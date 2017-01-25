В Кремле не считают, что военное строительство Китая близ российской границы является угрозой. Ранее правительственная газета КНР Global Times сообщила о размещении ракеты DF-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже «если эта информация соответствует действительности», какие-либо действия «в плане развития вооруженных сил Китая», «военное строительство в Китае» не воспринимается Москвой как угроза. По словам Пескова, Китай — союзник и партнер России и в политической, и торгово-экономической сфере. Москва дорожит этими отношениями, добавил представитель главы государства.

В статье, которая была опубликована в Global Times, сообщается, что в провинции Хэйлунцзян «некоторыми гонконгскими и тайваньскими СМИ» сделаны фотографии, на которой видна межконтинентальная баллистическая ракета DF-41. По мнению аналитиков, которое приведено в статье, это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и она должна быть размещена на северо-востоке Китая.

Cтратегическая ракетная бригада DF-41 / YouTube.com

DF-41, или «Дунфэн-41», — это ядерная межконтинентальная ракета с дальностью 12 тысяч км и разделяющейся головной частью.

Как отмечала Global Times, размещение ракеты засекречено, но эксперты считают ее исследование и производство завершившимся. По мнению собеседников издания, китайские военные могли намеренно раскрыть данные о наличии Df-41 в связи с инаугурацией Дональда Трампа — это был их ответ на «провокационные ремарки» нового президента США.

Если близ российской границы действительно размещены подобные ракеты, то вряд ли Китай хочет таким образом давить на Москву — баллистическая межконтинентальная ракета может доставить боевую часть практически в любую точку планеты, а северо-восток Китая действительно находится ближе всего к Соединенным Штатам.

Однако такое поведение Китая напомнило о классической гонке вооружений, когда противостоящие стороны угрожают, фактически, друг другу уничтожением. Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп связал отмену антироссийских санкций с сокращением ядерного запаса. По словам Трампа, он хочет, чтобы арсенал двух крупнейших ядерных держав — России и США — был «значительно сокращен». «Они ввели санкции против России — давайте теперь посмотрим, какие сделки мы можем заключить с Россией. В частности, ядерного оружия должно быть значительно меньше, с этого можно начать», — отметил Трамп.

В России на заявление Трампа смотрят скептически, но одновременно ведется разработка новых типов вооружений. В октябре прошлого года почти одновременно стало известно, что в России испытали новый тип радиоэлектронного оружия, которое может направленно поражать различную технику, в том числе и высокоточное оружие, а гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что уже в 2020-х годах в России должны появиться первые результаты ведущихся разработок гиперзвукового оружия. Предполагается, что это будут своеобразные беспилотные летательные аппараты, которые благодаря скорости и маневренности смогут преодолевать системы ПРО и ПВО. В случае появления таких средств доставки запасы ядерных зарядов и правда можно будет сократить — раз уж появится уверенность в том, что в случае необходимости нужное количество зарядов долетит до цели.

Авария с участием сил НАТО в Европе. / YouTube.com

Пока же Соединенные Штаты решают задачу по переброске своих войск в Польшу — как оказалось, сделать это не так просто, как казалось на первый взгляд. При транспортировке из портов в Германии в Польшу несколько машин были повреждены потому что врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывало командование. По данным The Wall Street Journal, командование признало, что НАТО не обладает достаточной информацией об инфраструктуре и ландшафте на территории стран Центральной Европы, хотя они и вошли в блок в 1999 году.