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27 января 2017, 16:57
защита диссертаций Мэрия Москвы образование социальные сети
Ольга Зайцева

Леонид Печатников. Диссертация и репутация

Леонид Печатников
Леонид Печатников
Дмитрий Ермаков / АГН "Москва"

Проект «Диссернет», проверяющий диссертации на некорректные заимствования, не обнаружил в архивах докторской диссертации вице-мера Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Между тем докторская степень Печатникова упоминается во многих федеральных СМИ и даже в официальных источниках.

О неудаче в поиске диссертации интернет-изданию Vademecum заявил Андерей Ростовцев, один из основателей проекта «Диссернет». В электронных архивах Центральной научной медицинской библиотеки при МГМУ им. И.М.Сеченова работы также нет, сообщил представитель библиотеки Юрий Маврин. При этом Маврин отметил, что если диссертация на медицинскую тему не хранится в электронном каталоге ЦНМБ, то ее вообще не существует.

В каталоге, кстати, хранится информация о кандидатской диссертации вице-мэра, которую он защитил в 1984 году. В Первом же медицинском институте им. И.М. Сеченова, который Печатников окончил в 1979 году, журналистам сообщили, что все работы и досье на выпускников, созданные до 2006 года, уже утилизированы из-за истечения срока давности. Правда, при утилизации работ один экземпляр всегда направляют в архив ЦНМБ, где докторской, как уже упоминалось, не нашлось.

 
Центральная научная медицинская библиотека
2R.ru

Представители Всероссийской аттестационной комиссии уточили, что сведений о присвоении Печатникову докторской степени в ВАК нет.

В публикации Vademecum подчеркивалось, что в официальных заявления Печатников «никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук». Однако теперь, когда СМИ подняли тему, а в социальных сетях стали обсуждать ситуацию, Леонид Печатников заявил, что защищал докторскую вне России. «Для России я кандидат медицинских наук. А докторскую диссертацию защищал во Франции», – приводит его слова «Открытая Россия».

Тут следует пояснить: 12 мая 2003 года в Петербурге между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики было заключено Соглашение, по которому российский диплом кандидата наук и диплом доктора, выдаваемый во Франции имеющими это право высшими учебными заведениями, признаются документами, подтверждающими у их обладателей наличие компетенции одного уровня. То есть, фактически, российская степень кандидата наук эквивалентна французской степени доктора наук.

Однако в России степень доктора наук соотносится с другим уровнем знаний. и, несмотря на это, доктором наук Печатникова неоднократно называли «Российская газета», «Коммерсантъ», «Газета. ру», «Петербург. Пятый канал». Та же ученая степень Печатникова упоминается и на сайте Европейского медицинского центра (что логично, поскольку там упоминалось его работа во французских вузах), но она же указана и в архивных материалах сайта Московского физико-технического института (согласно официальной биографии вице-мэра, в апреле – июне 2001 года Печатников был профессором кафедры основ патологии и математического моделирования в медицине в этом вузе).

 
Леонид Печатников в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. 2015
Управа района Южное Тушино

Как подчеркивает ряд СМИ, доктором наук Печатникова представляют и специализированные научные издания.

Пользователи социальных сетей отреагировали на информацию о «французской докторской» критически.

«Я проверил в Центральной научной медицинской библиотеке http://www.scsml.rssi.ru/ Нашел единственную защищенную научную работу Леонида Печатникова – «Нарушения холинергической регуляции у больных бронхиальной астмой». Эта кандидатская диссертация была защищена Печатниковым в 1984 году», – подтверждает наличие у Печатникова кандидатской, а не докторской диссертации Дмитрий Быченко, работавший в Государственной клинической больнице № 4 в Москве. 

«Упс!.. Самозванец?!
Шокирующая информация... А как же знаменитые клинические разборы профессора Печатникова? А как же?..

Нет, я всё понимаю... Но как же быть вот с этим -
"На запрос «Леонид Печатников доктор наук» поисковые системы Google и «Яндекс» выдают около 350 тысяч результатов. Более чем в 60 тысячах источников Леонид Печатников упомянут как доктор медицинских наук. С таким статусом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития упоминается и на сайте Европейского медицинского центра, главным врачом которого он был до прихода в мэрию, а также в архивных материалах сайта Московского физико-технического института. Доктором наук Печатникова называют ведущие СМИ страны, в том числе «Российская газета», «Коммерсантъ», «Газета.ру», «Петербург. Пятый канал». В таком же качестве Печатникова представляют и специализированные научные издания.

Например, вице-мэр фигурирует как член редакционной коллегии, профессор и доктор наук в авторитетном рецензируемом медицинском журнале «Клинический опыт «Двадцатки», издаваемом Городской клинической больницей №20 Департамента здравоохранения города Москвы."

Ни разу не опроверг, не внёс ясность. Делал вид, так сказать... 
Нет слов...», – пишет Ольга Демичева, эндокринолог Государственной клинической больницы № 11 в Москве.

«Даже если диссер он защищал во Франции, это не значит, что в России это приравнивается к докторской степени. И потом, где он получил профессорское звание?», – недоумевает Мария Черная, бывший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им.акад. Б.В.Петровского (РНЦХ РАМН). «PhD – степень конкретного университета, профессор может быть просто должностью, то есть учитель студентов... :) В 2003 году правительства России и Франции подписали соглашение о взаимном признании документов об учёных степенях, в котором обладатели российской степени «Кандидат наук» и французской степени «Доктора» (фр. Docteur) взаимно сопоставлены», – поясняет Аркадий Терентьев, бывший научный сотрудник Института атомной энергии имени Курчатова.

«Печатников выкручивается. Объясните Михалычу, чем отличается французская докторская от (любительской) кандидатской!», – так реагирует на слова вице-мэра Семен Гальперин, бывший врач Государственной клинической больницы № 11 в Москве, а ныне – редактор в издании Fraudcatalog. «В общем, оказался наш отец не отцом, а...

В соответствии с международным соглашением их "доктор" равняется нашему кандидату наук.

А теперь следите за руками: в России он защищает кандидатскую. Едет во Францию и там признается по соглашению "доктором" на основе русской кандидатской. 
А потом возвращается в Россию и говорит, что он теперь "доктор" - ведь его так во Франции звали!
Ловко, да?

P.S. Есть вариант, что, может, он и правда что-то защитил там во Франции. Но я сомневаюсь», – выражает мнение Роман Кутузов, заместитель главного редактора издания Vademecum.

«Фактически все верно. К.м.н = PhD. PhD (любой, не только медицинский) дает право на приставку "Doctor" к имени. Ихняя приставка "Doctor" не эквивалентна нашему д.м.н., но имеет место быть», – замечает пользователь Арсений Палагин. Однако и у него остаются вопросы к объяснению, которое дал вице-мэр: «Только чо он защищал во Франции, если уже туда PhD приехал, по прежнему непонятно.»

«Я бы сказал так: "Диссернет не нашел в диссертации Печатникова ни одного заимствования. Поскольку..." Далее – по тексту», – присоединяется к ироническим замечаниям пользователь Геннадий Маргулис.

«По Болонской системе, в рамках которой во Франции присуждаются ученые степени, докторов наук не существует. Есть степень доктора философии (не философских наук), которая точно соответствует нашему кандидату наук. Опять врет Леонид Михайлович. Врет, как дышит», – обращает внимание читателей пользователь Глеб Цветаев из Москвы.

«"Он себя как доктор наук никогда не позиционировал", ага. Но и не спорил, когда его на сайтах так величали, включая сайты медицинских компаний, где он работал и вводил в заблуждение пациентов.

Если бы у человека была репутация, то он бы сам все понял сейчас и поступил правильно. Но "святому доктору" Печатникову придется предложить – ИДИТЕ В ОТСТАВКУ»,  – добавляет он позже на своей странице в Facebook.

«Мало ли, что где есть. В РФ все по-другому: кандидатская степень не дает право указывать, что ты д.м.н. По-хорошему, над званием д.м.н. еще попотеть надо», – разделяет его возмущение Александра Марцинюк, врач-терапевт. «Не снимут.:(», – откликается на другой аспект ситуации Николай Яшин, заведующий психиатрической больницей № 14 в Москве.

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