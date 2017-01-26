Топ новостей 26 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня силовики рассказали о предотвращении терактов в Москве перед выборами в Думу, законотворцы одобрили прекращение бесплатной приватизации с 1 марта, британское правительство опубликовало законопроект о Brexit.

В Москве незадолго до выборов Госдуму, прошедших в сентябре 2016 года, была раскрыта группа, планировавшая теракты в городе. Об этом сообщил глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов. В террористическую группу, по информации Баранова, входили восемь человек.

Приватизация.

Комитет Госдумы по ЖКХ рекомендовал к первому чтению законопроект депутата от «Единой России» Александра Сидякина, предусматривающий прекращение бесплатной приватизации жилья с 1 марта 2017 года. Исключение в случае принятия законопроекта составят определенные категории населения.

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза появился на официальном сайте британского парламента. Согласно биллю, британское правительство использует статью 50 Договора о ЕС для запуска процедуры выхода Великобритании из интеграционного объединения.

Сирийская оппозиция отклонила проект Конституции Сирии, который был разработан российской стороной и передан на рассмотрение делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астане.

Причиной взрыва на станции ТЭЦ-1 в Пензе стало повреждение труб газопровода, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности. В ведомстве уточнили, что рухнувшая кровля повредила трубы, что и спровоцировало взрыв.

Депутат с айпадом Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев сообщил, что в нижней палате российского парламента разработали новую схему обеспечения депутатов транспортом во время поездок в регионы. В конце осенней парламентской сессии депутаты попросили президента РФ Владимира Путина в дополнение к обычно выделяемым в год 100-110 млн рублей выделить еще 215 млн рублей. Если эта сумма будет одобрена, при делении на 450 членов нижней палаты парламента ежегодные расходы на транспорт составят 700 тысяч рублей на человека.

Надо построить стену на границе здравого смысла и Госдумы. За счёт Госдумы, разумеется. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 26 января 2017 г.

Россия может лишиться еще одной олимпийской медали – уже 20-й по счету. Как сообщается со ссылкой на документы, полученные хакерской группой Fancy Bear, речь идет о серебряных наградах Олимпиады 2012 года в Лондоне в женской эстафете по бегу 4х400 метров. Согласно полученным хакерами документам, в допинг-пробе Антонины Кривошапки обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

Президент США Дональд Трамп подписал указы об ужесточении мер в области иммиграционной политики. Согласно указам, депортации из США подлежат все иностранцы, обвиняемые в совершении преступлений или уже осужденные за нарушение американских законов. Кроме того, подписан указ о немедленном начале строительства стены на границе с Мексикой, откуда в США регулярно прибывают нелегальные мигранты.

Если стену на границе с Мексикой не отдадут строить Ротенбергам, то никакой нам Трамп не друг! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 января 2017 г.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в разработанном проекте экспертного заключения о «законе Яровой» предложил вывести из него статьи о миссионерской деятельности. В СПЧ также предложили заново переработать введенные поправки, так как в нынешнем виде закон способствует их «произвольному правоприменению».

Инаугурация президента США Дональда Трампа стала самым запоминающимся событием последних недель для россиян, принявших участие в опросе «Левада-центра». Вступление Трампа в должность назвали самым запоминающимся событием 42% респондентов. На втором месте – празднование Нового года (39%). Третьим по значимости событием для опрошенных стало крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ 25 декабря (33%).