Арестован Руслан Стоянов, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». По данным источников газеты «Коммерсантъ», арест был произведен в рамках расследования по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В «Лаборатории Касперского» подтвердили факт ареста, но подчеркнули, что расследование ведется против Стоянова как частного лица, а не против компании. Кадровых перестановок при этом, по сообщению пресс-службы компании, не проводилось, хотя, по данным газеты, Стоянов был арестован еще в декабре.

Никаких пояснений по сути обвинений Стоянову представители пресс-службы не сделали. «Поскольку это дело не имеет отношения к "Лаборатории Касперского" и ее деятельности, мы не располагаем никакими деталями», – приводит их слова информационное агентство «Интерфакс».

Источники «Коммерсанта» утверждали, что арест связан с делом против главы одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, и тот также арестован. Следствие полагает, что некий сотрудник Центра (имелся ли в виду сам Михайлов, при этом не уточнялось) получал деньги от иностранной компании при посредничестве российской фирмы, занимающейся информационной безопасностью.

Напомним, отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.

И газета уже писала о расследовании деятельности ЦИБ ФСБ. Журналисты тогда не исключали отставки начальника центра Андрея Герасимова в связи с тем, что его подчиненных заподозрили в незаконных договоренностях с коммерческими фирмами при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

В социальных сетях новость вызвала, главным образом, замешательство. Некоторые пользователи недоумевают, как такое вообще могло произойти, поскольку «Лаборатория Касперского» давно сотрудничает с ФСБ России. «Госизмена! Офигеть», «Уупс…», «Фантастика», «Фантасмагория какая-то…», «Да ужас…», «Жаль, пока нет подробностей» – таковы самые распространенные комментарии.

Другие вспоминают «русских хакеров», упоминавшихся СМИ в контексте «слива» секретной информации иностранным спецслужбам или проекту Wikileaks Джулиана Ассанжа: вывод «Вот и всплыл русский хакер» в разных вариациях – на втором месте по популярности среди наиболее часто встречающихся вариантов реакции на информацию об арестах.

Кое-кто из пользователей начал сомневаться в желательности использования продуктов «Лаборатории Касперского». «Когда посмотрел фильм про Сноудена, думал: слава Богу, у меня "Касперский"», – отмечает пользователь Руслан Зейлянов, старший инженер-тестировщик компании «Аплана». «Вот это защита!», – иронизирует пользователь Лидия Дмитриенко из Кирова. «А ситуация все чудесатее...», – озадачен предприниматель Александр Смирнов из Москвы.

Пользователь Карл Шрайбер собирает подборку новостей по теме, педалируя при этом вопрос о том, передает ли «Касперский» полученные с помощью своих программ данные российским спецслужбам. «Не зря Китай их вынес с компов года 3 назад…», – отзывается на это пользователь Ильдар Хайруллин. «На старика Сороса работали?..» – в шутку предполагает пользователь Вера Тютина, проживающая в Санкт-Петербурге. «Давно ходили слухи что антивирус Касперского используется спецслужбами», – указывает и пользователь Матвей Тимофеев.

«Сомневаюсь, что речь идет действительно об измене. Скорее всего, что-то где-то шифровалось "неправильно". А вот настоящих изменников (Чубайса, Сердюкова и пр.), которые наносят непоправимый урон стране, почему-то не судят...», – полагает пользователь Алексей Черепаха из Краснодара.

А некоторым пользователям соцсетей имена самих Сергея Михайлова и Руслана Стоянова известны не понаслышке. «Коммерсант сообщил об аресте полковника ЦИБ ФСБ РФ Сергея Михайлова по ст 275 УК РФ, государственная измена, – того самого, возбудившего дело об атаке на Аэрофлот против нас в свое время. Достойную компанию, как пишут, ему составил Руслан Стоянов из Лаборатории Касперского, делавшую экспертизу по тому делу. Ну, с добрым утром! )))», – пишет, например, Павел Врублевский, основатель компании ChronoPay.

Главным в этой информации, безусловно, является новость об аресте сотрудника ФСБ, а вовсе не новость о судьбе менеджера «Лаборатории Касперского», считает Иван Бегтин, специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив. Такое мнение он высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя сообщения СМИ о происшедшем.

«Что тут комментировать? Никакой информации об этом нет. И тут акцент надо ставить по-другому: не на том, что арестовали топ-менеджера "Касперского", а на том, что арестовали ключевого сотрудника ФСБ, который контролировал информационный бизнес. Это важнее, а "Касперский"» – это так, довесок, некий груз сверху.

Значок ЦИБ ФСБ

Вот и все, больше ничего комментировать не стану. Все, что касается этой темы, все, что мы по ней видим – это рябь на воде. Не факт, что то, что написано, даже в тех формулировках, которые использованы, является правдой», – сказал Иван Бегтин.

Отвечая на вопрос о том, могут ли эти аресты, а именно арест представителя ФСБ, сказаться на ситуации с электронной коммерцией в стране, эксперт не исключил такого исхода. «Может сказаться, все может быть. Но точнее мы не знаем, и никто не знает. Есть некоторые ведомства, шаги которых комментировать бессмысленно, потому что мы не узнаем информации. Вот и тут ничего больше нельзя сказать», – объяснил он.

В Кремле отказались что-либо сказать по вопросу в принципе. «Это не наша тема вообще», – приводит информационное агентство РИА Новости ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на просьбу прокомментировать арест сотрудника «Лаборатории Касперского».