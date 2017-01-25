Рейтинг успешности выпускников российских вузов. Главы регионов

Рассуждая о качестве высшего образования, эксперты обращают внимание на то, насколько успешными стали выпускники того или иного вуза. «Полит.ру» собрала информацию о том, где и какое именно образование получали руководители российских регионов.

Напомним, главы регионов Российской Федерации официально называются по-разному: губернаторами, главами республик, председателями правительства региона, а в Татарстане сохранилось наименование президент Республики. Приводим названия их должностей в соответствии с официально закрепленными вариантами.

1. Республика Адыгея, глава Республики Кумпилов Мурат Каральбиевич в 1994 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне – Ростовский государственный университет) по специальности «Экономика и предпринимательская деятельность».

2. Республика Алтай, глава Республики, председатель правительства Республики Бердников Александр Васильевич в 1986 году окончил Алтайский государственный университет в Барнауле по специальности «Правоведение».

Рустэм Хамитов

3. Республика Башкортостан, глава Республики, председатель правительства Республики Хамитов Рустэм Закиевич в 1977 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана по специальности «двигатели летательных аппаратов». Доктор технических наук по проблемам автоматизированных систем управления, автор более чем 100 научных публикаций.

4. Республика Бурятия, глава Республики, председатель правительства Республики Наговицын Вячеслав Владимирович в 1978 году окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-механик», в 1992 — Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер высшей категории».

5. Республика Дагестан, глава Республики Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович в 1975 году заочно окончил исторический факультет Дагестанского университета. Затем учился в аспирантуре на философском факультете ЛГУ имени А. А. Жданова. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию «Личность в системе национальных отношений развитого социалистического общества».

6. Республика Ингушетия, глава Республики Евкуров Юнус-бек Баматгиреевич в 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 1997 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 2004 году окончил Академию Генерального штаба.

7. Кабардино-Балкарская Республика, глава Республики Коков Юрий Александрович в 1979 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета и поступил на службу в органы министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской АССР.

8. Республика Калмыкия, глава Республики Орлов Алексей Маратович в 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, специалист по международным отношениям. Владеет английским, индонезийским и малайским языками.

9. Карачаево-Черкесская Республика, глава Республики Темрезов Рашид Бориспиевич в 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности «финансы и кредит».

Худилайнен Александр

10. Республика Карелия, глава Республики Худилайнен Александр Петрович в 1979 году окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова по специальности «инженер-механик».

11. Республика Коми, глава Республики Гапликов Сергей Анатольевич в 1996 году окончил Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана (МГТУ) по специальности «газодинамические импульсные устройства» и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) по специальности «юрист-специалист в области государственного строительства и управления»; в 2000 году – Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика».

12. Республика Крым, глава Республики Аксёнов Сергей Валерьевич учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище (1993 год выпуска), но диплома не получил. По словам генерал-майора Виталия Павличенко, председателя Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы, руководившего училищем в 1993 году, диплом не был вручен, поскольку Аксёнов отказался принимать присягу и служить в Вооруженных силах Украины.

13. Республика Марий Эл, глава Республики Маркелов Леонид Игоревич в 1986 году окончил Военный Краснознамённый институт Министерства обороны СССР по специальности юриспруденция, после чего проходил службу на территории Республики Марий Эл в военной прокуратуре на различных прокурорско-следственных должностях. Кандидат философских наук.

14. Республика Мордовия, глава Республики Волков Владимир Дмитриевич в 1976 году окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, по специальности «инженер электронной техники». В 1988 году повторно окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, по специальности «инженер-строитель», получив таким образом второе высшее образование.

15. Республика Саха (Якутия), глава Республики Борисов Егор Афанасьевич в 1979 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». Доктор экономических наук (где и когда была защищена диссертация, а также чему посвящалась, ни в одном официальном источнике, включая сайт Борисова как главы Якутии, не сообщается), академик Российской экологической академии.

16. Республика Северная Осетия-Алания, глава Республики Битаров Вячеслав Зелимханович в 1984 году окончил располагавшийся Горский сельскохозяйственный институт (ныне – Горский государственный аграрный университет) по специальности «инженер-механик».

Рустам Минниханов

17. Республика Татарстан, президент Республики Минниханов Рустам Нургалиевич в 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». В 1986 году окончил Казанский филиал Московского института советской торговли по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», получив второе высшее образование. В 2003 году защитил докторскую диссертацию (доктор экономических наук).

18. Республика Тыва, глава Республики, председатель правительства Республики Кара-оол Шолбан Валерьевич в 1990 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького (УрГУ) по специальности «философ-политолог, преподаватель социально-политических наук в высших учебных заведениях», в 1993 году – очную аспирантуру Уральского государственного университета по специальности «социология».

19. Удмуртская Республика, глава Республики Соловьёв Александр Васильевич окончил Ижевское ГПТУ № 3, затем без отрыва от производства – Ижевский сельскохозяйственный институт (ныне – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия) по специальности «инженер-механик».

20. Республика Хакасия, глава Республики, председатель правительства Республики Зимин Виктор Михайлович в 1982 году окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум, отделение промышленно-гражданского строительства. В 2007 году окончил Томский государственный архитектурно-строительный университете (ТГАСУ).

21. Чеченская Республика, глава Республики Кадыров Рамзан Ахматович в 2004 году окончил Махачкалинский институт бизнеса и права по специальности «юриспруденция». В то же время в интервью Анне Политковской, опубликованном в «Новой газете» в июне 2004 года, утверждалось, что он окончил филиал Московского института бизнеса в Гудермесе.

22. Чувашская Республика, глава Республики Игнатьев Михаил Васильевич в 1990 году окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В 1997 году окончил Чебоксарский филиал Московского университета потребительской кооперации по специальности «юриспруденция», а в 1999 году получил диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление» Волго-Вятской академии государственной службы (Нижний Новгород).

23. Алтайский край, губернатор Карлин Александр Богданович в 1972 году закончил Свердловский юридический институт. Работал в органах прокуратуры СССР, затем России. Как указано на официальном сайте Алтайского края, является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом РФ, действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса.

24. Забайкальский край, губернатор Жданова Наталья Николаевна в 1986 окончила Читинский государственный педагогический институт им. Чернышевского по специальности «Китайский и английские языки». В 2002 окончила читинский филиал Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Илюхин Владимир

25. Камчатский край, губернатор Илюхин Владимир Иванович окончил Хабаровский институт народного хозяйства и Дальневосточную академию государственной службы. В ни в одном официальном источнике информации о годах учебы нет. На сайте правительства Камчатского края сведений о местах и годах учебы нет, но указано, что Илюхин имеет средне-специальное образование по специальности «гидротехник», два высших образования по специальностям «экономист» и «юрист», а также является кандидатом экономических наук.

26. Краснодарский край, глава администрации (губернатор) Кондратьев Вениамин Иванович в 1993 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «филолог, преподаватель русского языка», в 1995 году – тот же университет по специальности «юрист».

27. Красноярский край, губернатор Толоконский Виктор Александрович в 1974 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1978 году окончил аспирантуру Новосибирского государственного университета.

28. Пермский край, губернатор Басаргин Виктор Фёдорович в 1976 году окончил Асбестовский горный техникум, в 1984 году – Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева, в 1991 году – Уральский социально-политический институт.

29. Приморский край, губернатор Миклушевский Владимир Владимирович в 1990 году окончил с отличием Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург». В 1993 году окончил аспирантуру МИСиС.

30. Ставропольский край, губернатор Владимиров Владимир Владимирович в 1997 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, в 2006 году – Тюменский государственный нефтегазовый университет.

31. Хабаровский край, губернатор Шпорт Вячеслав Иванович в 1973 году окончил политехнический институт в Комсомольске-на-Амуре по специальности «самолетостроение». 1993 году проходил стажировку в Стэнфордском университете (США). В 2002 году окончил Высшие Академические курсы при Военной Академии Генерального Штаба ВС РФ по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации». Кандидат технических наук (тема – «Использование высокопрочных титановых сплавов в авиастроении»), доктор технических наук. Профессор Академии военных наук. Является автором 10 изобретений, закрепленных патентами.

