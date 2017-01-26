После нескольких месяцев спекуляций и попыток угадать, каким будет правление нового президента США Дональда Трампа, СМИ наконец получили первые факты, которые можно обсуждать и оценивать. Сейчас действия Трампа оцениваются, с точки зрения его предвыборных обещаний: насколько они соответствуют заявленным целям. После разговоров о международной экономической стратегии и иммиграционной политике авторы обратились к разговорам о роли бизнеса в возвращении величия США.

Во вторник Трамп продолжил действовать в соответствии со своей экономической стратегией «Америка прежде всего», пишет The Atlantic. Новый шаг состоял в том, что он встретился с директорами компаний Ford, General Motors и Fiat Chrysler и обсудил возвращение производства (и, как следствие, рабочих мест) в США. В экономическом плане это должно сопровождаться снижением налогов, взимаемых с производителей, и смягчение требований к ним, в том числе экологических ограничений. В частности, за это его склонны ругать оппоненты.

Автор материала побеседовал с экспертом по машиностроительной отрасли о том, насколько прежняя политика в отношении производителей действительно препятствовала локализации производства в США. По мнению эксперта, ущерб бизнесам от ограничений оценить трудно. Если Трамп действительно уберет некоторые, всё равно останется вопрос о том, какие изменения способствовали бы возвращению машиностроения в страну, и узнать ответ можно будет только по опыту.

Окраина Детройта. / pixabay.com

Теоретически, экологические ограничения могут быть фактором, потому что автопроизводители в основном выводили свое производство в те страны, где эти ограничения были мягче (например, в Китай или в Мексику). Но именно ли из-за этого такие страны были более привлекательными или по каким-то другим причинам, пока не вполне понятно. Например, еще один фактор – это стоимость рабочей силы. Производить в Мексике дешевле, потому что рабочим можно платить меньше. Другой важный фактор – это торговля. Опять же, из Мексики торговать выгоднее, чем из США, потому что там ниже пошлины. Наконец, с точки зрения торговли, значение имеет географическое размещение производства. Так или иначе, Трамп начал действовать, и нельзя сказать, чтобы эти действия были бессмысленными.

Politico пишет о специфике выбора бывшего главы Exxon Mobile Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Выбор необычный, отмечает автор, однако обоснованный. В отличие от прежнего госсекретаря Джона Керри, Тиллерсон считается прагматиком, который должен взаимодействовать с той средой, которая есть, а не совершенствовать эту среду в соответствии с высокими идеалами.

В этом качестве, как ожидается, он может вернуть США в статус мирового лидера после почти двух десятилетий неудачной внешней политики. Здесь автор подчеркивает, что, по его мнению, внешняя политика США была скверной. Например, им не удалось победить конкурента в лице Китая, насадить демократию в арабских и латиноамериканских странах, «интегрировать в либеральный порядок региональные державы, например, Россию и Иран».

Рекс Тиллерсон

Главным образом, кандидатуру Тиллерсона критиковали за то, что он связан с нефтяной индустрией. На самом деле, считает автор, такая критика – продукт исторической безграмотности. Современная американская дипломатия уже долгое время строится на коммерческой экспансии по всему миру. Американские глобальные корпорации уже более сотни лет оказывают значительное влияние на мировую политику, то есть, в частности, на дипломатию. В этом смысле крупный бизнесмен в качестве главного дипломата страны, по мнению автора, - это лучший выбор из возможных.