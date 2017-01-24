Европейский суд по правам человека не нашел нарушений и дискриминаций в том, что российское уголовное законодательство предусматривает пожизненное заключение только для мужчин от 18 до 65 лет. Такое решение опубликовано ЕСПЧ по итогам рассмотрения жалобы Алсана Хамтоху и Артема Аксенчика на Российскую Федерацию.

Хамтоху и Аксенчик отбывают пожизненное заключение в исправительной колонии №18 УФСИН по ЯНАО, более известной как «Полярная сова» в поселке Харп. Жалобы они подали независимо друг от друга, но в Конституционном суде они были объединены и в таком виде уже попали в Страсбург.

Колония "Полярная сова" в поселке Харп. / pravo-ural.ru

Доводы защиты осужденных заключались в том, что мужчины содержатся в более суровых условиях, пребывание в колониях строгого режима приводит к серьезным проблемам со здоровьем и у них почти нет шансов выйти на свободу. Все это, как считают авторы жалобы, нарушает права осужденных мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и дискриминирует их по отношению к другим заключенным. Напомним, по российскому уголовному законодательству пожизненное заключение могут получить только мужчины оговоренного возраста. Более того, колонии строго и особого режима, в которых отбывают наказание в том числе и осужденные на пожизненное заключение, предназначаются только для мужчин. Женщины отбывают наказание в колониях общего режима и колониях-поселениях.

Всего, по данным ФСИН, в России чуть более 2 тысяч человек отбывают пожизненное заключение. Согласно закону, они вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 25 лет заключения. Для этого им необходимо обратиться с ходатайством в Верховный суд. Но за всю историю новой России не было ни одного случая, чтобы таких заключенных отпускали на свободу.

Заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, который представлял на слушаниях в Страсбурге России, пояснил, что, по мнению российского законодателя, у женщин особая роль в обществе, а также указывал на их физические и психологические особенности. Женщины составляют лишь 6,5% от числа всех заключенных в российских тюрьмах, а потому, по мнению Матюшкина, менее опасны для общества. Также чиновник обратил внимание на то, что мужчины старше 65 лет не в полной мере осознают свои действия. Насчет того, что осужденные моложе 18 лет не должны получать приговоры к пожизненному заключению, у сторон разногласий не возникло.

В результате слушаний 16 судей Большой палаты решили, что российское законодательство не нарушает Европейскую конвенцию в части дискриминации по возрастному признаку — с этим был не согласен только один судья. Насчет дискриминации по половому признаку голоса разделились иначе: 10 против 7. Суд должен учитывать разницу в возрасте и физическое состояние разных категорий обвиняемых, уверены в Страсбурге.

Более того, в ЕСПЧ отметили, что интересы общества действительно заключаются в том, чтобы освободить женщин от пожизненного заключения, чтобы не подвергать их дополнительной опасности. В том числе это объясняется тем, что в местах лишения свободы у женщин больший риск подвергнуться насилию, в том числе и сексуальному.

Женщины в тюрьме. / Мария Арбатова - Центр

Член Совета по правам человека Павел Чиков в разговоре с РБК отметил, что решение ЕСПЧ было ожидаемым. Дело в том, что российское законодательство в этом вопросе использует положительную, а не негативную дискриминацию. То есть к какой-то группе предусмотрено более хорошее, а не плохое отношение. А отказ от положительной дискриминации не предусматривается политикой ЕСПЧ — иначе пришлось бы признать, что пожизненный срок можно было бы давать и подросткам.