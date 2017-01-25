Эксперты РАНХиГС, ИЭП им. Е.Т.Гайдара и ВАВТ представили очередной номер «Мониторинга экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития». Это первый выпуск аналитического обзора в новом календарном году, в котором эксперты подвели итоги 2016 года и сделали прогноз на ближайшее будущее.

В частности, среди основных тенденций и выводов, прозвучало предположение, что введение новых антироссийских санкций стало несколько более вероятным, а вот отмена действующих, наоборот, менее вероятной.

Нефть против реформ?

В целом же авторы мониторинга предполагают, что ключевые показатели состояния российской экономики будут расти в ближайшие два года. Консервативный прогноз, в котором на 2017 и 2018 годы стоимость нефти Urals заложена на уровне 40 долларов за баррель, предполагает рост ВВП на уровне 0,6% в текущем году и 1,7% в следующем. В базовом сценарии заложена более высокая цена на нефть (50 долларов за баррель Urals в этом году и 60 долларов — в следующем), и ожидания, соответственно, более оптимистичные: рост ВВП на 1,4% в этом году и на 2,2% в 2018.

Анализируя макроэкономическую ситуацию, эксперты рассматривают разные варианты возможного развития событий. Так, например, по их мнению, если проведение структурных реформ будет отложено, то единственный вариант, при котором темпы роста экономики увеличатся, возможен при значительном росте цен на нефть — до 100 долларов и выше. Авторы мониторинга невысоко оценивают вероятность такого развития событий и при этом подчеркивают, что в таком случае «резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике при стабилизации цен на нефть и откладывании реформ на будущее».

Инфляция отступила...

По итогам 2016 года был зафиксирован исторический минимум инфляции в России: в декабре прошлого года она составила всего 5,4% против 12,9% в декабре 2015 года. По мнению экспертов, это успех, который обусловлен не только высокой базой 2015 года, когда рубль сильно упал, а цены выросли, но и укреплением национальной валюты, грамотной политикой Центробанка, а также хорошим урожаем, если говорить о продовольственных ценах. В декабре 2016 года темпы роста цен на продовольственные товары была зафиксирована на уровне 4,6%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 14%.

Усачевский рынок в Москве. Октябрь 2016 Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Также совокупный спрос остается по-прежнему низким, так как за прошлый год реальные денежные доходы населения упали на 5,4%, а оборот розничной торговли стабильно сокращался.

Несмотря на успехи в преодолении высокой инфляции, авторы мониторинга допускают, что ситуация может снова ухудшиться: «Потенциально цены могут оказаться под давлением растущей зарплаты и спроса, а также смягчения бюджетной политики в условиях наступающего политического цикла», — говорится в обзоре. Среди факторов, которые так же могут повлиять на уровень инфляции, называются возможное падение цен на нефть и изменение политики, проводимой Федеральной резервной системой США. В целом же эксперты сомневаются, что достижение целевой инфляции на уровне 4% к концу года возможно.

… и начался циклический рост

В октябре прошлого года эксперты уже констатировали прохождение нижней точки кризиса (не без оговорок) и стабилизацию экономики. Они прогнозировали постепенный рост основных показателей социально-экономической активности, а также ожидали незначительный рост экономики. На этот раз эксперты предполагают, что в ближайшие два года будет продолжаться циклический рост, началом которого можно считать конец 2016 года, несмотря на то, что большинство макроэкономических показателей продемонстрировали отрицательную динамику.

При этом в 2017 и 2018 годах внешняя ситуация не будет стимулировать подъем, о котором говорят эксперты, также не ожидается, что реформы правительства как-то поддержат подъем в экономике. Таким образом все свидетельствует о том, что экономику ждет очень медленный, но верный рост ключевых показателей, разумеется, если не произойдет новых внешних шоков, которые могут негативно сказаться на ситуации.

Неделю назад Международный валютный фонд опубликовал прогноз по динамике роста российской экономики. Так, по мнению аналитиков фонда, в этом году ее рост составит 1,1%, как это предполагалось и раньше, а в 2018 году экономика вырастет уже на 1,2%. Прогноз Минэкономразвития в этом отношении скромнее: там ожидают рост на уровне 0,6% в текущем году.

Двигатель экономики

За первые недели 2017 года тема спасительных реформ, после проведения которых все станет очень хорошо, поднималась неоднократно. На Гайдаровском форуме ее заводил экс-министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он говорил о том, что проведение серьезных реформ может обеспечить России удвоение ВВП уже к 2035 году. Согласно прогнозу ЦСР, системные структурные реформы позволят уже к 2019 году вывести экономический рост на уровень выше 3%, а к 2022 году он превысит 4%.

Алексей Кудрин перечислил целый ряд рецептов противостояния существующим вызовам, которые, по его словам, еще будут обсуждаться в экспертном сообществе. Так, он предложил провести реформу судебной системы, поменять систему отбора кадров и ввести независимый арбитраж, и для всего этого потребуется серьезная реформа всей системы государственного управления. В качестве одной из ступеней полномасштабного реформирования он назвал форсированную цифровизацию всех процессов и внедрение новых моделей управления.

Среди ключевых тезисов его выступления также были и необходимость развития частной инициативы через снижение доли государства в экономике, значительное увеличение финансирования систем образования и здравоохранения, организация беспрерывного образования, развитие регионов и городов как центров технологий и многое другое.

О необходимости проведения реформ уже говорил и председатель правительства Дмитрий Медведев, хотя и не столь конкретно: «Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — заявил он, выступая на Гайдаровском форуме.

Такой же позиции придерживается и министр экономического развития Максим Орешкин. По его подсчетам, структурные преобразования должны быть проведены не менее, чем по семи направлениям. Должны быть сняты ограничения в сфере человеческого капитала, решена проблема бедности, повышена инвестиционная активность, простимулировано развитие инноваций, а также особое внимание должно быть уделено международной кооперации и экспорту. Кроме того, необходимо снижать уровень транзакционных издержек в экономике, уверен министр.