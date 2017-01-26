Еще одним результатом задержания полковника Дмитрия Захарченко, который прославился после того, как в его квартире были обнаружены десятки миллионов долларов, стало расформирование управления «Т» антикоррупционного главка, в котором он работал. Теперь в МВД будет создано новое подразделение.

Информация эта сначала появилась в СМИ как утечка, но потом ее подтвердили в пресс-службе МВД. Там отметили, что структурные изменения связаны с оптимизацией оперативно-служебной деятельности. В новом управлении «Р» будут созданы четыре отдела. Каждый из них будет бороться с правонарушениями в определенных сферах: нефть, горная промышленность, нефтепереработка и электроэнергетика.

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Накануне, как утверждает «Интерфакс», более чем 100 сотрудникам управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД раздали уведомления о расформировании подразделения. По словам собеседника агентства, на базе упраздненного подразделения «Т» (от словосочетания «топливно-энергетический комплекс» будет создано управление с «Р» (от слова «ресурсы»).

Большая часть сотрудников старого управления, которые работали непосредственно с Захарченко, не войдут в новое подразделение — вполне вероятно, что они вообще не смогут работать в полиции, так как у управления собственной безопасности теперь есть к ним большие вопросы и, в любом случае, на них составлены компрометирующие характеристики.

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Интересно, что, по данным «Коммерсанта», новых сотрудников вновь создаваемого управления «Р» будет проверять не только управление собственной безопасности МВД, но и УСБ Федеральной службы безопасности.

Также, по данным источников издания в правоохранительных органах, свою проверку управления «Т» провела и Генпрокуратура. Надзорное ведомство, отметив важность направления работы этого подразделения, выявило ряд недостатков в организации его деятельности и направило соответствующее представление на имя Владимира Колокольцева. Так что руководство МВД, создавая вместо управления «Т» управление «Р», учло в том числе и замечания Генпрокуратуры.

Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки (статья 290 Уголовного кодекса), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285) и воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294). Он арестован был 10 сентября 2016 года. Во время обысков в квартирах Захарченко и на его рабочем месте было изъято 120 млн долларов, 2 млн евро, а также иные ценности.

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Согласно материалам дела, один из эпизодов, вменяемых Захарченко, касается получения 7 млн рублей в декабре 2015 года за «общее покровительство» от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Другая часть обвинения связана с расследованием дела о хищении средств Нота-банка. По версии следствия, в январе 2016 года Захарченко предупредил сестру одного из руководителей Нота-банка Галины Марчуковой о готовящемся обыске и вызове ее на допрос. Захарченко утверждает, что сам был инициатором проверок организации и вообще отвергает все обвинения.