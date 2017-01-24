Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский говорил, что в новогодние праздники отдыхал с семьей дома, но во Владивостоке считают, что на самом деле он еще в конце декабря улетел в Дубай. По этому поводу в Государственной Думе уже даже появились желающие запретить чиновникам отдыхать за пределами страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил вступить в дискуссию и сказал, что «рекомендовать чиновникам отдыхать в России, безусловно, можно», но приказывать никто не собирается.

Запретить чиновникам выезжать из страны на отдых действительно сложнее, чем полицейским: денег у них часто побольше и запросов, соответственно, тоже. Но желание построить вокруг этого какую-то кампанию в прессе уже показательно.