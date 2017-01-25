После того, как Владимир Путин принял Евгения Куйвашева в Кремле, все уверены: губернатор Свердловской области, чьи полномочия истекают в мае, получил санкцию на участие в выборах, которые намечены на 10 сентября.

Казалось бы, все понятно. На самом деле непонятно почти ничего. По каким критериям в федеральном центре будут оценивать начавшуюся кампанию? Уровень явки? Отсутствие острых конфликтов? Кто будет допущен до выборов? Или, если важна будет явка, может быть политиков будут затаскивать чуть ли не силой? Наконец, разграничение полномочий между центром, полпредством и Екатеринбургом — за что вообще будет отвечать губернатор?

Вполне вероятно, что ответить на эти вопросы сейчас никто не может.