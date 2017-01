«Коммерсантъ» в статье «Свобода торговли становится главным товаром» пишет, что США отказываются от Транстихоокеанского партнерства в пользу двусторонних сделок.

«Скорая помощь приглушит музыку»: в Москве протестируют передачу экстренных сообщений для автомобилистов.

Система распределения средств НКО может измениться, утверждается в статье «Президентским грантам подбирают новую форму».

РБК в статье «Нефтяники не добыли льгот» пишут о том, что Минфин выдвинул условия для продления налоговых послаблений на шельфе.

«Кредиторы подождут»: ЦБ дал банку «Пересвет» еще один шанс.

Как сотовые операторы будут переводить накопления граждан в НПФ описывается в статье «Салоны мобильной пенсии».

«Известия»: «Сирийские власти и оппозиция впервые посмотрели друг другу в глаза». В Астане прошел первый день переговоров по закреплению перемирия в Сирии.

«Петербург не утонет»: Российские климатологи считают, что зарубежные прогнозы о вселенском потопе сильно преувеличены.

«В потребительскую корзину добавят здоровья»: с 2018 года в минимальном наборе продуктов будет меньше мучного и больше фруктов и овощей.

«Газета.ru» в статье «Китай захлестнет дефолтный шторм» пишет о том, что проблемы китайской экономики остаются одной из главных угроз глобальной стабильности.

«Монорельс докатился до экскурсий»: московский монорельс перестал быть видом транспорта.

«Трамп покончил со свободной торговлей»: новый президент подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.

The Econimist: «Праймериз во Франции. Quelle surprise» (Primaries in France: Quelle surprise). На президентских праймериз французские социалисты подались влево. Бенуа Хамон побеждает Мануэля Вальса, обещая безусловный базовый доход.

«Иммиграция после Brexit'а: да будут разрешения» (Immigration after Brexit: Let the permits flow). Сокращение иммиграции не умиротворит британских избирателей. Беспокойство по поводу мигрантов лишь косвенно связано с их численностью. Есть более простые способы ослабить тревогу избирателей.

Bloomberg: «Трамп изменил фокус торговли, отказавшись от тихоокеанской сделки» (Trump Revamps Trade Focus by Pulling Out of Pacific Deal). Президент США Дональд Трамп положил конец проекту США по расширению свободной торговли, подписав указ об отказе от участия в азиатско-тихоокеанской сделке, к которой стремились многие компании, в том числе Nike и Wall-Mart.

«Бегство от Brexit'а приведет к перемещению 30 000 рабочих мест из Британии в Польшу в этом году» (Brexit Flight to Shift 30,000 UK Jobs to Poland This Year) Польша получит порядка 30 тысяч новых рабочих мест за счет переманивания из Британии компаний, которые боятся отсоединения от европейского блока.

The Wall Street Journal: «Трамп пообещал увеличить таможенные пошлины компаниям, которые выдвигаются за границу» (Trump Vows Major Border Tax on Firms Moving Overseas). Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут "очень огромные" таможенные пошлины для компаний, выводящих бизнес за рубеж. Он сосредоточился на изменении международных торговых отношений США.

«США приглядываются к связям Флинна с Россией» (U.S. Eyes Flynn’s Links to Russia). Агенты контрразведки расследовали связи между Майклом Флинном, советником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности, и российскими чиновниками.