Россиянам могут запретить называть детей странными именами – соответствующую норму предлагается закрепить законодательно. Законопроект о запрете странных имен уже внесен в Государственную Думу; предполагается, что 26 января его рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

По данным газеты «Известия», комитет намерен рекомендовать депутатам принять документ в первом чтении. В то же время в комитете не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений на имена, предусмотренных законопроектом, может вырасти.

Законопроект, устанавливающий требования для имен (соответствующие изменения предлагается внести в Семейный и Гражданский кодексы Российской Федерации), внесла в Госдуму в апреле 2016 года сенатор Валентина Петренко. В документе шла речь о том, что имя человека «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

Петренко объясняла свою инициативу тем, что сотрудники ЗАГСов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, непроизносимости или даже оскорбительности. Кроме того, подчеркивала сенатор в пояснительной записке к проекту, «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

Регистрация новорожденного shatura.ru

В настоящее время в России ограничения для выбора имени отсутствуют – оно дается по соглашению родителей, пояснили «Полит.ру» юристы. Однако право отказать в регистрации имени у ЗАГСов все-таки имеется, и отказ возможен именно в том случае, если в ЗАГСе посчитают, что использование имени может нарушать права ребенка.

«В статье 58-ой Семейного кодексе обозначено, что имя ребенку дается по соглашению родителей. Какие-либо ограничения при выборе имени отсутствуют. Но, если родители выбирают ребенку имя, использование которого может привести к нарушению его прав (например, обидное слово), орган записи актов гражданского состояния вправе отказать в регистрации выбранного имени.

Таким образом, свобода родителей в выборе имени заканчивается там, где начинают ущемляться права ребенка. А уже споры между родителями относительно имени окончательно разрешают органы опеки и попечительства, которые руководствуются исключительно интересами ребенка. Это не вопрос юрисдикции суда.

Кроме того, в Статье 59-ой «Изменение имени и фамилии ребенка» того же кодекса устанавливается право родителей поменять имя ребенка по достижении им возраста четырнадцати лет», – объяснил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

По его словам, судебные споры в связи с именами достаточно широко распространены в мире. «В мировой практике споры о законности имен достаточно распространены. Европейский суд по правам человека часто рассматривает такие дела. При этом ЕСПЧ в первую очередь руководствуется Конвенцией по правам человека и тем, что необходимо обеспечить каждому ребенку возможность комфортной и счастливой жизни», – отметил Владимир Старинский.

Адвокат Анна Бутырина подтвердила эти слова, уточнив, что хотя саму по себе инициативу запретить по закону называть детей странными именами можно считать правильной, на уровне судебной практики этот вопрос в России уже решается.

«В соответствии со ст.18 ФЗ «Об актах гражданского состояния» и ст.58 СК РФ имя ребенка записывается по соглашению родителей. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и попечительства. Иного правового регулирования в отношении записи имени ребенка у нас не имеется.

С одной стороны, инициатива законодательно запретить родителям называть детей нелепыми именами правильная. С другой стороны, у нас сложилась небольшая судебная практика, когда отделы ЗАГС отказывали в регистрации нелепого имени и отчества ребенка.

Например, решением начальника Чертановского отдела ЗАГС г. Москвы от11.10.02г. регистрация рождения ребенка и установление отцовства с указанием имени ребенка 'БОЧ рВФ 260602' (обозначает принадлежность биологического объекта человека к роду Ворониных и Фроловых, рожденного 26.02.2002) признана невозможной, поскольку указанная в качестве имени аббревиатура и цифры именем не являются.

Родители ребенка с этим решением не согласились и обжаловали отказ в суде. Однако решением Чертановского районного суда г. Москвы от 08 августа 2003 года в удовлетворении жалобы родителям отказано. Основной мотивировкой суда являлось при этом указание, что цифры и сокращения в имени не допустимы. То есть при нелепости имени, не соотношении его русскому языку отделы ЗАГС и так вправе отказать в регистрации.

Синодик Ферапонтова монастыря. Запись рода иконника Дионисия, 17 век shakko / Wikimedia Commons

Если же смотреть международную практику, то известны случаи, когда суды иностранных государств также запрещали родителям называть ребенка нестандартным именем. Так, например, судом Франции, было не разрешено назвать ребенка в честь шоколадной пасты», – напомнила Анна Бутырина.

Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту приводились примеры необычных имен, а заодно зачем-то и пресловутая история мальчика, которого хотели записать под именем БОЧ рВФ 260602 (то есть «Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). Первую попытку его родители предприняли уже более 10 лет назад и успеха не добились до сих пор, но решения своего не изменили. В результате мальчик так живет без каких-либо документов.

Что касается необычных имен, то, по мнению сотрудников ЗАГСов, чаще всего решение назвать ребенка необычно вызвано желанием подчеркнуть уникальность, дав имя, которого точно ни у кого больше не будет. Иногда родители

В московском управлении ЗАГС «Российской газете», например, сообщили, что в год в городе происходит до 12 таких случаев. По его данным, самыми необычными именами, зарегистрированных в Москве с 1998 года, стали: Дмитрий-Аметист, Матвей-Радуга, Николай-Никита-Нил, Граф, Дар, Иван-Коловрат, Меркурий, Кантогор-Егор, Март, Христамрирадос, Князь, Принц, Космос, Ангел, Ветер, Воля, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Илья Богодар, Каспер Ненаглядный, Архип-Урал, Еремей Покровитель, Кит, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Мононо Никита, Огнеслав, Будда-Александр, Господин, Мир.

Девочкам при этом давали такие необычные имена: Услада, Полина-Полина, Голуба, Апрель, Вишня, Индия, Принцесса Даниэлла, Росияна, Россия, Заря-Заряница, Луна, Ляля, Ангел Мария, Луналика, Принцесса Анжелина, Алеша-Каприна, Океана, Радость, Алена-Цветочек, Дельфина, Лиса, Радостина, София-Солнышко.

В Подмосковье, как выяснило издание, за последние три года для мальчиков родители придумывали такие неординарные имена, как Аникей, Ион, Ермак, Лукилианн, Хоан, Альтаир, Андрэ, Принц, Якуб, Ясон, Юлий, Даниэль. А девочек решали неординарно назвать Кассандрой, Эстер, Забавой, Купавой, Устиной, Авдотьей, Консуэлло, Березой, Кассиопеей, а также Мадонной, Роксоланой, Малиной, Мерседес, Багирой и даже Виагрой (родители объяснили свой выбор красотой и оригинальностью имени, тем фактом, что зачатию помог одноименный препарат и любовью к группе «ВИА Гра»). А в ЗАГСах по всей стране за последние три года были зарегистрированы такие имена, как Жужа, Тюльпан, Салат Латук, Миллионера, Авиадиспетчер.

Вполне вероятно, что, несмотря на права ЗАГСов и наличие судебной практики отказов, закон все же будет принят. По данным газеты «Известия», правительство и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей уже поддержали его концепцию. По мнению депутатов, принятие такого закона «действительно может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних».