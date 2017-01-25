Драгоценный «Протон»
«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Как пишет «Коммерсантъ», это может очень серьезно сказаться на программе запусков с космодрома Байконур.
Проблемы, как пишет «Коммерсантъ», были обнаружены в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Так, выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими. В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить производителю — на Воронежский механический завод (ВМЗ).
Всего на 2017 год «Роскосмос» запланировал 27 пусков, по крайней мере восемь приходится на долю «Протонов». Это и коммерческие пуски, и запуски в интересах государства, в том числе трех аппаратов «Глонасс-М», спутника связи «Благовест», гидрометеорологического аппарата «Электро-Л» N3, а также два пуска в интересах Космических войск.
Теперь, по данным «Коммерсанта», при самом оптимистичном раскладе первый пуск «Протона» в 2017 году состоится только летом — в июне или июле. Причем, за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Но источники, близкие к «Роскосмосу», заверили «Коммерсантъ»: «Будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия, нам важно сократить дефективность изделий на ВМЗ».
Ситуацией уже заинтересовались в ФСБ и Следственном комитете — по документам двигатели были сделаны в полном соответствии с документацией, и непонятно, как там мог быть заменен материал.
Исправить ситуацию на ВМЗ поручено НПО «Энергомаш», на котором качество выпускаемых деталей и узлов значительно выше. В НПО входит в том числе и Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей.
Уже после публикации в «Коммерсанте» «Роскосмос» представил официальную позицию: проводится всеобъемлющая проверка качества продукции, производимой предприятиями отрасли, в связи с этим возможны задержки пусков ракет-носителей «Протон». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации.
«Роскосмос» ведет тотальную проверку качества производимой продукции. Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков ракет-носителей «Протон», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что для корпорации главное сейчас — «не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится». Так, по его словам, был усилен контроль за чистотой всех систем помещений на космодроме Байконур, в частности, специалисты проверяют параметры, которые «не изучались десятилетиями».
Напомним, Воронежский механический завод не раз упоминался как один из источников проблем в российской космонавтике. Так, 28 декабря был перенесен пуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом связи EchoStar-21. Источники тогда сообщили, что в рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор, причем двигатель был произведен именно на ВМЗ.
1 декабря 2016 года произошло крушение транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04». Комиссия «Роскосмоса» установила, что наиболее вероятной причиной аварии стал производственный дефект двигателя 11Д55 производства ВМЗ. Впоследствии госкорпорация отозвала для проверки такие же двигатели на ракетах-носителях «Союз-ФГ» и «Союз-У», которые стартуют с Байконура 21 февраля и 27 марта. Оба двигателя «Роскосмос» заменил на аналогичные из другой серии.
20 января на ВМЗ с участием главы «Роскосмоса» Игоря Комарова прошло совещание о повышении качества космической техники, выпускающейся заводом. После этого гендиректор ВМЗ Иван Коптев написал заявление об увольнении «по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».