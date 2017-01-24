Вольное историческое общество и Комитет гражданских инициатив представили доклад об особенностях отражения истории в России. Эксперты и рядовые пользователи соцсетей обсуждают его.

Вольное историческое общество и Комитет гражданских инициатив представили доклад об особенностях отражения истории в России. В докладе говорится о влиянии идеологии на оценку истории, попытках переписать историю под нужды «сегодняшнего дня» и причинах того, отчего споры об истории стали привлекать так много внимания.

Сам доклад и публикации СМИ о нем стали предметом широкого обсуждения в социальных сетях, в том числе потому, что о презентации доклада заранее сообщалось через Facebook.

Анонсируя публикацию материала, ведущие страницы Комитета гражданских инициатив в Facebook сообщили, что речь в документе идет «про историческую память, историческую политику России и про то, как и в каком направлении их менять – чтобы отвечали интересам гражданского общества. Разумеется, с учётом существующих политических условий».

Затем на странице было размещено пояснение, что доклад готовился в течение всего 2016 года и что результат его уже был представлен публике, однако аудитория была крайне мала, так как презентация проходила на закрытом заседании КГИ. «Теперь пришло время познакомить с ним общественность: https://komitetgi.ru/analytics/3076/ Обратная связь приветствуется», – указали ведущие страницы.

«Наш первый экспертный доклад в этом году посвящен исторической политике в России. Для подготовки доклада было проведено серьезное социологическое исследование», – указал, предваряя публикацию доклада, Виталий Новоселов, руководитель пиар-отдела КГИ.

Еще одним анонсом для доклада стала передача на радио «Свобода» с участием Григория Юдина, социолога, преподавателя Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководителя программы «Политическая философия и социологическая теория». Предваряя беседу на радио, Юдин обозначил тему, которую посчитал особенно важной. По его мнению, «отечественные консерваторы с их мантрой о том, что в России никогда ничего не меняется, проглядели, что с исторической памятью в России происходят быстрые изменения – надо только уметь их увидеть.»

Доклад также содержит социологическое исследование на основе нескольких десятков интервью с историками, краеведами, сотрудниками музеев, учителями истории из разных регионов страны. В исследовании рассматривается гипотеза существования как «официальной», государственной памяти, так и, наравне с нею, «народной памяти» – той, что формируется самими людьми и проявляется в виде интереса к истории семьи, города, края.

Советский плакат тридцатых годов.

Ряд идей доклада – о том, например, что история России из истории страны превращается в «историю власти» и может быть переписана «под идеологию», в соответствии с нуждами власти, а также соображений о том, чем это грозит стране в будущем, не удивил пользователей, но показался им убедительными.

«Для меня как историка русской литературы это чрезвычайно важный доклад, позволяющий сверить стрелки собственного компаса», – подчеркнул Алексей Миноровский, историк литературы. «Общество историческое, а доклад скорее идеологический, а мог быть методологическим. Но я на этих же идеологических позициях. Чего не скажешь про методологические. Дизайн доклада (и по форме, и по содержанию) хорош. Не хорошо, что вся история России сгорела в Москве 1812-го», – высказал мнение пользователь Виталий Сааков.

«Вот в чем опасность профанации истории официальной пропагандой...», – пишет пользователь Борис Анисимов из Воронежа, опубликовавший ссылку на статью о том, каким образом, по мнению составителей доклада, что делает с историей министр культуры Владимир Мединский, может угрожать будущему россиян. «Мединский и не скрывает, что когда нужно, то можно и отойти от правды», – так прокомментировал материалы о докладе, появившиеся в СМИ, Александр Белянцев, частный предприниматель из Москвы.

«Форсайты – дело хорошее, но историческое прошлое тоже немаловажно в год столетия революции», – отозвался на публикацию доклада на сайте КГИ Игорь Михайлов, член Ассоциации «Юристы за гражданское общество». «Оруэлл живее всех живых. ВИО таки провело социологические исследования :) и обвиняет генеральную совокупность в архаическом сознании и вообще во всех смертных грехах. Впереди – третья волна десталинизации и уголовная ответственность за отрицание 90-х. "В идеологическом плане, уверены ученые ВИО, «отрицание 1990-х – это одновременно отрицание демократической и либеральной традиции, подготовившей эпоху реформ"», – так восприняла доклад пользователь Ольга Богатова, студентка Удмуртского государственного университета.

«Когда не получается прямо реабилитировать опричнину и ГУЛАГ, то возвышают Грозного и Сталина», – на эту сторону доклада обратил внимание Дмитрий Краюхин, главный редактор информационно-аналитического агентство «ЦентрРус» из Орла.

Ряд пользователей соцсетей посчитал некоторые положения доклада спорными.

«Хороший материал. Но насчет популярности Сталина в 85% – пока, слава Богу, преувеличение. НМИ, по Леваде его рейтинг – чуть больше 50%. Что, конечно, тоже ужас, но не ужас-ужас-ужас», – откликнулся на доклад Николай Борисов, руководитель лаборатории в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России.

«...В логику неотвратимого прогресса СССР был вписан в качестве мирового лидера и главной движущей силы. Мы ощущали себя на гребне истории и на пике морально-политической эволюции человечества. Эти переживания сохраняются в исторической памяти и воспроизводятся как нечто утраченное, что порождает фрустрации с эффектами ресентимента и политического нарциссизма.

При всей реакционности советская идеология номинально была «идеологией свободы». На этом был построен весь пантеон исторических личностей и событий. СССР подавал себя средоточием лидером борьбы за свободу всего прогрессивного человечества. В новой, свободной России от этой идеологии мало и это не может не вызывать вопросов», – цитирует отрывок доклада, который он посчитал вызывающим сомнения, Сергей Ушакин из Барнаула, сотрудник Института перспективных исследований.

«Я член ВИО и конкретно под этими словами не готов подписаться. Впрочем, надо внимательно все почитать», – ответил ему пользователь Александр Резник, проходящий постдоктарантуру в Университете Базеля.

«Почему не указаны авторы, готовившие доклад? Хотелось бы понять, кто из практикующих ученых-историков и преподавателей-историков его писал, каков авторский научный опыт самих авторов. Или это принципиальная позиция – сделать доклад анонимным? И нет конкретных примеров наиболее вопиющего искажения исторических фактов? Получается "если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, – значит, надо нам вести незримый бой, так назначено судьбой" и т.д. :)», – оценивает документ Галина Ульянова, сотрудник Института русской истории Российской академии наук.

Картина Ильи Репина "Казаки пишут письмо турецкому султану".

«Опубликован доклад «Какое прошлое нужно будущему России», подготовленный группой коллег под эгидой ВИО. Нужное дело, – и там особенно интересна социологическая составляющая, про низовые инициативы. То, что я наблюдаю, очень хорошо ложится в эти выводы.

Что касается общих выводов, то я не во всём с авторами согласен (не просите только по пунктам разбирать, – не буду), – но это и правильно: было бы странно призывать к единомыслию там, где сам борешься за разномыслие.

Ну и, конечно, социологический взгляд на проблему отличается от взгляда историка», – отметил историк Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.