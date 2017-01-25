Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 января 2017, среда, 19:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Финляндия вошла в топ-3 некоррумпированных стран, Россия - 131-я
В Финляндии придумали фрикадельки из червей и сверчков
Заготовил лес на 457 тысяч рублей: в Тюмени осудят «черного лесоруба»
Жена погибшего на тюменской стройке рабочего отсудила 750 тысяч рублей
Паводок в Тюменском районе: за дамбами и плотинами будут следить круглосуточно
Паводок в Тюменском районе: за дамбами будут следить круглосуточно
Тюменский ХК «Рубин» приглашает студентов на матч
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сальмонеллеза в Европе
Тюменцу, по вине которого погибли двое, дали семь лет
На «Лыжне России — 2017» в Тюмени будут давать значки ГТО
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
25 января 2017, 18:02

Топ новостей 25 декабря

Реклама "Лаборатории Касперского"
Реклама "Лаборатории Касперского"
ru.gecid.com

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно об аресте топ-менеджера «Лаборатории Касперского» по делу о госизмене, суд ЕС признал законными санкции против «Алмаз-Антея», а Кремль высказался по поводу семейного насилия.

Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов оказался в СИЗО в декабре по делу о госизмене. По тому же делу арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Стоянов мог получить деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве Михайлова. В компании факт его ареста подтвердили. Кремль эту историю комментировать не стал.

Суд ЕС подтвердил законность санкций против «Алмаз-Антея»

Трибунал Суда Евросоюза назвал законными введенные против российского концерна НПО «Алмаз-Антей» санкции в виде заморозки активов. Такое решение вынесено по одному из двух исковых заявлений концерна, теперь он может обжаловать решение трибунала Суда ЕС в течение двух месяцев на основании юридических аргументов. Однако концерн отказался от апелляции, назвав решение политизированным.

«Роскосмос» отозвал воронежские двигатели для «Протона»

«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенные на Воронежском механическом заводе из-за проблем, вскрывшихся в ходе испытаний. Выяснилось, что вместо материалов с содержанием драгметаллов в двигателе использовались менее жаростойкие материалы. Теперь все уже произведенные двигатели ВМЗ проверит НПО «Энергомаш». Пуски «Протонов» будут отложены: первый старт состоится не ранее лета 2017 года вместо февраля. В Кремле заявили, что не считают космическую отрасль неудачной,а нынешний прецедент - это обычное явление для долгосрочного проекта.

МИД Китая назвал домыслами данные о ракетах на границе с Россией

МИД Китая назвал информацию о присутствии межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41»на границе с Россией «домыслами и догадками, распространившимися в интернете». Ранее китайские СМИ сообщили о размещении трех бригад таких ракет в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. В Кремле ответили, что РФ не воспринимает такую военную активность как угрозу.

Конгресс США рассмотрит запрет президенту первым наносить ядерный удар

В Конгресс США внесен законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар без объявления войны. Его авторы заявили: «Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом».

В США к Грефу и Сбербанку подан иск о рейдерском захвате

В США компания PPF Management подала иск к Сбербанку, председателю правления Герману Грефу и еще нескольким структурам иск на 750 млн долларов из-за утери предпринимателем Сергеем Поймановым контроля над предприятием по добыче щебня «Павловскгранит». Это могло произойти после того, как бизнесмен не смог обслуживать выданный Сбербанком кредит на покупку акций предприятия. Истец считает действия банка «спланированным рейдерским захватом». Греф ответил, что расценивает действия компании из США как мошеннический акт.

Кремль призвал не приравнивать семейные конфликты к насилию

Кремль призвал не сравнивать семейные конфликты и насилие, а «гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно». В АП считают, что незначительные проявления насилия в семье не должны уголовно преследоваться. Сегодня Госдума одобрила законопроект о декриминализации семейных побоев во втором чтении.

ЦБ потребовал от Навального имя закрывшего его «Яндекс»-кошелек

Центробанк потребовал от Алексея Навального имя сотрудника регулятора, который принудил закрыть его электронный кошелек для сбора средств на избирательную кампанию. «Назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду», — выставил ультиматум ЦБ. В случае же, если имя сотрудника будет названо ,банк готов провести расследование.

СМИ сообщили об удвоении тарифа «Платона» в апреле

Тариф в системе по взиманию платы с грузовиков «Платон» 1 или 15 апреля может вырасти вдвое, до 3,06 рубля за километр. Пока правительство не комментирует эту информацию. Источник сообщил, что кабмин планирует также увеличить штрафы за уклонение от уплаты данного налога.

