такая программа, но в формате "Рамзан извини"... pic.twitter.com/r46OuW35IH — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 23 января 2017 г.

В Магаданской области и в Магадане бензин АИ-95 на автозаправочных станциях продают только по талонам,так как танкер, который вез топливо в регион, сломался. Цены на бензин пока остаются прежними: литр АИ-95 стоит 47,27 рубля, АИ-92 – 45,03 рубля, дизельное топливо – 45,80 рубля. Власти области пообещали, что бензин поступит на заправки через неделю.

Ольга Голодец сообщила, что средний размер пенсии в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, то есть, ее величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. В феврале страховая пенсия будет повышена на уровень инфляции 2016 года или 5,4%. В апреле ожидается еще одна доиндексация пенсий.

Размер пенсий бывших депутатов Госдумы и сенаторов составляет от 211000 до 288000 руб в месяц. В 15-20 раз больше средней российской пенсии — Алёна Попова (@alyonapopova) 23 января 2017 г.

Теперь я точно знаю - жизнь нужно прожить так, чтобы тебе на айфон приходили смски о пенсии в 50 косарей pic.twitter.com/iVF9hkoKUA — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 23 января 2017 г.

Украинское женское движение Femen распалось в 2015 году, теперь «это больше не организация, а стиль протеста», заявила одна из участниц. При этом, как отметила она, отдельные акции, в которых участвуют девушки с обнаженной грудью, имеют с Femen мало общего. Активистка заявила, что распад Femen произошел из-за внутренних дрязг и претензий на лидерство.