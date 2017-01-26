Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Хотя в опубликованной на сайте Кремля части стенограммы говорится о социально-экономическом положении региона и дорожном строительстве, есть основания полагать, что одна из тем, которая была затронута — истечение полномочий Евгения Куйвашева в конце мая этого года.

В опубликованном фрагменте разговора Куйвашев похвастался президенту, что «львиная доля» дорожного фонда, в том числе из средств регионального бюджета, идет на муниципальные дороги, а также напомнил об исполнении президентского поручения по ремонту дороги Нижний Тагил — Серебрянка. Также Куйвашев отметил, что индекс промышленного производства по итогам 2016 года в области вырос почти на 11,5%, хотя валовый региональный продукт остается примерно на уровне 2015 года.

Но в Екатеринбурге встречу губернатора с президентом воспринялт однозначно: стартовала избирательная кампания. Полномочия Куйашева истекают 29 мая 2017 года, а значит, если ничего не поменяется, после этого он будет назначен на пост исполняющего обязанности главы региона и будет участвовать в выборах губернатора, которые пройдут 10 сентября.

Выборы. Плакат агитации.

«Губернатор получил одобрение администрации президента на участие в выборах. Официальное подтверждение мы получим, когда президент подпишет указ о его назначении врио губернатора», — рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к региональным властям. «Факт встречи за три месяца до окончания полномочий — это политическое "добро" президента на участие в выборах», — убежден другой собеседник, уже в Администрации президента.

В администрации главы региона указывают на «ровные конструктивные отношения», которые сложились у областных властей с федеральными. «АП ставит на Куйвашева», — уверен собеседник Znak.com.

Возможная проблема Куйвашева в том, что накануне президентских выборов для федерального центра критерием успешности выборов может стать уровень явки при голосовании. Если исключить возможность тотальной фальсификации результатов голосования — а в Свердловской области в последнее время выборы с этой точки зрения проходят достаточно спокойно — для повышения явки нужно будет привлекать как можно больше кандидатов, причем они должны быть сильными и узнаваемыми, чтобы привести на участки своих сторонников. Учитывая, что в Свердловской области действительно есть сильные политики, а губернатор Куйвашев не обладает каким-то особенно высоким рейтингом доверия и поддержки, выборы действительно могут получится конкурентными и интересными.

В 2013 году не в последнюю очередь из-за противоречий между областной и городской администрациями на выборах мэра Екатеринбурга победил оппозиционный политик Евгений Ройзман. Хотя по уставу Екатеринбурга реальных полномочий у мэра почти нет, Ройзман, безусловно, с момента избрания усилил свое влияние в городе.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман / Фото: e1.ru

Еще один возможный кандидат, как пишет Znak.com, — лидер местного отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Александр Бурков.

В любом случае, губернатор Куйвашев свою предвыборную кампанию действительно начал: после встречи с Путиным он объявил о программе развития региона на 5 лет.

В местной «Областной газете» 25 января вышла статья губернатора «Переломный момент», в которой говорится о том, что в Свердловской области готовится программа развития региона «Пятилетка развития», рассчитанная на ближайшие 5 лет. «Группа разработчиков, в которую входят и наши областные специалисты, и российские ученые, получила задание представить проект программы к апрелю этого года, после чего мы его обсудим с жителями области. Народ у нас опытный, умудренный жизнью, и я не сомневаюсь, что будут высказаны дельные предложения, замечания, дополнения к проекту программы. Это будет действительно всенародное обсуждение наших планов, в результате чего программа получит статус народной», — говорится в статье губернатора.