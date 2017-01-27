Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп проводят переговоры о возможной двусторонней торговой сделке. В ожидании этой встречи СМИ оживленно обсуждали ее смысл и последствия.

The Economist пишет о том, что, приняв решение отделиться от ЕС, Британия стала менее независимой в своих действиях. В подтверждение этого тезиса автор ссылается на готовность Британии обсуждать с США перспективы торгового соглашения. Здесь автор оговаривает, что мнение Мэй лично о Трампе неизвестно, однако на этапе его предвыборной кампании она неоднократно высказывала критику его утверждений. На этом основании автор предполагает, что тесное торговое взаимодействие между Британией и США не может быть простым, а переговоры на эту тему должны быть трудными.

Визит британского премьер-министра в США, считает автор, знаменует большие перемены в Лондоне. Когда-то видные британские политики на разные лады критиковали Трампа, а депутаты в парламенте обсуждали вопрос о том, не запретить ли ему въезд в Британию. Теперь всеобщее презрение сменилось комплиментами, а об избрании Трампа стали говорить как о хорошем повороте событий для Британии.

На самом деле, отмечает автор, ситуация, когда британское руководство начинает превозносить американского президента, не представляет собой большого новшества. Аналогичная ситуация имела место при Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане, а также при Тони Блэре и Джордже Буше-младшем. Но аналогия ограничивается собственно энтузиазмом британского истеблишмента по поводу отношений с американским президентом.

Маргарет Тэтчер / BBC Radio 4/flickr.com

Трамп отличается и от обоих упомянутых тем, что он угрожает экономической стабильности и стабильности безопасности. Несмотря на это, британский премьер-министр всё равно с готовностью соглашается на переговоры. Это говорит о том, считает автор, что Британии в условиях грядущего выхода из ЕС некуда деваться, и она вынуждена вступать в пусть даже не самые выгодные отношения с более сильными игроками. Мораль материала в том, что, выходя из ЕС, страна становится не более независимой, а более уязвимой.

Financial Times называет переговоры между Мэй и Трампом о перспективе торговой сделки символическим шагом, однако выражает сомнения в его практической значимости. Обе стороны переговоров тем самым посылают довольно агрессивный сигнал ЕС. Со стороны США это выражается в том, что Британия стала первой (то есть приоритетной) страной, с которой начнутся торговые переговоры. Иными словами, переговоры с ЕС будут уже зависеть от итогов этих первичных переговоров. Со стороны Британии это жест, показывающий, что в вопросах отделения от ЕС она гораздо меньше зависит от европейских лидеров, чем им бы хотелось.

В свою очередь, брюссельские политики заговорили о том, что торговая сделка с США может осложнить установление новых связей между Британией и ЕС. Особенно это связано со сменой контекста из-за смены американского правительства. Предыдущий президент США Барак Обама в прошлом году заявил, что если Британия выйдет из ЕС, то США будут вести с ней торговые переговоры в последнюю очередь. Такая позиция резко контрастирует с нынешней картиной.

Однако планы по достижению быстрой договоренности, о которой говорил Трамп, не очень реалистичны, как отмечает FT со ссылкой на торговых экспертов. Первая и главная проблема – это то, что Британия сейчас по-прежнему остается участницей ЕС, а участники не могут самостоятельно заключать торговые сделки с внешними игроками. Конечно, это можно нарушить, но Британия утверждала, что не собирается нарушать правила ЕС, пока она еще к нему относится.

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Еще одна проблема в том, что американская сторона, чтобы заключить сделку, должна знать, какими будут отношения между Британией и ЕС и, главное, какова будет связь Британии с единым рынком после отсоединения. Пока Британия не вступила даже в переговоры об условиях отделения, то есть ситуация крайне неопределенная. Наконец, есть коммерческие затруднения. Если Британия начнет ориентироваться на стандарты США, то она может потерять доступ к европейским рынкам, а такой расклад ей экономически невыгоден.