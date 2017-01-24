Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Он обещал это сделать еще на этапе предвыборной кампании и действительно так поступил сразу после вступления в должность. СМИ обсуждают реакцию разных игроков на такой поворот событий.

Financial Times пишет, что Трамп, отказавшись от ТТП, дал сигнал о том, что главной темой его экономической политики будет протекционизм. Параллельно с отказом от партнерства он также пообещал обложить «очень огромной» таможенной пошлиной американские компании, которые производят свои товары в других странах и оттуда экспортируют их обратно в США. Трамп, отмечает FT, охарактеризовал проект ТТП, начатый его предшественником Бараком Обамой, как инициативу в пользу Азии, а выход из этого проекта, соответственно, в интересах американских рабочих.

Лидеры стран-участниц ТТП. 2010 Gobierno de Chile

Конечно, Трамп и раньше обещал вывести США из сделки по свободной торговле, но подписание указа свидетельствует о серьезности его намерений. Также ожидается, что Трамп, по крайней мере формально, будет пересматривать условия свободной торговли в рамках соглашения, заключенного еще при президенте Билле Клинтоне, с Канадой и Мексикой.

Авторы отмечают, что некоторые американские республиканцы раскритиковали отказ от ТТП, ссылаясь на то, что такая стратегия противоречит торговой политике, издавна предпочитаемой республиканцами. В частности, сенатор Джон Маккейн заявил, что из-за этого Китай теперь будет по своему усмотрению перекраивать экономические правила за счет американских рабочих. Впрочем, оговаривается в материале, премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заявил, что не намерен отказываться от идеи партнерства и собирается убедить своего нового американского коллегу в необходимости включиться в проект.

Bloomberg отмечает, что идея ТТП пользовалась большой популярностью среди крупных американских компаний, в том числе Nike и Wal-Mart. Главным образом, отказ от сделки стал ударам по компаниям, которые десятилетиями строили свой бизнес с прицелом на расширение границ свободной торговли. Также новая тенденция вызывает вопрос о том, каким образом американский протекционизм скажется на современной мировой экономике, в которой уже выработалась привычка к тому, что товары беспрепятственно пересекают границы на пути к потребителю.

Bloomberg подчеркивает, что отказ от ТТП вызвал протест и одобрение с довольно неожиданных сторон. Так, среди его сторонников оказались профсоюзные движения, некоторые демократы, а также американские табачные компании. Последние опасались, что установление нового общего торгового пространства автоматически увеличит на них давление антитабачных законов. А протест стали выражать, прежде всего, однопартийцы Трампа.

Митинг американских профсоюзов против участия США в ТТП. 2014 AFGE

Критика, оговаривает Bloomberg, в первую очередь, направлена на то, что выход США из большого международного торгового проекта ослабляет их позиции по отношению к таким крупным конкурентам, как ЕС и Китай. Белый дом возражает на это, что отказ от пакетных сделок не отменяет возможности и необходимости договариваться с другими странами в двустороннем порядке, причем с преимуществом в виде большей гибкости.