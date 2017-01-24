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24 января 2017, 12:54
местное самоуправление регионы
Симон Жаворонков

Муниципальный пресс

XVI Съезд партии «Единая Россия».
XVI Съезд партии «Единая Россия».
ЕР

Вскоре губернаторы, возможно, получат право отправлять в отставку глав районов и городов. О том, что главы регионов должны получить такие полномочия, говорили еще во время отмены губернаторских выборов в 2004 году, но тогда гарантированную Конституцией самостоятельность местного самоуправления решили не трогать. Теперь, однако, сохранять, фактически нечего.

Предложение позволить губернаторам отправлять в отставку глав местного самоуправления (МСУ) было высказано на партийном съезде «Единой России» в минувшую субботу. Лидер свердловского отделения ЕР Виктор Шептий в разговоре с «ФедералПресс» пояснил, что сейчас такими полномочиями (только в отношении самих губернаторов) обладает президент, а губернаторы могут обращаться с таким предложением в муниципальные собрания. «Это многоступенчатый путь. Законопроектом будет предполагаться, что глава региона сможет отрешать главу муниципалитета своим решением, но опираясь на четкие основания, — отметил Виктор Шептий. — Я думаю, это серьезно дисциплинирует всю систему органов власти внутри субъекта. Это серьезная новость, которую нужно учитывать в своей работе».

 
Виктор Шептий
sverdlovsk.er.ru

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, сообщил, что законопроект будет внесен на обсуждение парламентариев уже в ближайшее время. Между тем, каким будет его содержание, единороссы пока сказать не могут — критерии еще не разработаны. По мнению Альшевских, необходимо прописать 20-40 социально-экономических критериев, по которым мэр будет отчитываться, а «если не справился — уходи».

Как ни странно, но среди сторонников законопроекта оказались даже представители оппозиции. «Я поддерживаю, — заявил изданию "Новый день" депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Вячеслав Вегнер, — надо, чтобы была возможность избавиться от проворовавшихся чиновников. Сейчас у нас как? Сидит чиновник, ворует. Ему прокурор представления выписывает — а он сидит дальше и продолжает воровать. А отставка «по утрате доверия» поможет избавляться от таких людей. Страна, как говорится, должна знать своих героев, и у губернатора должен быть такой инструмент». При этом Вегнер не считает, что это может стать поводом для сведения счетов с независимыми главами — по его мнению, для этого предостаточно способов и сейчас.

При этом уже сейчас администрации регионов, как правило, имеют огромное влияние на муниципалитеты. Если действует закон о сити-менеджерах, то их, зачастую, выбирает комиссия, которую формирует на паритетных началах губернатор и местное собрание.

 
Митинг в Талдоме против реформы по объединению поселений районов в округа
mkkprf.ru

Во многих регионах для улучшения контроля над муниципалитетами администрация губернатора форсирует их слияние. Так Свердловская область сейчас разделена не на районы, а на городские округа — это унитарная форма устройства муниципалитета, а район еще делится на сельские и городские поселения. В Московской области сейчас представители некоторых мунципалитетов и даже их жители сопротивляются слиянию. Так, собрание депутатов города Талдома самораспустилось, чтобы не допустить слияния поселений Талдомского района в городской округ. Но, например, в Красногорском районе никто сопротивляться не стал, и он был преобразован в городской округ, чей глава избирается депутатами, а не населением.

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