CМИ продолжают обсуждать новые распоряжения президента США Дональда Трампа. Сейчас фокус обсуждения сместился с темы намечающегося американского экономического протекционизма на вопросы иммиграционной политики. Также некоторые комментаторы интересуются судьбой американского ядерного оружия.

Reuters пишет, что Трамп собирается подписать указы, в которых, среди прочего, содержится временный запрет на прием беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Исключение делается только для беженцев, представляющих религиозные меньшинства и подвергающихся на этой почве притеснению. Еще один указ предписывает жесткие ограничения на выдачу виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Также продолжаются разговоры о строительстве стены на границе между Мексикой и США, чтобы сократить приток в США нелегальных иммигрантов.

CNN, которая настроена к Трампу исключительно неприязненно, отмечает, что жесткая антииммиграционная риторика была одной из главных тем его предвыборной кампании, однако по мере приближения выборов она менялась и иногда даже смягчалась. Так, например, первоначальное обещание (наделавшее много шуму) запретить мусульманам въезд в США заменили на запрет иммиграции из стран, в которых сейчас большие проблемы с терроризмом.

Между тем, сторонники ужесточения иммиграционной политики, которым нравились предвыборные предложения Трампа, недовольны, пишет Politico. Они ждали, что Трамп первым делом начнет аннулировать программы по защите уже прибывших иммигрантов, введенные его предшественником Бараком Обамой. В частности, они хотели отмены правил, по которым нельзя депортировать сотни тысяч детей нелегальных иммигрантов. Однако Белый дом теперь говорит, что аннулирование иммиграционных программ Обамы – не приоритетная задача. По мнению противников иммиграции, президент вместо того, чтобы заниматься фундаментальным решением проблемы, прибегает к полумерам.

Также в СМИ обсуждается тема ограничений на задействование президентом США ядерного оружия. Эта риторика зародилась еще на этапе предвыборной гонки, когда кампания демократов заявляла, что Трампу как человеку неадекватному нельзя доверять ядерное оружие. Теперь, пишет Business Insider, конгрессмены-демократы предложили законопроект, который запрещает президенту задействовать ядерное оружие, пока конгресс не объявит официально войну. Этот законопроект, комментирует автор, отражает сомнения в адекватности Трампа. В сопровождающем документе прямо говорится о «пугающей реальности, когда главнокомандующим в США оказался человек, который уже проявлял некомпетентность в отношении ядерной триады, изъявлял желание быть "непредсказуемым" в сфере ядерного оружия и, еще будучи избранным президентом, делал в Твиттере голословные утверждения о ядерной стратегии США».

Впрочем, отмечает автор, законопроект направлен только на ограничение возможности первого запуска. По мнению некоторых экспертов, потребность в таком ограничении давно назрела. Согласно действующей ядерной стратегии США, президент имеет право принять решение о запуске ядерной ракеты в качестве «ответного удара», а также если разведка получает информацию о том, что вражеские ракеты направляются к США. Проблема в том, что при таком подходе всегда есть риск неуместного запуска, который, в свою очередь, вызовет закономерную ответную реакцию, и от этого пострадают американские граждане.