32. Амурская область, губернатор Козлов Александр Александрович в 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». С 2014 года обучается в Дальневосточном Федеральном университете по специальности «горный инженер».

33. Архангельская область, губернатор Орлов Игорь Анатольевич В 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения с диплом по специальности «электрооборудование летательных аппаратов» и диплом о квалификации «инженер-электромеханик». Кандидат экономических наук (год защиты и тема не указаны).

Владимир Путин и Александр Жилкин

34. Астраханская область, губернатор Жилкин Александр Александрович в 1981 году окончил физико-математический факультет Астраханского государственного педагогического института. В 1996 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, доктор биологических наук, почётный профессор Астраханского государственного технического университета (годы защиты и темы диссертаций не указаны).

35. Белгородская область, губернатор Савченко Евгений Степанович окончил Старооскольский геологоразведочный техникум (ныне – Российский государственный геологоразведочный университет), в 1976 году – Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. В 1988 году окончил Ростовскую высшую партийную школу. Доктор экономических наук (тема, год и место защиты не указаны).

36. Брянская область, губернатор Богомаз Александр Васильевич в 1983 году окончил Брянский технологический институт по специальности «инженер-механик». Кандидат сельскохозяйственных наук: в 2008 году в Брянской государственной сельскохозяйственной академии защитил диссертацию на тему «Сравнительная эффективность технологий возделывания различных сортов картофеля на серых лесных почвах юго-западной части Центрального региона России».

37. Владимирская область, губернатор Орлова Светлана Юрьевна в 1977 году окончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности «филолог». В 1991 году окончила Хабаровскую высшую партийную школу, затем курсы женщин-предпринимателей при Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

38. Волгоградская область, губернатор Бочаров Андрей Иванович в 1987 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1991 году – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2002 году – Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

39. Вологодская область, губернатор Кувшинников Олег Александрович в 1991 году окончил с отличием Ярославский техникум советской торговли. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. В 1999 году окончил Государственный университет управления по программе «Производственный менеджмент».

40. Воронежская область, губернатор Гордеев Алексей Васильевич в 1978 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», квалификация «инженер путей сообщения-строитель»; в 1992 году – Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «ведущий специалист управления».

41. Ивановская область, губернатор Коньков Павел Алексеевич окончил Московский текстильный институт. Прошел обучение в Стокгольмской школе экономики. Годы учебы и специализация в официальных источниках не указаны.

42. Иркутская область, губернатор Левченко Сергей Георгиевич в 1976 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт (ныне – Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет), а в 1993 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Алиханов Антон

43. Калининградская область, губернатор Алиханов Антон Андреевич в 2009 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов России по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». В 2012 году в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова в Москве защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)».

44. Калужская область, губернатор Артамонов Анатолий Дмитриевич в 1974 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина. По официальной информации, является доктором экономических наук. Где, когда и на какие темы защищал диссертации, не указано.

45. Кемеровская область, губернатор Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич в 1964 году окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, в 1973 году заочно – Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог»; в 1989 году заочно же окончил Академию общественных наук.

46. Кировская область, губернатор Васильев Игорь Владимирович в 1983 году окончил Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова, в 2003 году – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Специализация в официальных источниках не указана.

47. Костромская область, губернатор Ситников Сергей Константинович в 1986 году окончил историко-педагогический факультет Костромского государственного педагогического института имени Н. А. Некрасова по специальности «учитель истории и обществоведения, методист воспитательной работы».

48. Курганская область, губернатор Кокорин Алексей Геннадьевич в 1978 году окончил СПТУ-9 села Батурино Шадринского района. В книге «Кто есть кто в Зауралье на пороге XXI века» сообщается, что Кокорин в 1995 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности «Промышленная электроника», однако этот факт не упоминается в официальной биографии. В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция». В 2003 году получил учёную степень кандидата экономических наук, защитив в Челябинском государственном университете диссертацию по теме «Модель управления социально-экономическим развитием муниципального образования».

49. Курская область, губернатор Михайлов Александр Николаевич в 1974 году окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта им. С. М. Кирова. В 1984 году закончил Высшую партийную школу в Ростове-на-Дону.

