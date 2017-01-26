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26 января 2017, 09:08
Ангела Меркель банковский сектор Дональд Трамп коррупция Минфин нефть Система противоракетной обороны Украина Центробанк ЮКОС
Илья Карпюк

Заголовки утра. 26 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Ни дня без бочки» пишет про то, что Минфин начинает ежедневные закупки валюты на избыточные нефтегазовые доходы.

«ЦБ вписался в аудит»: регулятор осваивается на новом рынке.

«Россия могла не платить и без санкции КС»: опубликовано второе особое мнение по делу ЮКОСа.

РБК утверждает: «Российские банки прирастают Украиной». Сбербанк и Альфа-банк могли получить часть клиентов национализированного Приватбанка.

«Аресты не помогли»: Россия не улучшила позиции в Индексе восприятия коррупции.

Могут ли банки менять ставки по старым кредитам объясняется в статье «Борьба за свои условия».

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева рассказала «Известиям» о том, как нефть, Минфин и доверие граждан будут помогать достигать цели по инфляции в 4% в 2017 году. Ее интервью озаглавлено цитатой: «Для нас цель по инфляции — безусловный приоритет».

«Дональд Трамп держит слово»: президент США выполняет свои предвыборные обещания.

«Россия восстановила радиолокационное поле противоракетной обороны»: система радаров обеспечивает контроль за ракетными пусками вокруг России в радиусе 6 тысяч км.

«Газета.ru»: «"Кузнецов" отверг британские эскорт-услуги». Опубликовано фото и видео эскорта «Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше.

«Украина дает Донбассу прикурить»: оппозиция в Раде выступила против торгового обмена Украины с ЛДНР.

«Труба Трампу»: президент США одобрил строительство нефтепровода из Канады.

The Economist пишет про немецкую политику. «Победить Ангелу Меркель: едва ли» (Defeating Angela Merkel: Slim chances). Социал-демократы в Германии выбрали своим лидером Мартина Шульца. Но на выборах победит, скорее всего, всё равно нынешний канцлер Ангела Меркель.

«Ежедневная диаграмма: упадок демократии» (Daily chart: Declining democracy). Визуализация показателей «демократического индекса», представляемого The Economist Intelligence Unit. Согласно индексу, США в 2016 году оказались в категории «поврежденных» демократий, тогда как раньше были в статусе «полных» демократий.

Bloomberg: «Тереза Мэй согласилась обнародовать план Brexit'а» (Theresa May Agrees to Publish Brexit Plan). Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала обнародовать план выведения Британии из ЕС. Тем самым она идет на уступки парламенту.

«Греческий премьер-министр: "больше ни одного евро" сокращений» (Greek PM: ‘Not One Euro More’ of Austerity). Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказывается удовлетворять требования кредиторов, которые хотят, чтобы он еще больше урезал пенсии и увеличил налоги.

The Wall Street Journal: «Президент Трамп подпишет два указа по иммиграции» (President Trump to Sign Two Executive Orders on Immigration). Президент США Дональд Трамп подпишет указы по ограничению иммиграции, в том числе о строительстве стены на границе с Мексикой.

«Трамп призвал к расследованию подтасовки голосов» (Trump Calls for Voter-Fraud Inquiry). Президент США Дональд Трамп собирается инициировать расследование причин того, что на всеобщем голосовании в 2016 года по абсолютному числу голосов лидировала Хиллари Клинтон. Теперь Трамп утверждает, что 5 млн человек проголосовали нелегально (раньше он говорил о 3 млн).

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