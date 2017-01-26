В понедельник начались и во вторник закончились переговоры между участниками сирийского гражданского конфликта, организованные при посредничестве России, Турции и Ирана. СМИ оценивают успех этих переговоров по-разному.

Переговоры между ключевыми игроками в Астане завершились тем, что Россия, Турция и Иран согласовали между собой механизм поддержания перемирия в Сирии, пишетAlJazeera. Цель этих переговоров была в том, чтобы укрепить режим перемирия, который сохранялся, несмотря на вспышки насилия. Если перемирие продлится, это повышает шансы на проведение переговоров в Женеве 8 февраля при посредничестве ООН. Авторы отмечают, что договоренность была достигнута именно между внешними игроками, в то время как готовность сирийского правительства и оппозиции ее поддержать пока неочевидна.

В другом материале AlJazeera отмечает, что, вопреки ожиданиям, прямые переговоры между представителями сирийского правительства и представителями оппозиции так и не состоялись. Коммуникация между сторонами осуществлялась через посредничество организаторов – российской, иранской и турецкой делегаций. Тем не менее, эти переговоры ознаменовали начало новой дипломатической инициативы по прекращению почти шестилетней гражданской войны.

Guardian оценивает попытку переговоров в Казахстане как частично успешную. Как минимум, договоренности достигли посредники, которые согласились, что необходимо установить в трехстороннем порядке орган, который бы следил за соблюдением условий перемирия. Таким образом, Россия, Иран и Турция будут общими усилиями сводить к минимуму нарушения. Орган должен начать работу в феврале, но подробности пока неизвестны.

Р.Эрдоган и В.Путин

Автор оговаривает, что ни одна из противоборствующих сторон финальный документ не подписала. Оппозиция заявила, что готова рассматривать альтернативные предложения. Также в материале подчеркивается, что эти переговоры были первым случаем за время войны в Сирии, когда за столом переговоров, пусть и опосредованных, присутствовали представители вооруженной оппозиции.

Также, по мнению автора, сирийская оппозиция, по всей видимости, теперь признала тандем России и Турции в качестве ключевой миротворческой силы. Что касается Ирана, его роль в процессе урегулирования конфликта пока нельзя назвать общепризнанной. В частности, оппозиция возражает против того, чтобы Иран участвовал в мониторинге соблюдения перемирия. Возражения мотивируются тем, что Иран дружит с «Хизбаллой», на которую возлагается ответственность на большинство нарушений перемирия.

Если достигнутая договоренность действительно поможет поддержать перемирие в ближайшие дни, это увеличит шансы на то, что более развернутые переговоры при участии ООН состоятся. Кроме того, автор оговаривает, что Россия представила делегатам от сирийской оппозиции проект новой Конституции для Сирии, в которой предлагается способ формирования новой системы управления. Позже стало известно, что сирийская оппозиция данный проект отклонила.



Перемирие в Сирии.

NY Times начинает с того, что запланированные прямые переговоры между сирийскими повстанцами и правительством не состоялись, а вместо этого дипломатическая инициатива быстро деградировала до обмена оскорблениями и обвинениями. Предполагалось, объясняют авторы, что переговоры в Астане станут демонстрацией растущего влияния Москвы в сирийской дипломатии. Однако успехом эта попытка, по их мнению, не увенчалась, потому что сирийские делегации преимущественно ссорились.