50. Ленинградская область, губернатор Дрозденко Александр Юрьевич в 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства» (ныне – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет).

51. Липецкая область, глава администрации Королёв Олег Петрович окончил техникум лесного хозяйства и заочное отделение Саратовского сельхозинститута, а также Ростовскую высшую партийную школу. Даты учебы и специализация в официальных источниках не указаны.

52. Магаданская область, губернатор Печёный Владимир Петрович в 1974 году окончил филологический факультет Черновицкого государственного университета (ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича).

53. Московская область, губернатор Воробьёв Андрей Юрьевич окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Всероссийскую академию внешней торговли, затем – Государственный университет – Высшая школа экономики. Годы учебы и специализация в официальных источниках не указаны.

54. Мурманская область, губернатор Ковтун Марина Васильевна в 1980 году окончила Пензенский техникум советской торговли им.50-летия ВЛКСМ. В 1986 году окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (ныне Московский гуманитарный университет).

Шанцев Валерий

55. Нижегородская область, губернатор Шанцев Валерий Павлинович окончил вечернее отделение Московского института радиотехники, электроники и автоматики и Академию народного хозяйства. Годы учебы и специализация в официальных источниках не указаны.

56. Новгородская область, губернатор Митин Сергей Герасимович в 1974 году окончил Горьковский политехнический институт. Специализация в официальных источниках не указана.

57. Новосибирская область, губернатор Городецкий Владимир Филиппович в 1972 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения (ныне — Брянский государственный технический университет). Специализация в официальных источниках не указана.

58. Омская область, губернатор Назаров Виктор Иванович окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение», квалификация «юрист». Годы учебы в официальных источниках не указани.

59. Оренбургская область, губернатор Берг Юрий Александрович в 1982 году окончил Оренбургский государственный педагогический университет. В 2003 году окончил Оренбургский государственный университет с присвоением квалификации «экономист-менеджер».

60. Орловская область, губернатор Потомский Вадим Владимирович в 1993 году окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище. В 2006 году получил второе высшее образование, закончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «экономист».

61. Пензенская область, губернатор Белозерцев Иван Александрович в 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1992 году – Гуманитарную академию Вооружённых Сил РФ.

62. Псковская область, губернатор Турчак Андрей Анатольевич в 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. В 2014 году окончил Дипломатическую академию МИД РФ.

63. Ростовская область, губернатор Голубев Василий Юрьевич в 1980 году окончил Московский институт управления по специальности «инженер-экономист», позже Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук. Время, место защиты диссертаций и их темы, а также год окончания академии в официальных источниках не указываются.

64. Рязанская область, губернатор Ковалёв Олег Иванович в 1971 году окончил Саратовский монтажный техникум Минмонтажспецстроя СССР. В 1984 году заочно окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2006 году защитил диссертацию на тему «Регламент Государственной думы как нормативно-правовая основа деятельности парламента России», однако участники проекта «Диссернет» заявили, что диссертация содержит масштабные недокументированные заимствования

65. Самарская область, губернатор Меркушкин Николай Иванович в 1973 году окончил Мордовский государственный университет. Специализация в официальных источниках не уточняется.

66. Саратовская область, губернатор Радаев Валерий Васильевич в 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (ныне – Институт механизации сельского хозяйства им. Н. И. Калинина) по специальности «механизация сельского хозяйства» с присвоением квалификации «мнженер-механик». Кандидат социологических наук. Тематика, год и место защиты диссертации в официальных источниках не уточняются.

67. Сахалинская область, губернатор Кожемяко, Олег Николаевич в 1982 году окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992 году – Дальневосточный коммерческий институт. Кандидат экономических наук. Тематика, год и место защиты диссертации в официальных источниках не уточняются.

68. Свердловская область, губернатор Куйвашев Евгений Владимирович в 1933 году окончил Тобольское медицинское училище имени Володи Солдатова по специальности «стоматолог-ортодонт». В 1999 году заочно окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности «юрист».

69. Смоленская область, губернатор Островский Алексей Владимирович в 2000 году окончил Московский государственный открытый университет, в 2003 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России.

