В «Единой России» после съезда, который прошел 21-22 января, тщательно анализируют деятельность внутрипартийных платформ, о необходимости перезапуска которых заявил премьер-министр и председатель ЕР Дмитрий Медведев. Новая концепция работы в этом формате может быть подготовлена уже через две-три недели, сообщил «Известиям» собеседник в аппарате партии. Также в партии не исключают, что у внутрипартийных платформ сменятся кураторы.

Дискуссионные площадки начали появляться в «Единой России» с 2005 года. Действовали «Клуб 4 ноября» (разработка либерально-консервативной программы развития страны и мер по ее реализации), центр социально-консервативной политики (обсуждение направлений модернизации России), государственно-патриотический клуб (национальное единство и патриотизм, эффективное государственное управление), либеральный клуб (обсуждение идеологии нового консерватизма) и предпринимательская платформа (по поддержке бизнеса).

Съезд Единой России. / er.ru

В 2012 году на съезде ЕР председателем партии был избран Дмитрий Медведев, а площадки были преобразованы в политические платформы. Теперь же президиум генсовета партии рекомендовал «активизировать деятельность внутрипартийных платформ в целях выработки позиции партии по ключевым вопросам развития страны», а Дмитрий Медведев заявил, что партийным платформам необходим перезапуск.

Новая концепция работы с платформами может появиться уже через две-три недели, сообщил «Известиям» собеседник в аппарате «Единой России», хотя готовой схемы пока нет.

Однако уже сейчас партийные проекты и партийные платформы решено разделить. Раньше проекты курировались платформами, теперь это будут два независимых направления работы. Над перезапуском работает замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко. «После всестороннего изучения мы сможем говорить о конкретике, о том, каким содержанием мы работу этих платформ наполним. Сейчас я провожу встречи с экспертами, нужно будет встретиться также с кураторами платформ. Мы в ближайшее время готовы представить свои соображения для обсуждения», — рассказал он «Известиям».

В настоящее время платформы продолжают курировать те же люди, что и раньше: либеральную — экс-депутат Владимир Плигин, социальную — Сергей Железняк, государственно-патриотическую — вице-спикер Ирина Яровая, предпринимательская платформа имеет трех сокоординаторов: депутата Татьяну Алексееву, бизнеменов Евгения Демина и Андрея Коркунова.

Все кураторы платформ (кроме предпринимательской, она была создана в 2016) были назначены задолго до последних перестановок в партии, сейчас у них есть и другие задачи. Так, Ирина Яровая теперь занимает пост вице-спикера Госдумы, а Сергей Железняк — замсекретаря генсовета ЕР по международным вопросам.

Ирина Яровая, Александр Карелин, Вячеслав Володин. / duma.gov.ru

Экс-депутат ГД, куратор либерально-консервативной платформы ЕР Владимир Плигин заявил «Известиям», что поддерживает идею о переформатировании платформ. А Железняк даже сказал, что не возражает против передачи платформы под кураторство кого-то из коллег. «В партии достаточное количество ответственных квалифицированных людей, поэтому я считаю, что надо дать возможность проявить себя на этом месте кому-то из моих коллег, —отметил он. — Конечно, любому новому координатору передам наработки и контакты в экспертной среде».