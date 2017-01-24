Рейтинг успешности выпускников российских вузов. АП

Среди критериев качественности высшего образования эксперты отмечают такой, как успешность выпускников того или иного вуза. «Полит.ру» собрал информацию о том, где и какое именно образование получали руководящие лица государства, в том числе – сотрудники Администрации президента.

Напомним, Администрация президента РФ является государственным органом, обеспечивающим деятельность президента Российской Федерации и осуществляющим контроль за исполнением его решений.

Руководство и основные должностные лица структуры

Руководитель Администрации президента Вайно Антон Эдуардович в 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России, факультет международных отношений.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Громов Алексей Алексеевич в 1982 году окончил исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, кафедру истории южных и западных славян.

Алексей Громов и Вячеслав Володин

Первый заместитель руководителя Администрации президента Кириенко Сергей Владиленович в 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, в 1993 году – Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

Заместитель руководителя Администрации президента Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич окончил Дагестанский государственный университет по специальностям: «экономика труда» – в 1986 году и «юриспруденция» – в 2000 году. Доктор экономических наук, профессор.

Заместитель руководителя Администрации президента Островенко Владимир Евгеньевич в 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России.

Заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Песков Дмитрий Сергеевич в 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «историк-востоковед» и «референт-переводчик».

Дмитрий Песков. / kremlin.ru

Руководитель протокола президента Китаев Владислав Николаевич в 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России.

Помощник президента Белоусов Андрей Рэмович в 1981 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «экономист-кибернетик».

Помощник президента – начальник Государственно-правового управления президента Брычёва Лариса Игоревна в 1981 году окончила юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1985 году – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Российской Федерации.

Помощник президента Сурков Владислав Юрьевич в конце 1990-х окончил Международный университет в Москве. Магистр экономических наук.

Помощник президента Левитин Игорь Евгеньевич в 1973 году окончил Военное училище железнодорожных войск и военных сообщений в Ленинграде. В 1983 году окончил Военную академию тыла и транспорта. Специальность – «инженер путей сообщения».

Помощник президента Кожин Владимир Игоревич в 1982 году окончил Ленинградский электротехнический институт, в 1999 году – Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

Владимир Кожин

Помощник президента Ушаков Юрий Викторович в 1970 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и поступил на службу в Министерство иностранных дел (МИД) СССР.

Помощник президента Фурсенко Андрей Александрович в 1971 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова. Доктор физико-математических наук.

Помощник президента – начальник Контрольного управления президента Чуйченко Константин Анатольевич в 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова.

Помощник президента Школов Евгений Михайлович в 1977 году окончил Ивановский энергетический институт.

Помощник президента Щёголев Игорь Олегович в 1988 году Окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и факультет германистики Лейпцигского университета.

Советник президента – специальный представитель президента по вопросам климата Бедрицкий Александр Иванович в 1975 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи.

Советник президента Глазьев Сергей Юрьевич в 1983 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «экономист-кибернетик», затем – аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР. Профессор, с 2000 года – член-корреспондент РАН, с 2008 года – академик РАН.

Советник президента России Сергей Глазьев

Советник президента Григоров Сергей Иванович в 1967 году окончил Воронежское военное авиационно-техническое училище. В 1974 – Военную инженерную академию имени А.Ф. Можайского.

Советник президента Клименко Герман Сергеевич в 1988 году окончил Военный инженерный Краснознамённый институт им.А.Ф.Можайского. В 1995 году – Высшую школу экономики (ныне – НИУ ВШЭ).

Советник президента Кобяков Антон Анатольевич в 1990 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. В 2001 году – Московский государственный горный университет. В 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат биологических наук, доктор экономических наук, профессор.

Советник президента Левицкая Александра Юрьевна в 1976 году окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Советник президента Толстой Владимир Ильич в 1983 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Советник президента – председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Федотов Михаил Александрович 1972 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Во время учёбы участвовал в правозащитной деятельности, за что был отчислен со второго курса и завершал образование на вечернем отделении.

Советник президента Яковлев Вениамин Федорович в 1953 году окончил Свердловский юридический институт.

Полномочный представитель президента в Совете Федерации Муравьёв Артур Алексеевич в 1987 году окончил Калининский государственный университет по специальности «Правоведение».

Полномочный представитель президента в Государственной Думе Минх Гарри Владимирович в 1981 году окончил Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. В 1988 году – аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Полномочный представитель президента в Конституционном суде Кротов Михаил Валентинович в 1985 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, в нём же – аспирантуру.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Кузнецова Анна Юрьевна в 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «психология». На официальной странице Администрации президента биографии Кузнецовой пока нет.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Титов Борис Юрьевич в 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.

Лидер "Партии роста" Борис Титов

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Бабич Михаил Викторович в 1990 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова. В 1998 году – юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права. В 2000 году – Государственную академию управления. В 2005 году – факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Беглов Александр Дмитриевич в 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Позже, в 2003 году – Северо-Западную академию государственной службы.

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Белавенцев Олег Евгеньевич в 1971 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Меняйло Сергей Иванович в 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова. В 1995 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Трутнев Юрий Петрович в 1978 году окончил Пермский политехнический институт, получив специальность горного инженера.

Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Устинов Владимир Васильевич в 1978 году окончил Харьковский юридический институт. Доктор юридических наук. На официальных сайтах нет информации о том, когда, где и на какую тему он защищал диссертации.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Холманских Игорь Рюрикович в 1994 году окончил Уральский государственный технический университет.

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Цуканов Николай Николаевич в 1999 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. В 2006 году прошел переподготовку в Северо-западной академии государственной службы, кандидат психологических наук.

Таким образом, к настоящему моменту среди руководителей Администрации президента и ключевых ее фигур нет явного преобладания выпускников каких-либо вузов, но некоторый перевес наблюдается в сторону МГУ и МГИМО. Среди представителей Администрации президента также сравнительно много выпускников военных учебных заведений.