70. Тамбовская область, глава администрации Никитин Александр Валерьевич в 1998 году окончил Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина по специальности «финансы и кредит». В 2002 году окончил аспирантуру Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова и защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика Петрикова А. В. Там же в 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков: теория, методология и практика». Ученое звание профессора по кафедре организации и управления производством ему присвоено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 17 февраля 2010 года. В качестве научного руководителя Никитин подготовил 7 кандидатов экономических наук. Является автором 85 научных работ, в том числе 8 монографий.

71. Тверская область, губернатор Руденя Игорь Михайлович в 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств.

72. Томская область, губернатор Жвачкин Сергей Анатольевич в 1979 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Тюменского инженерно-строительного института, в 1983 году – факультет организаторов промышленного производства и строительства Горьковского инженерно-строительного института. В 1991 году окончил Академию народного хозяйства в Киле (Германия).

73. Тульская область, губернатор Дюмин Алексей Геннадьевич 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран „группы восьми“».

74. Тюменская область, губернатор Якушев Владимир Владимирович в 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «правоведение». В 1997 году окончил Тюменский государственный университет, получив квалификацию «экономист». Кандидат экономических наук: в декабре 2005 года защитил диссертацию на тему «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона». Где именно защищал диссертацию, в официальных источниках не уточнялось.

75. Ульяновская область, губернатор Морозов Сергей Иванович окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение» (ныне Московский государственный юридический университет). Кандидат экономических наук: защитил диссертацию по теме «Формирование стратегии социально-экономического развития региона». Время и место защиты в официальных источниках не сообщается.

76. Челябинская область, губернатор Дубровский Борис Александрович в 1990 году с окончил вечернее отделение Магнитогорского горно-металлургического института по специальности «обработка металлов давлением». В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

77. Ярославская область, временно исполняющий обязанности губернатора Миронов Дмитрий Юрьевич в 1991 году окончил Московское общевойсковое высшее военное командное училище, связал жизнь со спецслужбами, начиная еще с КГБ СССР.

78. Москва, мэр Собянин Сергей Семёнович в 1980 году окончил механический факультет Костромского технологического института по специальности «Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 1989 году получил второе высшее, уже юридическое образование, окончив ульяновский филиал Всесоюзного юридического заочного института. Кандидат юридических наук (1999 год, тема диссертации «Правовое положение автономных округов как субъектов Российской Федерации»). Защита докторской диссертации, первоначально намеченная на 2007 год, не состоялась.

79. Санкт-Петербург, губернатор Полтавченко Георгий Сергеевич в 1976 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «инженер-механик по приборам авиационно-космической медицины». 1980 году окончил Высшие курсы КГБ в Минске.

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

80. Севастополь, временно исполняющий обязанности губернатора Овсянников Дмитрий Владимирович в 1999 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2001 окончил Тольяттинскую академию управления по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2007 году окончил Российскую академия госслужбы при президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». В 2011 году окончил Научный университет – Высшая школа экономики по специальности «управление реформируемыми предприятиями ОПК» (Executive MBA).

81. Еврейская автономная область, губернатор Левинталь Александр Борисович в 1979 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности». Доктор экономических наук, профессор. Когда, где защищал диссертации и каким темам они были посвящены, в официальных источниках не указывается. Имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

82. Ненецкий АО, губернатор Кошин Игорь Викторович в 1996 году окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности «управление производством». В 2003 году получил второе высшее образование на юридическом факультете Северо-Западной академии государственной службы.

83. Ханты-Мансийский АО – Югра, губернатор Комарова Наталья Владимировна в 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации «инженер-экономист».

84. Чукотский АО, губернатор Копин Роман Валентинович в 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы. В 2008 году окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

85. Ямало-Ненецкий АО, губернатор Кобылкин Дмитрий Николаевич в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер-геофизик». В 2003 году окончил Институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В целом можно отметить, что явного преобладания конкретных вузов не отмечается. Некоторые главы регионов имеют два и даже более высших образований, причем преобладают получившие юридическое образование. Несколько руководителей различных субъектов Федерации получили два образования в одном и тоже вузе, на разных специальностях; и есть руководитель, не имеющий диплома о высшем образовании.