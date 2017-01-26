Знаменитый ямайский бегун Усейн Болт вынужден будет вернуть золотую медаль Олимпиады 2008 года, полученную за победу команды в эстафете 4х100 метров. Решение аннулировать результат команды Ямайки вынес Международный олимпийский комитет.

Решение было принято после того, как при перепроверке допинг-проб Олимпиады-2008, проходившей в Пекине, в пробах Несты Картера, товарища Болта по команде и участника той же эстафеты, обнаружили запрещенное к употреблению вещество.

«Картер, выигравший мужскую эстафету 4х100 метров, дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Повторный анализ образцов дал положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин», – приводит информационное агентство «Интерфакс» пояснение пресс-службы МОК. А вместе с Картером, участвовавшем в первом этапе эстафеты, золота лишаются и его товарищи.

Напомним, Болт еще в июне 2016 года, когда стало известно о положительной допинг-пробе Картера и вероятном, на тот момент еще не вынесенном, решении МОК, сказал, что расстроен случившимся, но готов вернуть золотую медаль. «Это очень болезненно, потому что мы много лет трудились ради этих медалей. Но все же они – только вещь, и если меня обяжут вернуть награду, я без проблем верну», – цитирует ответа спортсмена агентство Reuters.

Между тем Картер, в чьих пробах обнаружили допинг, намерен подаст апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Стимпсона. Пока неясно, каковы шансы Картера добиться иного решения.

Решение МОК достаточно жестко, но принцип командной ответственности тут неизбежен, ведь речь идет об эстафете. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Николай Яременко, главный редактор издания «Советский спорт». В то же время он подчеркнул, что сам по себе отложенный пересмотр результатов соревнований сопряжен с немалым количеством юридических, этических и других проблем.

«Отношение к этой ситуации может быть только одно. Конечно, по-человечески Усэйна Болта жалко, но эстафета – это командный вид состязаний. В нем ты можешь немного «не добежать», но тебя подтянут партнеры, и благодаря ним ты можешь выиграть. Но точно так же и ты можешь подвести партнеров или они тебя могут подвести.

К сожалению, ситуация, при которой мы спустя годы может пересматривать результаты Олимпийских игр, может быть неприятна. Но, с другой стороны, она абсолютно оправданна и абсолютно объективна: открываются новые возможности, новые биологические методы для перепроверки старых допинг-проб, и, естественно, отодвигается срок, когда результаты могут быть пересмотрены. Не так давно он был, насколько я знаю, восемь лет, теперь составляет десять, и в этих пределах результаты могут быть пересмотрены.

Татьяна Лебедева

Это как с Татьяной Лебедевой – у нее тоже отберут медаль за Пекин-2008, потому что со времен той Олимпиады прошло девять лет, и пробы ее были перепроверены, а них нашли запрещенные вещества. Конечно, для нас Лебедева все равно останется обладательницей олимпийских наград, потому что медали Олимпиады 2004 года отобрать уже невозможно – это за десятилетней границей. Ну, вот, точно так же и Болт пострадал задним числом, только из-за своего товарища.

Так что очень красивая история, которая была у Усэйна Болта – девять олимпийских стартов и девять золотых наград, а такого не было никогда ни у кого, и очень сложно будет кому-либо это повторить – теперь, естественно, оказывается дезавуированной… Ну, значит, будет считать, что было восемь стартов и восемь золотых наград, будем считать, что это минус одна награда.

Но Усэйн Болт меня как российского болельщика в данном случае не больше всего волнует, потому что у нас сейчас возникает новая история: со дня на день, а, может, и с часу на часу объявят о другом лишении эстафетной награды, и тут уже пострадает Россия. Конкретно – женская эстафетная сборная в Лондоне в 2012 году, где бежала Антонина Кривошапка. Сейчас появилась информация, что россиянок лишат серебряной медали, завоеванной в той эстафете.

Тогда, в 2012 году, мы эти серебряные медали завоевали сенсационно: первыми были непобедимые американки, вторыми невероятным образом оказались наши, обогнавшие ямайских бегуний. И вот выясняется, что еще одна серебряная медаль Лондона от нас уходит, и мы все ниже и ниже в общекомандном зачете. А теперь под угрозой и эстафета, которая состоялась на чемпионате мира-2013 в Москве, где наши девушки вообще выиграли золото – там тоже бежала Кривошапка.

Это вообще была особая история – мы же никогда не занимали общекомандно второе место на легкоатлетических чемпионатах мира, и только 2013 год был для нас супермегауспешным, так как мы обошли даже США. А сейчас оказывается, что мы и этого успеха можем лишиться.

Так что с одной стороны, это правильно – «переписывать» результат уже давно прошедших соревнований. Если ты обманул, обман должен вскрываться. С другой стороны, отодвигая каждый раз все дальше и дальше временную планку, определяющую, до какого моменты можно пересматривать таблицу медалей, мы сами себя подводим к очень сложной теме: к тому, что никогда нельзя будет до конца ощущать себя героем.

Можно же представить, что ты, уже в кресле-качалке, глядя на пушистый снежок за окном, рассказываешь по победе внукам или правнукам, которые играют твоей олимпийской медалью, а в этот момент где-то по радио озвучивают очередное решение Международного олимпийского комитета – о том, что 46 лет назад ты неправильно выиграл эту медаль, и теперь у тебя отберут. То есть, одних поймали сразу, других – через много лет. А что делать? И что делать с рекламными контрактами, с твоими прочими вещами, которые позволяли тебе себя монетизировать?

Словом, тут огромное количество не только этических, но и юридических и прочих вопросов», – сказал Николай Яременко.

Глава WADA Ричард Макларен. / sport-express.ru

Добавим, что в России, спортсменов которой после доклада главы независимой комисиси Всемирного антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена стали массово подозревать в применении допинга, серьезно отнеслись к вопросу. В ноябре 2016 года президент Владимир Путин поручил принять меры по совершенствованию системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. А теперь стало известно, что в стране будет создана Национальная антидопинговая лаборатория.

Лаборатория откроется при МГУ им. М. В. Ломоносова, заявил на заседании попечительского совета ректор университета Виктор Садовничий. «Это открывает перед нами новые возможности, в том числе по проведению научных исследований. Эта лаборатория органично вольется в наши факультеты и будет окружена научной работой, а не только анализами», – воспроизводит высказывание ректора информационное агентство RNS.

Руководство МГУ готово разместить лабораторию непосредственно на территории университета.