Собянин хочет покупать сам

Столичный мэр Сергей Собянин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву разрешить городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, — а также самым богатым регионам, которые совершают закупки в объеме свыше 100 млрд рублей в год, использовать для размещения заказов собственные интернет-порталы, которые не будут зависеть от федеральной Единой информационной системы закупок (ЕИС).

Объясняется стремление получить независимую площадку для публикации информации о конкурсах тем, что федеральная система работает нестабильно: постоянно происходят сбои, из-за чего работать с информацией приходится в ручном режиме.

Сайт гозакупок zakupki.gov.ru

Собственно в распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо Сергея Собянина, которое он 9 января отправил Дмитрию Медведеву. Мэр Москвы сообщает о «регулярных технических сбоях в работе ЕИС, препятствующих публикации сведений о госзакупках и контрактах, что влечет к их срыву». За работу ЕИС отвечает Федеральное казначейство, но оно, несмотря на обращения правительства Москвы, проблем не решило, что затрудняет интеграцию ЕИС с действующей в Москве Единой автоматизированной информационной системой торгов.

В письме мэр обращает внимание на то, что на Москву приходится примерно 10% от всех государственных закупок, и предлагает законодательно разрешить столице, другим городам федерального значения (Санкт-Петербургу и Севастополю) и регионам с объемом закупок свыше 100 млрд рублей в год эксплуатировать независимые региональные информационные системы, используя ЕИС лишь как дополнительный ресурс.

«Коммерсантъ» отмечает, что с начала года пользователи действительно жалуются на ошибки и сбои в работе ЕИС и невозможность дозвониться в техподдержку, за которую отвечает Министерство экономики.

В Санкт-Петербурге поддерживают идею Сергея Собянина. «Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга сейчас борется со стихийным бедствием, которое спровоцировала ЕИС, — наши специалисты в ручном режиме исправляют ошибки, выданные системой, и мы, безусловно, поддерживаем инициативу Сергея Собянина», — заявил «Коммерсанту» глава комитета Дмитрий Сачков. Он, однако, заметил, что «при осуществлении инициативы Москвы мы можем получить разные свободы и полномочия, которые будут давать, например, наши информационные системы», что может «поставить крест на единообразии системы госзакупок в РФ». Он предложил приоритетно размещать информацию в региональных системах с последующим обязательным размещением в ЕИС. В Севастополе инициативу Сергея Собянина никак прокомментировать не смогли.

Курирующий закупки первый вице-премьер Игорь Шувалов на прошлой неделе поручил Минэкономики, Минфину и Федеральному казначейству проработать предложение мэрии Москвы. Между тем Минэкономики в конце декабря внесло в правительство проект постановления о передаче министерству всех полномочий по развитию и управлению ЕИС, чтобы централизовать процесс приведения ее в порядок. Ведомство, также как и Собянин, ссылается на многочисленные обращения о сбоях в системе и даже приводит оценки «Ростеха», который претендует на то, чтобы стать единственным поставщиком по ее сопровождению.

Игорь Шувалов и Сергей Собянин Мосгордума

Напомним, с помощью ЕИС правительство планировало перевести все госзакупки в электронный вид еще осенью 2016 года. Но для нормирования закупок и контроля цен на закупаемые товары необходимо было составить каталог товаров, работ и услуг. Его разработку курировало Минэкономики, которое жаловалось на объем задачи — каталог должен включать в себя описания всех товарных позиций, закупаемых государством (на 3,9 трлн руб. в год),— и отсутствие ресурсов для ее решения. Переход на электронные процедуры пришлось сдвинуть на 1 января 2018 года. Из-за неготовности каталога и системы Минэкономики предлагало использовать наработки правительства Москвы, а Минфин и казначейство — передать заказ «Ростеху».