Путин рассказал о хорошем заработке во время работы в стройотряде

Владимир Путин на встрече со студентам МГУ и рассказал им о своей работе в стройотрядах. Он заявил, что получил там удостоверение плотника четвертого разряда, и очень им гордится. «В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам, и это поддерживало многих во время учебного года», - отметил президент.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Заседание Конституционного суда РФ
Еще один судья КС назвал неприемлемой позицию Минюста по ЮКОСу
Dow Jones
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20000 пунктов
Вр.И.О начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко
Управление МВД Захарченко расформировано
Усэйн Болт
Усэйна Болта лишили золота Олимпиады-2008
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о хорошем заработке во время работы в стройотряде
19:34 Greenpeace вывесила баннер «Сопротивляйся!» на кране у Белого дома
19:20 Полиция пришла с обысками к семье с изъятыми с ВИЧ детьми
19:19 ЦБ может начать опускать курс рубля в феврале
18:49 Медведев затруднился с оценкой революции 1917 года
18:43 Порошенко заявил о попытке Путина подорвать доверие внутри ЕС

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Мария Кириленко
Мария Кириленко
25 января 1987 года родилась Мария Кириленко, российская теннисистка, заслуженный мастер спорта.
18:24 Российско-американский бизнесмен опроверг свою связь с компроматом на Трампа
18:24 Еще один судья КС назвал неприемлемой позицию Минюста по ЮКОСу
18:10 Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20000 пунктов
18:07 Мадонна подала запрос на усыновление еще двух детей в Африке
17:49 Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку чемпионата Европы
17:48 Усэйна Болта лишили золота Олимпиады-2008
17:36 Российского сенатора лишили двух медалей Игр-2008
17:18 Реальные доходы россиян упали за год почти на 6%
17:17 Управление МВД Захарченко расформировано
16:59 Прибыль российских банков выросла за год в пять раз
16:39 Марк Цукерберг отказался идти в президенты
16:27 В Турции семерых россиян начали судить за участие в подготовке терактов
16:20 Путин рассказал о хорошем заработке во время работы в стройотряде
16:06 В МГУ объявили о создании национальной антидопинговой лаборатории
15:40 Дочь Майкла Джексона заявила об убийстве отца
15:26 «Алмаз-Антей» отказался от апелляции по решению о санкциях
15:06 Вид краба назван в честь Гарри Поттера и профессора Снейпа
15:03 В Татарстане раскрыли готовившую теракт на авиазаводе банду
14:49 Ректор МГУ назвал вуз «кузницей олигархов»
14:37 Шойгу поручил укрепить армию на юге из-за границы с Украиной
14:32 Россиянин победил в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
14:26 «Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше встретили шесть кораблей НАТО
14:09 Суд ЕС подтвердил законность санкций против «Алмаз-Антея»
14:05 Греф назвал иск из США «типичным мошенническим актом»
13:46 Кремль назвал «безусловным успехом» переговоры по Сирии в Астане
13:39 Отец Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене
13:28 СМИ узнали о прослушке российского посла в США
13:23 Кремль прокомментировал арест топ-менеджера «Лаборатории Касперского»
13:08 В Кремле прокомментировали отзыв двигателей «Протона»
13:07 Кремль отказался назвать Пинчука пророссийским кандидатом на Украине
12:48 Ювелирная компания «Яшма» признана банкротом
12:47 Кремль призвал не приравнивать семейные конфликты к насилию
12:41 Наездник заставляет жертву проложить ему путь на свободу
12:37 Минобороны завершит строительство самого северного аэродрома в 2017 году
12:31 Чубайс опроверг причастность к стрельбе по женщине на МКАД
12:23 Трамп пригрозил расправой чикагской мафии
12:12 Закон о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение
11:52 Сбербанк прокомментировал иск о «рейдерском захвате»
11:36 Памела Андерсон подарит жене Трампа искусственную шубу из России
11:33 ЦБ потребовал от Навального имя закрывшего его «Яндекс»-кошелек
11:27 Туберкулез можно лечить быстрее
11:22 Источники сообщили о заморозке строительства научной долины МГУ
11:20 Под Парижем ограблен особняк Ротшильда
11:05 Россия сохранила положение в мировом индексе восприятия коррупции
11:02 Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлен на два месяца
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.