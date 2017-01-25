«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Как пишет «Коммерсантъ», это может очень серьезно сказаться на программе запусков с космодрома Байконур.

Проблемы, как пишет «Коммерсантъ», были обнаружены в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Так, выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими. В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить производителю — на Воронежский механический завод (ВМЗ).

Совет главных инженеров филиалов ГКНПЦ им. Хруничева на базе Воронежского механического завода armtorg.ru

Всего на 2017 год «Роскосмос» запланировал 27 пусков, по крайней мере восемь приходится на долю «Протонов». Это и коммерческие пуски, и запуски в интересах государства, в том числе трех аппаратов «Глонасс-М», спутника связи «Благовест», гидрометеорологического аппарата «Электро-Л» N3, а также два пуска в интересах Космических войск.

Теперь, по данным «Коммерсанта», при самом оптимистичном раскладе первый пуск «Протона» в 2017 году состоится только летом — в июне или июле. Причем, за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Но источники, близкие к «Роскосмосу», заверили «Коммерсантъ»: «Будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия, нам важно сократить дефективность изделий на ВМЗ».

Ситуацией уже заинтересовались в ФСБ и Следственном комитете — по документам двигатели были сделаны в полном соответствии с документацией, и непонятно, как там мог быть заменен материал.

Исправить ситуацию на ВМЗ поручено НПО «Энергомаш», на котором качество выпускаемых деталей и узлов значительно выше. В НПО входит в том числе и Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей.

Уже после публикации в «Коммерсанте» «Роскосмос» представил официальную позицию: проводится всеобъемлющая проверка качества продукции, производимой предприятиями отрасли, в связи с этим возможны задержки пусков ракет-носителей «Протон». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации.

«Роскосмос» ведет тотальную проверку качества производимой продукции. Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков ракет-носителей «Протон», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что для корпорации главное сейчас — «не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится». Так, по его словам, был усилен контроль за чистотой всех систем помещений на космодроме Байконур, в частности, специалисты проверяют параметры, которые «не изучались десятилетиями».

Ракета-носитель "Протон-М" в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур Роскосмос

Напомним, Воронежский механический завод не раз упоминался как один из источников проблем в российской космонавтике. Так, 28 декабря был перенесен пуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом связи EchoStar-21. Источники тогда сообщили, что в рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор, причем двигатель был произведен именно на ВМЗ.

1 декабря 2016 года произошло крушение транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04». Комиссия «Роскосмоса» установила, что наиболее вероятной причиной аварии стал производственный дефект двигателя 11Д55 производства ВМЗ. Впоследствии госкорпорация отозвала для проверки такие же двигатели на ракетах-носителях «Союз-ФГ» и «Союз-У», которые стартуют с Байконура 21 февраля и 27 марта. Оба двигателя «Роскосмос» заменил на аналогичные из другой серии.

Пуск ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 Роскосмос

20 января на ВМЗ с участием главы «Роскосмоса» Игоря Комарова прошло совещание о повышении качества космической техники, выпускающейся заводом. После этого гендиректор ВМЗ Иван Коптев написал заявление об увольнении «по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».