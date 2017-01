«Коммерсантъ» в статье «Консультант Лубянки завис в Лефортово» пишет о том, что расследование вокруг ЦИБ ФСБ привело к аресту сотрудника «Лаборатории Касперского».

«РЖД попросили выйти из вагонов»: монополии предложена радикальная реформа пассажирских перевозок дальнего следования.

«Госзакупки разносят по прилавкам»: города федерального значения просят независимости в госзаказе.

РБК в статье «Королевство ищет выход» описывает, какую модель выполнения Brexit выберет Великобритания.

«Сирийцы не договорились»: на конференции в Астане не удалось сблизить позиции правительства и оппозиции Сирии.

«"Татспиртпром" залил рынок»: ведущий российский производитель водки в 2016 году увеличил отрыв от конкурентов.

«Известия» в статье «Россия накопит $500 млрд за три года» утверждают, что золотовалютные активы России могут вырасти до $0,5 трлн уже в 2019 году.

«Врио губернаторов проверят на коррупцию»: Госдума рассмотрит президентскую инициативу, которая обяжет исполняющих обязанности глав субъектов предоставлять декларации о доходах.

«Оружие — сюрприз для коллекторов»: приставы отказались передавать взыскателям долгов информацию о наличии средств самообороны у должников.

«Газета.ru» в статье «Сирийский мир споткнулся об Иран» пишет о том, что Россия предложила на переговорах в Астане свой вариант конституции Сирии.

Как отмечали Татьянин день в Москве полтора века назад и как сейчас описывается в статье «Хмельных студентов не задерживать».

«Пенсионеры государственной важности»: как живут и чем занимаются экс-президенты США.

Экономисты предсказали России прорыв на мировом продуктовом рынке, утверждается в статье «Русские курицы перейдут все границы».

The Eonimist: «Европейские ультраправые. Мы — альт-мир» (Europe’s far right: We are the alt-world). Марин Ле Пен, Герт Вилдерс и другие европейские популисты пытаются сформировать общую повестку.

«Ежедневная диаграмма: неровности рождаемости в Китае» (Daily chart: China’s baby bump). Всплеск рождаемости в Китае не отменяет имеющейся там проблемы со старением населения.

Bloomberg: «Шотландия приблизилась к референдуму о независимости после решения по Brexit'у» (Scotland Gets Closer to Independence Vote With Brexit Ruling). Шотландия сделала очередной шаг в направлении к повторному референдуму о независимости, после того как верховный суд Британии постановил, что парламент в Эдинбурге не имеет права оспаривать процедуру отделения Британии от ЕС.

«Мэй столкнулась с новыми препятствиями перед переговорами по Brexit'у» (May Faces New Hurdles Before Brexit Talks). Премьер-министр Британии Тереза Мэй столкнулась с новым набором проблем, после того как британский верховный суд постановил, что она должна согласовать процедуру с парламентом, прежде чем начать переговоры с ЕС.

The Wall Street Journal: «Суд заявил, что парламент должен провести голосование по процедуре Brexit'а» (Parliament Must Vote on Brexit Process, Court Says). Британский верховный суд решил во вторник, что премьер-министр Британии должна будет получить одобрение со стороны парламента, прежде чем сможет формально начать процесс отделения от ЕС. Это может осложнить ситуацию.

«Иракские военные отбили восточный Мосул у "Исламского государства"» (Iraqi Military Seizes Control of Eastern Mosul From Islamic State). Иракская армия взяла под контроль восточную часть Мосула, которую до того занимало «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ). Премьер-министр Ирака считает, что это важный шаг к окончательному освобождению города.