«Коммерсантъ» в статье «Ни дня без бочки» пишет про то, что Минфин начинает ежедневные закупки валюты на избыточные нефтегазовые доходы.

«ЦБ вписался в аудит»: регулятор осваивается на новом рынке.

«Россия могла не платить и без санкции КС»: опубликовано второе особое мнение по делу ЮКОСа.

РБК утверждает: «Российские банки прирастают Украиной». Сбербанк и Альфа-банк могли получить часть клиентов национализированного Приватбанка.

«Аресты не помогли»: Россия не улучшила позиции в Индексе восприятия коррупции.

Могут ли банки менять ставки по старым кредитам объясняется в статье «Борьба за свои условия».

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева рассказала «Известиям» о том, как нефть, Минфин и доверие граждан будут помогать достигать цели по инфляции в 4% в 2017 году. Ее интервью озаглавлено цитатой: «Для нас цель по инфляции — безусловный приоритет».

«Дональд Трамп держит слово»: президент США выполняет свои предвыборные обещания.

«Россия восстановила радиолокационное поле противоракетной обороны»: система радаров обеспечивает контроль за ракетными пусками вокруг России в радиусе 6 тысяч км.

«Газета.ru»: «"Кузнецов" отверг британские эскорт-услуги». Опубликовано фото и видео эскорта «Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше.

«Украина дает Донбассу прикурить»: оппозиция в Раде выступила против торгового обмена Украины с ЛДНР.

«Труба Трампу»: президент США одобрил строительство нефтепровода из Канады.

The Economist пишет про немецкую политику. «Победить Ангелу Меркель: едва ли» (Defeating Angela Merkel: Slim chances). Социал-демократы в Германии выбрали своим лидером Мартина Шульца. Но на выборах победит, скорее всего, всё равно нынешний канцлер Ангела Меркель.

«Ежедневная диаграмма: упадок демократии» (Daily chart: Declining democracy). Визуализация показателей «демократического индекса», представляемого The Economist Intelligence Unit. Согласно индексу, США в 2016 году оказались в категории «поврежденных» демократий, тогда как раньше были в статусе «полных» демократий.

Bloomberg: «Тереза Мэй согласилась обнародовать план Brexit'а» (Theresa May Agrees to Publish Brexit Plan). Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала обнародовать план выведения Британии из ЕС. Тем самым она идет на уступки парламенту.

«Греческий премьер-министр: "больше ни одного евро" сокращений» (Greek PM: ‘Not One Euro More’ of Austerity). Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказывается удовлетворять требования кредиторов, которые хотят, чтобы он еще больше урезал пенсии и увеличил налоги.

The Wall Street Journal: «Президент Трамп подпишет два указа по иммиграции» (President Trump to Sign Two Executive Orders on Immigration). Президент США Дональд Трамп подпишет указы по ограничению иммиграции, в том числе о строительстве стены на границе с Мексикой.

«Трамп призвал к расследованию подтасовки голосов» (Trump Calls for Voter-Fraud Inquiry). Президент США Дональд Трамп собирается инициировать расследование причин того, что на всеобщем голосовании в 2016 года по абсолютному числу голосов лидировала Хиллари Клинтон. Теперь Трамп утверждает, что 5 млн человек проголосовали нелегально (раньше он говорил о 3 млн).