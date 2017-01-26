В среду стало известно, что Банк России, по поручению Министерства финансов, будет покупать и продавать валюту на открытом рынке в зависимости от цены на нефть. Фактически это означает, что правительство будет влиять на курс национальной валюты — в Центробанке поспешили заверить, что на поставленной цели по снижению инфляции до 4% к концу 2017 года новая практика никак не скажется.

Операции по покупке и продаже валюты Минфин начнет в феврале 2017 года, цель нововведения — «повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий», а также снижение влияния цены на нефть на российскую экономику и бюджет, говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано вечером 25 января.

Пока цена на нефть российской марки Urals превышает заложенный в бюджет уровень $40 за баррель, Минфин будет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов (оценочных доходов от превышения фактической цены нефти над $40). В случае понижения цены на нефть ниже $40 министерство будет продавать валюту.

Иными словами, если цена на нефть высокая, то Минфин будет способствовать ослаблению рубля, если нефть упадет в цене, то Минфин будет, напротив, укреплять национальную валюту.

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В начале каждого месяца Минфин будет публиковать оценку дополнительных (или выпадающих) нефтегазовых доходов и месячный план по покупке (или, соответственно. продаже) иностранной валюты. Дневной объем операций будет рассчитываться путем деления месячного объема на количество торговых дней. В ходе торгового дня валюта тоже будет покупаться и продаваться равномерно. То есть никаких сюрпризов для рынка происходить не должно.

Для Центрального банка в данной ситуации важно, чтобы у рынка не возникло сомнения в независимости института, а также необходимо, чтобы его активность на рынке не породила инфляционных ожиданий, цели в 4% по итогам 2017 года никто не отменял.

Здание Центрального банка России Фото Москвы / Moscow-Live.ru

Сразу после того, как Минфин сделал свое заявление, Банк России подтвердил, что действительно будет проводить сделки на валютном рынке в соответствии с поручением Минфина, но подчеркнул, что его подходы к денежно-кредитной политике никак не меняются. ЦБ по-прежнему не намерен проводить валютных интервенций с целью влияния на номинальный курс рубля, он остается плавающим. Собственные операции ЦБ на валютном рынке возможны только в случае угроз для финансовой стабильности или с целью накопления валютных резервов — если они и будут проводиться, то независимо от Министерства финансов.

В четверг в «Известиях» вышло интервью зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, в котором она подтвердила: для Банка России важнейший приоритет — достижение цели по инфляции в 4% годовых. Более того, именно такой уровень инфляции предполагается сохранить и в среднесрочной перспективе, то есть в ближайшие 7-10 лет.

С этой точки зрения новая практика Министерства финансов действительно мало что значит: из комментария Минфина следует, что схема будет действовать в 2017 году, пока в Бюджетный кодекс не будут внесены новые формулировки «бюджетных правил», которые установят постоянные нормы отчисления дополнительных доходов в суверенные фонды.