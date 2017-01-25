Видео дня. Путин подпел студентам

Президент Владимир Путин под занавес своей сегодняшней встречи со студентами МГУ вспомнил молодость в строительных лагерях и даже пропел с ними пару куплетов песни «Четырнадцать минут до старта».

Исполняющий песню под гитару студент в какой-то момент запнулся, забыв слова, и Путин напомнил ему строку, а затем пропел с учащимися и весь куплет. Во время исполнения российский лидер фальшивил, но не сильно. Насладитесь!