В США подан иск о рейдерском захвате компании. Среди 22 ответчиков (физических и юридических лиц), указанных в иске, оказались ОАО «Сбербанк» и председатель его правления Герман Греф.

Речь идет о российской компании «Павловскгранит», одном из крупнейших в Европе производителей гранита и щебня. Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на документы из суда, находящиеся в его распоряжении, иск подала юридическая фирма PPF Management LLC из Делавэра.

PPF Management LLC выступает от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций ОАО «Павловскгранит». Они считают, что ответчики по делу хотели уничтожить компанию как конкурента и завладеть ее активами и требуют возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов.

Помимо Грефа и Сбербанка в числе ответчиков – совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «Сбербанк капитал» и его генеральный директор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его руководитель Олег Греф.

В 2008 году Пойманов взял кредит в Сбербанке для выкупа доли партнера Сергея Мамедова. В 2009 году оказалось, что компания не может обслуживать долг. Сбербанк предложил рефинансирование – с продажей контрольного пакета акций «Сбербанк капиталу». Пойманов не согласился, и банк потребовал вернуть 4,5 миллиарда рублей невыплаченного на тот момент долга. Одновременно, как утверждают истцы, Жуков предлагал Пойманову объединить активы и тем самым избавиться от претензий кредитора.

Биржевая сводка и кофе. / pixabay.com

Пойманов отказался; доли в «Павловскграните» были проданы в счет уплаты долга и, как утверждается в иске, оказались в руках Жукова. По мнению Пойманова, ради этого Жуков организовал сговор. «Банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита», – говорится в исковом заявлении PPF Management LLC.

По мнению Фёдора Козлова, Управляющего партнера чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates, пока нельзя сказать, какая из сторон имеет больше шансов добиться успеха в судебном разбирательстве. Таким образом он прокомментировал ситуацию для «Полит.ру».

Он также пояснил, чем отличается законодательство штата Дэлавер и какова специализация местных юристов. Это отчасти может ответить на вопрос, почему Пойманов посчитал необходимым подать иск именно там.

«В сложившейся ситуации достаточно трудно оценить шансы сторон на успех. С одной стороны, произошедшее поглощение имеет определенные признаки «недружественного» и «оспариваемого» (с точки зрения законодательства США). Кроме того, следует обратить внимание на территорию регистрации компании PPF Management LLC. В штате Делавер действует жесткое антимонопольное законодательство, и местные юристы традиционно специализируются на борьбе с рейдерством.

С другой стороны, учитывая обстоятельства дела, необходимо понимать, что большинство норм двух основных «антирейдерских» нормативно-правовых актов – нормы «Закона о ценных бумагах и биржах» от 1934 г. и «Закон о ценных бумагах» 1933 г. – в данном случае неприменимы. В итоге истцам остается опираться лишь закона Сарбейнса-Оксли от 2002 г., дающий возможность, как минимум, добиться привлечения к ответственности представителей компании-оценщика (ее главой является Олег Греф), определявшей стоимость активов «Павловскгранита».

Также должно сыграть свою роль то, что истцу будет необходимо мотивировать свою позицию, в том числе многочисленными свидетельскими показаниями. Последнее же делает положение PPF Management LLC уязвимым», – объяснил Фёдор Козлов.

В самом Сбербанке действия Пойманова расценили как попытку уйти от ответственности. «В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», – приводит информационное агентство РБК ответ на иск пресс-службы Сбербанка.

Герман Греф / Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Греф также дал комментарий к ситуации. «Это типичный мошеннический акт. У нас банкинг связан с тем что, мы жестко должны защищать свои интересы в каких-то историях», – цитирует информационное агентство РИА Новости его слова.

Напомним, в России на Сергея Пойманова возбуждено уголовное дело. В рамках дела Пойманову вменяется в вину злоупотребление полномочиями при организации цепочки перепродаж бетонного завода в Воронеже с ущербом в размере 10 миллионов рублей. Параллельно арбитраж Московской области признал Пойманова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Персональный долг бизнесмена перед кредиторами, по данным газеты «Коммерсантъ», оценивался тогда в более чем в 3 миллиарда рублей.