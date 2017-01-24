История и память
Вольное историческое общество и Комитет гражданских инициатив представили доклад об особенностях отражения истории в России. Эксперты и рядовые пользователи соцсетей обсуждают его.
Вольное историческое общество и Комитет гражданских инициатив представили доклад об особенностях отражения истории в России. В докладе говорится о влиянии идеологии на оценку истории, попытках переписать историю под нужды «сегодняшнего дня» и причинах того, отчего споры об истории стали привлекать так много внимания.
Сам доклад и публикации СМИ о нем стали предметом широкого обсуждения в социальных сетях, в том числе потому, что о презентации доклада заранее сообщалось через Facebook.
Анонсируя публикацию материала, ведущие страницы Комитета гражданских инициатив в Facebook сообщили, что речь в документе идет «про историческую память, историческую политику России и про то, как и в каком направлении их менять – чтобы отвечали интересам гражданского общества. Разумеется, с учётом существующих политических условий».
Затем на странице было размещено пояснение, что доклад готовился в течение всего 2016 года и что результат его уже был представлен публике, однако аудитория была крайне мала, так как презентация проходила на закрытом заседании КГИ. «Теперь пришло время познакомить с ним общественность: https://komitetgi.ru/analytics/3076/ Обратная связь приветствуется», – указали ведущие страницы.
«Наш первый экспертный доклад в этом году посвящен исторической политике в России. Для подготовки доклада было проведено серьезное социологическое исследование», – указал, предваряя публикацию доклада, Виталий Новоселов, руководитель пиар-отдела КГИ.
Еще одним анонсом для доклада стала передача на радио «Свобода» с участием Григория Юдина, социолога, преподавателя Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководителя программы «Политическая философия и социологическая теория». Предваряя беседу на радио, Юдин обозначил тему, которую посчитал особенно важной. По его мнению, «отечественные консерваторы с их мантрой о том, что в России никогда ничего не меняется, проглядели, что с исторической памятью в России происходят быстрые изменения – надо только уметь их увидеть.»
Доклад также содержит социологическое исследование на основе нескольких десятков интервью с историками, краеведами, сотрудниками музеев, учителями истории из разных регионов страны. В исследовании рассматривается гипотеза существования как «официальной», государственной памяти, так и, наравне с нею, «народной памяти» – той, что формируется самими людьми и проявляется в виде интереса к истории семьи, города, края.
Ряд идей доклада – о том, например, что история России из истории страны превращается в «историю власти» и может быть переписана «под идеологию», в соответствии с нуждами власти, а также соображений о том, чем это грозит стране в будущем, не удивил пользователей, но показался им убедительными.
«Для меня как историка русской литературы это чрезвычайно важный доклад, позволяющий сверить стрелки собственного компаса», – подчеркнул Алексей Миноровский, историк литературы. «Общество историческое, а доклад скорее идеологический, а мог быть методологическим. Но я на этих же идеологических позициях. Чего не скажешь про методологические. Дизайн доклада (и по форме, и по содержанию) хорош. Не хорошо, что вся история России сгорела в Москве 1812-го», – высказал мнение пользователь Виталий Сааков.
«Вот в чем опасность профанации истории официальной пропагандой...», – пишет пользователь Борис Анисимов из Воронежа, опубликовавший ссылку на статью о том, каким образом, по мнению составителей доклада, что делает с историей министр культуры Владимир Мединский, может угрожать будущему россиян. «Мединский и не скрывает, что когда нужно, то можно и отойти от правды», – так прокомментировал материалы о докладе, появившиеся в СМИ, Александр Белянцев, частный предприниматель из Москвы.
«Форсайты – дело хорошее, но историческое прошлое тоже немаловажно в год столетия революции», – отозвался на публикацию доклада на сайте КГИ Игорь Михайлов, член Ассоциации «Юристы за гражданское общество». «Оруэлл живее всех живых. ВИО таки провело социологические исследования :) и обвиняет генеральную совокупность в архаическом сознании и вообще во всех смертных грехах. Впереди – третья волна десталинизации и уголовная ответственность за отрицание 90-х. "В идеологическом плане, уверены ученые ВИО, «отрицание 1990-х – это одновременно отрицание демократической и либеральной традиции, подготовившей эпоху реформ"», – так восприняла доклад пользователь Ольга Богатова, студентка Удмуртского государственного университета.
«Когда не получается прямо реабилитировать опричнину и ГУЛАГ, то возвышают Грозного и Сталина», – на эту сторону доклада обратил внимание Дмитрий Краюхин, главный редактор информационно-аналитического агентство «ЦентрРус» из Орла.
Ряд пользователей соцсетей посчитал некоторые положения доклада спорными.
«Хороший материал. Но насчет популярности Сталина в 85% – пока, слава Богу, преувеличение. НМИ, по Леваде его рейтинг – чуть больше 50%. Что, конечно, тоже ужас, но не ужас-ужас-ужас», – откликнулся на доклад Николай Борисов, руководитель лаборатории в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России.
«...В логику неотвратимого прогресса СССР был вписан в качестве мирового лидера и главной движущей силы. Мы ощущали себя на гребне истории и на пике морально-политической эволюции человечества. Эти переживания сохраняются в исторической памяти и воспроизводятся как нечто утраченное, что порождает фрустрации с эффектами ресентимента и политического нарциссизма.
При всей реакционности советская идеология номинально была «идеологией свободы». На этом был построен весь пантеон исторических личностей и событий. СССР подавал себя средоточием лидером борьбы за свободу всего прогрессивного человечества. В новой, свободной России от этой идеологии мало и это не может не вызывать вопросов», – цитирует отрывок доклада, который он посчитал вызывающим сомнения, Сергей Ушакин из Барнаула, сотрудник Института перспективных исследований.
«Я член ВИО и конкретно под этими словами не готов подписаться. Впрочем, надо внимательно все почитать», – ответил ему пользователь Александр Резник, проходящий постдоктарантуру в Университете Базеля.
«Почему не указаны авторы, готовившие доклад? Хотелось бы понять, кто из практикующих ученых-историков и преподавателей-историков его писал, каков авторский научный опыт самих авторов. Или это принципиальная позиция – сделать доклад анонимным? И нет конкретных примеров наиболее вопиющего искажения исторических фактов? Получается "если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, – значит, надо нам вести незримый бой, так назначено судьбой" и т.д. :)», – оценивает документ Галина Ульянова, сотрудник Института русской истории Российской академии наук.
«Опубликован доклад «Какое прошлое нужно будущему России», подготовленный группой коллег под эгидой ВИО. Нужное дело, – и там особенно интересна социологическая составляющая, про низовые инициативы. То, что я наблюдаю, очень хорошо ложится в эти выводы.
Что касается общих выводов, то я не во всём с авторами согласен (не просите только по пунктам разбирать, – не буду), – но это и правильно: было бы странно призывать к единомыслию там, где сам борешься за разномыслие.
Ну и, конечно, социологический взгляд на проблему отличается от взгляда историка», – отметил историк Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.