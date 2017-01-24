В понедельник в сети появилось интервью с активисткой женского движения Femen Яной Ждановой, в котором она заявила о распаде эпатажной группы. «Femen уже не существует. С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись как в море корабли.Команды, которая была раньше, уже нет», — заявила Жданова в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Причина, по словам девушки, в том, что «не поделили деньги и власть». Когда внутри группы стали появляться лидеры, сами для себя определявшие этот статус, начался распад организации. «Несмотря на то, что мы всегда повторяли, что мы не классическая феминистическая организация, что мы нечто новое, что мы либеральные, и подчеркивали свой демократизм, тем не менее, закончили мы так же, как все классические женские феминистические организации: все перессорились, не поделили власть и влияние, начали говорить "а мы круче", "нет, я круче, я лидер"», — рассказала Яна Жданова.

В европейских странах и на Украине по-прежнему осталось несколько активисток, которые периодически организовывают акции, но по мнению Ждановой, это уже не то, что было раньше: «Что-то они время от времени выстреливают, проводят акции… Но такое: сидели-сидели, а потом вдруг подумали, а не пойти ли нам что-то сделать? Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно без выходных и каникул работали на благо нашей идеи, это все закончилось», — сказала девушка.

По ее словам, распад произошел спустя два года после переезда коллектива во Францию, где концепция не дала корней, зато прижился формат акций, и европейские девушки переняли способы демонстрации своего протеста. «Единственное, что их связывает с тем Femen, который все знают, это то, что они протестуют топлесс и пишут на груди слоган. Но люди совершенно не понимают, что они делают. Они думают, что если девочка разделась, написала на груди слоган, то это уже сексуально и это femen-стайл. Но я как активистка Femen, один из самых активных ее участников и основоположников секстремизма, не понимаю, что они там делают», — сказала Жданова.

Она призналась, что не воспринимает деятельность европейских коллег как акции Femen, объясняя это тем, что теперь Femen — это в большей мере стиль протеста, чем организация, и девушки в разных странах копируют этот стиль. «Люди используют свое тело в арте, политической борьбе как способ выразить свою политическую позицию», — пояснила Яна Жданова.

Вскоре стало известно, что у основательницы Femen Анны Гуцол другая точка зрения на ситуацию. Факт распада она опровергла, объяснив это тем, что Femen является не организацией, а движением, которое существует, пока есть люди, желающие участвовать в нем. «Идея Femen – это тело-плакат и секстремизм. Сейчас есть женщины, которые это делают и продолжают — значит движение существует. И вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине — то есть движение существует», — считает Гуцол. Все закончится тогда, когда активисты перестанут проводить протесты, уверена лидер Femen.

Анна Гуцол (вторая слева) общается с прессой на акции Femen. Киев, 2010 FEMEN Women's Movement

Слова Ждановой о распаде движения Гуцол назвала ее личными вопросами и проблемами. «Возможно, оно не существует с точки зрения старой формы, в которой было раньше и в котором она себя видела — возможно так оно для нее и не существует. Яна Жданова не принимала участия в создании, идеологии, разработке этого движения, чтобы делать такие смелые заявления», — заявила Анна Гуцол.

В социальных сетях новость о распаде Femen разошлась быстро и вызвала бурное обсуждение. Так, многие провели параллель с приходом к власти в США нового президента: «В Femen объявили о распаде движения - пришел Трамп и кирдык финансированию?)))» — написал в Твиттер пользователь Юрий Ионин.

В основном же активная интернет-аудитория поддержала окончание существованиеFemen: «Одним безобразием на земле меньше стало…» — написала, например, Светлана Тихонова.

«Образумились? Если так, то это похвально, несмотря на все отговорки. Даже если не все одумались тоже хорошо. Дай Бог одумавшимся способности к покаянию, вразумления в Истине и спасения!», — пожелал девушкам из Femen юзер Юрий Шубин.

Поэтому появление опровержения со стороны Гуцол вызвало скорее раздражение: «Доктор сказал:"в морг!" значит в морг!!!», — написала, например, Ольга Сердюкова.

«А я уж обрадовалась узнав, что Femen распалась», — добавила Алена Сирина.

Некоторые юзеры попробовали дать прогноз относительно дальнейшей судьбы активисток движения: «Думаю, что часть этих отмороженных девок будут продолжать свои бесовские выходки, пока толерантные европейцы их не линчуют. Ведь им и экзорцисты уже не помогут. Единственный вариант выжить для них это поехать в США и там устроить какую-то мерзость. Им там впаяют червончик и будут в тюрьме на ужин макароны давать», — написал пользователь Facebook Кирилл Базилевский.

Напомним, что движение Femen возникло на Украине в 2008 году, но так и не было зарегистрировано как организация, так как власти отказали им в легализации. ДевизFemen — «Пришла, разделась, победила», и активистки следовали этому принципу. Известным движение стало из-за эпатажных акций: девушки выражали свой протест топлесс и на оголенной груди и спине писали резкие, зачастую нецензурные фразы. Нередко для полноты образа участницы Femen во время акций надевали на головы венки с цветами — традиционное украшение украинских девушек.

Активистки Femen следили за общественно-политической повесткой и в годы активной деятельности не оставляли без внимания важные события. Они проводили акции и митинги в защиту прав женщин, против религий, дискриминирующих женщин, неоднократно выступали против проституции и секс-туризма с лозунгом «Украина — не бордель!». При этом в январе 2010 года группа активисток Femen нарядилась проститутками и провела акцию против продажных президентских выборов на Украине.

Активистки Femen протестуют против манипулирования на выборах президента Украины в 2010 году FEMEN Women's Movement

В России Femen были нередкими гостями: в декабре 2011 года они 2011 провели акцию в поддержку российской оппозиции в Москве перед Храмом Христа Спасителя, предварив скандальную выходку не менее эпатажных Pussy Riot. Тогда они ограничились оголением, плакатами и выкриками «Боже, царя гони!». Через год девушки выступили против «Газпрома», перед зданием штаб-квартиры, как обычно, в полуголом виде активистки развернули плакаты против корпорации и «газового шантажа». Они также отличились на президентских выборах в России в 2012 году.

В 2012 году в качестве организации Femen была зарегистрирована во Франции. После этого основные мероприятия, организованные движением, проходили на территории Франции и других европейских стран.