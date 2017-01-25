Топ новостей 25 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно об аресте топ-менеджера «Лаборатории Касперского» по делу о госизмене, суд ЕС признал законными санкции против «Алмаз-Антея», а Кремль высказался по поводу семейного насилия.

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов оказался в СИЗО в декабре по делу о госизмене. По тому же делу арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Стоянов мог получить деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве Михайлова. В компании факт его ареста подтвердили. Кремль эту историю комментировать не стал.

Арестован один из руководителей "Лаборатории Касперского", который передавал в #ФСБ личные данные клиентов, использовавших этот антивирус. pic.twitter.com/STPZyIfLZs — Sham Center (@shamcenter2) 25 января 2017 г.

Трибунал Суда Евросоюза назвал законными введенные против российского концерна НПО «Алмаз-Антей» санкции в виде заморозки активов. Такое решение вынесено по одному из двух исковых заявлений концерна, теперь он может обжаловать решение трибунала Суда ЕС в течение двух месяцев на основании юридических аргументов. Однако концерн отказался от апелляции, назвав решение политизированным.

ВОЕНТОРГ СПАЛИЛИ

Суд ЕС счел доказанными поставки РФ зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"/SA-22" в Донецкую область Украины pic.twitter.com/jOYqsdDjNd — ЮРИЙ ХВАТОВ (@ykhvatov1) 25 января 2017 г.

«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенные на Воронежском механическом заводе из-за проблем, вскрывшихся в ходе испытаний. Выяснилось, что вместо материалов с содержанием драгметаллов в двигателе использовались менее жаростойкие материалы. Теперь все уже произведенные двигатели ВМЗ проверит НПО «Энергомаш». Пуски «Протонов» будут отложены: первый старт состоится не ранее лета 2017 года вместо февраля. В Кремле заявили, что не считают космическую отрасль неудачной,а нынешний прецедент - это обычное явление для долгосрочного проекта.

Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки на русофобию — недруги за бугром (@Lndcalling) 25 января 2017 г.

МИД Китая назвал информацию о присутствии межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41»на границе с Россией «домыслами и догадками, распространившимися в интернете». Ранее китайские СМИ сообщили о размещении трех бригад таких ракет в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. В Кремле ответили, что РФ не воспринимает такую военную активность как угрозу.

Сначала Кремль не видел ракет. Теперь не видит угрозы. А если они полетят на Москву, Кремль назовёт это контролируемым сносом ветхого жилья. https://t.co/X8QKA9V6Hs — Хьюстон, у нас п (@my_sitcom) 25 января 2017 г.

В Конгресс США внесен законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар без объявления войны. Его авторы заявили: «Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом».

Here's a bin that looks like The Donald. Please do your wonderful stuff with it. #TheAdventuresOfDonaldTheBin pic.twitter.com/cxQzhdMOYM — The Poke (@ThePoke) 24 января 2017 г.

#ThankYouTrump For showing us that we don't need you to make America Great Again. The people marching can do that. #TheResistance #nodapl — SweepCave WeAreMedia (@sweepcave) 25 января 2017 г.

Конгресс хочет запретить нашему и вашему Трампу наносить ядерные удары.

Ну и нафига эти выборы были спрашивается? — Artem Varkulevich (@AVarkulevich) 25 января 2017 г.

В США компания PPF Management подала иск к Сбербанку, председателю правления Герману Грефу и еще нескольким структурам иск на 750 млн долларов из-за утери предпринимателем Сергеем Поймановым контроля над предприятием по добыче щебня «Павловскгранит». Это могло произойти после того, как бизнесмен не смог обслуживать выданный Сбербанком кредит на покупку акций предприятия. Истец считает действия банка «спланированным рейдерским захватом». Греф ответил, что расценивает действия компании из США как мошеннический акт.

Чтобы склонить присяжных на свою сторону, в суд Нью-Йорка Герман Греф планирует прибыть в костюме инвалида. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 января 2017 г.

Кремль призвал не сравнивать семейные конфликты и насилие, а «гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно». В АП считают, что незначительные проявления насилия в семье не должны уголовно преследоваться. Сегодня Госдума одобрила законопроект о декриминализации семейных побоев во втором чтении.

Власть видит в домашнем насилии одни плюсы:

1.Многие не доживут до пенсионного возраста

2.Люди заняты самоуничтожением, а не критикой власти — Алёна Попова (@alyonapopova) 25 января 2017 г.

Центробанк потребовал от Алексея Навального имя сотрудника регулятора, который принудил закрыть его электронный кошелек для сбора средств на избирательную кампанию. «Назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду», — выставил ультиматум ЦБ. В случае же, если имя сотрудника будет названо ,банк готов провести расследование.

Об ответном посте Центробанка по поводу давления на Яндекс.Деньги https://t.co/M9dtaPaGkB — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 января 2017 г.

Прочитал весь срач вокруг Яндекс-кошелька. Навальный и Центробанк правы, Яндекс-кошелек и Сбербанк - нет. — Алексей Венедиктов (@aavst) 25 января 2017 г.

Тариф в системе по взиманию платы с грузовиков «Платон» 1 или 15 апреля может вырасти вдвое, до 3,06 рубля за километр. Пока правительство не комментирует эту информацию. Источник сообщил, что кабмин планирует также увеличить штрафы за уклонение от уплаты данного налога.

Тариф на "Платон" увеличат вдвое с апреля.

Цены в магазинах полезут вверх.

Ну ничего - в мае уже крапива вырастет!https://t.co/WqNon7qxhp pic.twitter.com/8JR5Kle8hi — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 25 января 2017 г.

Владимир Путин на встрече со студентам МГУ и рассказал им о своей работе в стройотрядах. Он заявил, что получил там удостоверение плотника четвертого разряда, и очень им гордится. «В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам, и это поддерживало многих во время учебного года», - отметил президент.