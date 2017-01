Топ новостей 25 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно об аресте топ-менеджера «Лаборатории Касперского» по делу о госизмене, суд ЕС признал законными санкции против «Алмаз-Антея», а Кремль высказался по поводу семейного насилия.

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов оказался в СИЗО в декабре по делу о госизмене. По тому же делу арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Стоянов мог получить деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве Михайлова. В компании факт его ареста подтвердили. Кремль эту историю комментировать не стал.

Трибунал Суда Евросоюза назвал законными введенные против российского концерна НПО «Алмаз-Антей» санкции в виде заморозки активов. Такое решение вынесено по одному из двух исковых заявлений концерна, теперь он может обжаловать решение трибунала Суда ЕС в течение двух месяцев на основании юридических аргументов. Однако концерн отказался от апелляции, назвав решение политизированным.

«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенные на Воронежском механическом заводе из-за проблем, вскрывшихся в ходе испытаний. Выяснилось, что вместо материалов с содержанием драгметаллов в двигателе использовались менее жаростойкие материалы. Теперь все уже произведенные двигатели ВМЗ проверит НПО «Энергомаш». Пуски «Протонов» будут отложены: первый старт состоится не ранее лета 2017 года вместо февраля. В Кремле заявили, что не считают космическую отрасль неудачной,а нынешний прецедент - это обычное явление для долгосрочного проекта.

МИД Китая назвал информацию о присутствии межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41»на границе с Россией «домыслами и догадками, распространившимися в интернете». Ранее китайские СМИ сообщили о размещении трех бригад таких ракет в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. В Кремле ответили, что РФ не воспринимает такую военную активность как угрозу.

В Конгресс США внесен законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар без объявления войны. Его авторы заявили: «Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом».

