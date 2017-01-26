Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина представил доклад «Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России». Хотя эта работа предназначена, скорее, для сотрудников министерств и ведомств экономического блока правительства или для тех, кто специально занимается этим направлением, кое-какая информация все-таки может быть интересна для более широкого круга читателей.

Главная задача доклада — дать оценку уровня использования мощностей в обрабатывающей промышленности. О необходимости развития обрабатывающей промышленности в России говорят давно, так как считается, что она предполагает отлаживание более сложные и технологичных процессов, что способствует росту экономики, производительности труда и благосостояния населения.

Производство электронных автокомпонентов, НПО "Итэлма" АГН "Москва"

Термин «производственная мощность» обозначает максимально возможный выпуск продукции определенной производственной единицы (это не обязательно станок — это может быть и целый завод). Коэффициент использования мощностей (КИМ) вычисляется для того, чтобы понять, насколько загружены те или иные предприятия или отрасли. Вычислить этот коэффициент не так просто, экономистам приходится, например, опрашивать руководителей предприятий, рассчитывая на честные ответы или изучать статистику потребления электроэнергии. На цифры Росстата возможно положиться далеко не всегда — в докладе говорится, что нередко специалистам ЦСР после получения данных непосредственно от предприятий приходилось исправлять ошибки работников статистики.

Нелегальный завод ЖБИ АГН "Москва"

Загрузка мощностей на все 100% далеко не всегда возможна и, более того, часто вредна: если предприятие не может быстро нарастить выпуск, то оно не сможет в случае необходимости дать рынку больше продукции. По мнению специалистов, уровень загрузки в 72-75% вполне можно считать «естественным максимальным уровнем в текущих экономических условиях».

Авторы доклада пришли к выводу, что неконкурентоспособными можно считать мощности возрастом старше 10 лет, которые не загружаются как минимум последние пять лет (хотя в ряде отраслей могут существовать и резервные мощности, к ним, соответственно, такая характеристика не применима).

В целом ситуация выглядит не так уж и плохо. Оказалось, например, что за последние 15 лет, с 2000 года, мощность обрабатывающей промышленности выросла на 30%. Причем «старые» мощности, которые были введены до 2000 года — менее трети от всех мощностей. Примерно четверть — мощности, введенные за последние пять лет, остальное было введено в эксплуатацию в 2000-2010 гг.

Подольский хлебокомбинат. Пульт управления АГН "Москва"

Cильнее всего преобразилась пищевая промышленность. Объем производства вырос в 2,5 раза, объем мощностей — на 65%. «Старых» мощностей там всего чуть более 12%, а введенных за последние 5 лет — 44%. А вот, например, в текстильной промышленности объем мощностей сократился вдвое и, хотя они также преимущественно новые, выпуск также уменьшился.

Авторы доклада обратили внимание на интересную закономерность: загрузка мощностей ниже в случае выпуска более высокотехнологичной продукции. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что обрабатывающая промышленность ориентируется на сырьевые и технологически примитивные производства.

Авторы доклада советует тем, кто занимается определением экономической политики, учитывать, что свободные мощности имеются в большинстве видов деятельности не только в настоящее время экономического спада, они были значительны и в 2012–2014 гг., а потенциал прироста выпуска еще до начала рецессии составлял минимум 5-10%.