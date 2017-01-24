Топ новостей 24 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились сообщения о размещении Китаем ракет на границе с Россией, Верховный суд Великобритании запретил начинать Brexit без согласия парламента, Генпрокуратура признала необходимость изменения закона о митингах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развитие вооруженных сил Китая. Ранее СМИ сообщили, что командование Народно-освободительной армии Китая распорядилось перебросить бригаду межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» в провинцию Хэйлунцзян, граничащую с Россией – протяженность российско-китайской границы в том районе составляет 3,5 тысячи км.

Кремль не считает угрозой приближение китайских ракет к границам России



А французские сыры и польские яблоки - считает! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 января 2017 г.

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запустить процедуру выхода из Европейского Союза без одобрения парламента. При этом Верховный суд допустил начало процедуры Brexit без учета мнения Шотландии.

Несанкционированный митинг.

Генпрокуратура России признала необоснованной криминализацию неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов без наступления последствий и указания на них в уголовном законе. Для устранения некорректности норм нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство, указывает заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский.

Санкции, введенные президентом США Бараком Обамой 29 декабря 2016 года против Федеральной службы безопасности России, могут усложнить поставки электроники в Россию. Поскольку и мобильные телефоны, и планшеты, и даже беспроводные мыши обладают функцией шифрования, при их ввозе в Россию требуется обязательное согласование с ФСБ. Однако американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

Рыболовный траулер. / pixabay.com

В России появился еще один долларовый миллиардер – глава рыбодобывающего «Норебо холдинг» Виталий Орлов. В настоящее время состояние Орлова оценивают в 1 млрд долларов. По данным СМИ, «Норебо холдинг», головная компания холдинга «Карат», производит 11% всей рыбной продукции в России. Благодаря ответным мерам российских властей на западные санкции спрос на продукцию компании Орлова на внутреннем рынке существенно возрос при том, что сами санкции ЕС и США не затронули пищевую промышленность.

Тюрьма. Заключенный. / pixabay.com

Европейский суд по правам человека не усмотрел дискриминацию в нормах российского законодательства, допускающих назначение пожизненного лишения свободы только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева критически прокомментировала идею введения уроков полового воспитания в начальных классах школы. Васильева заявила, что родители самостоятельно должны решать, когда начать обсуждать такие вопросы с детьми: «Я уверена, что разговоры о том, что происходит в жизни, каждый родитель ведет и выбирает сам, когда это делать. Я думаю, что каждый родитель хочет, чтобы в жизни ребенка была большая любовь, дружба и высокие отношения. И примитивизм никогда никем не приветствовался».

А если отец-одиночка?



- Пошли сынок к компу. Открывай порно хаб. Делай, как я.. https://t.co/b7dCh0zdof — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 января 2017 г.

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода назвал антисемитскими слова вице-спикера Госудмы Петра Толстого о потомках людей «из-за черты оседлости». 23 января Толстой прокомментировал протесты против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, заявив: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня <…> работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой о “правнуках выходцев из черты оседлости”.

Ну и праправнук у Льва Николаевича... pic.twitter.com/wGGUTU6voo — тётя Роза (@Anakoyher) 23 января 2017 г.

Если завтра заместитель председателя Госдумы Толстой напишет про кожу на абажурах, не обижайте его — на Руси издревле почитали юродивых. — Член правительства (@GovernRF) 23 января 2017 г.

Пётр Толстой считает евреев, чтобы уснуть. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 24 января 2017 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении Министерства культуры добиваться существенного повышения порога вхождения голливудского кино на российский рынок. Ранее управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев заявил, что с этой целью госпошлина при оформлении прокатного удостоверения может быть увеличена с 3,5 тысячи рублей до 5 млн рублей.

Песков заявил, что данный вопрос требует тщательной проработки, поскольку «наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино мы должны все-таки ставить во главу угла интересы зрителей-россиян».

Минкульт хочет увеличить сборы с голливудских фильмов более чем в 1400 разhttps://t.co/KqDMBH6HtY pic.twitter.com/1aiLmZ8mv8 — Лентач (@oldLentach) 24 января 2017 г.

Российский легкоатлет, олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов обратился в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой разрешить ему выступать под нейтральным флагом. Как рассказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, Ухов не первый российский легкоатлет, подавший такую заявку: «Уже 11 спортсменов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов».