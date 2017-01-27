В структуре ФСБ появится новое подразделение, которое будет заниматься мониторингом политических процессов. Оно создается в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ или 2-я Служба). Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на некий информированный источник.

Согласно этой информации, подразделение будет заниматься мониторингом и анализом политической деятельности. Его задачей будет поиск потенциально опасных ситуаций, грозящих социальными взрывами и создающих угрозу для безопасности государства.

Помимо прочего, как утверждается, сотрудники нового подразделения будут изучать ситуацию в регионах — сейчас подобной деятельностью занимается разве что Администрация президента, нанятые ей консультанты и полпредства, которые, фактически, входят в структуру АП.

Как рассказал Znak.com собеседник в силовых структурах, при создании нового подразделения «будет учтен печальный опыт кейса "Шалтай-Болтай", за которым стояли высокопоставленные сотрудники ФСБ». «Они — позор службы», — заявил собеседник издания.

Руслан Стоянов PositiveTechnologies

Напомним, по информации сайта «Царьград», задержанные недавно по обвинению в госизмене топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов были причастны к деятельности группы хакеров под названием «Шалтай-Болтай». Михайлов мог быть их непосредственным куратором и покровителем.

Группировка «Анонимный интернационал», также известная как «Шалтай-Болтай» — самая известная группа хакеров в современной России, специализируется на взломах электронных ящиков, телефонов и мессенджеров высших чиновникам, их сотрудников и медиаменеджеров. Они выкладывали переписку, которая, как утверждалось, принадлежала вице-премьеру Аркадию Дворковичу, кремлевскому шеф-повару Евгению Пригожину, пресс-секретарю премьера Наталье Тимаковой и главе Роскомнадзора Александрк Жарову. Блог «Анонимного интернационала» не обновляется с 23 ноября, в твиттер — с 12 декабря.

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При этом как связан мониторинг политических процессов со кражей приватной информации, пока до конца непонятно — Администрации президента, судя по всему, удается следить за происходящим, не взламывая ничьи аккаунты и телефоны.

Алексей Седов

До 2004 года Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом была в статусе департамента. Согласно публичным данным, с 2006 года СЗКСиБТ возглавляет генерал-полковник Алексей Седов, выходец из управления КГБ по Ленинграду.

Сейчас в СЗКСиБТ входят Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, организационно-оперативное управление и оперативно-розыскное управление, а также Центр специального назначения ФСБ, управления «Альфа» и «Вымпел», а также управления специальных операций.