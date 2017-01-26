Крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог, на которое приходится 28% от всех национальных запасов золота, продано за 9,4 млрд рублей. На аукционе был совершен один шаг, участвовали в торгах только две компании которые, вдобавок, вполне вероятно, связаны между собой. Другие потенциальные претенденты на месторождение решили даже не участвовать в торгах.

Вообще такой сценарий проведения аукционов привычен в современной России. Странно, что в торгах был сделан один шаг, который увеличил стоимость месторождения на целых 10%, часто товар или контракт уходят по начальной цене.

Что делать с такой ситуацией — непонятно. Если, конечно, не считать, что чиновники всегда угадывают рыночную стоимость.