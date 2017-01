«Коммерсантъ» в статье «В соответствии с новыми сеяниями» пишет о том, что земли Тимирязевской академии возвращаются в научный оборот.

«Управляемое импортозамещение интереса не вызвало»: большинство заявок на субсидируемые инвестпроекты в этой сфере отозвано.

«Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам»: бизнесменов обвиняют в хищении $25 млн.

РБК в статье «Велодорожки для острова Русский» пишет, чем КБ «Стрелка» Александра Мамута займется на Дальнем Востоке.

«Минфин давит на рубль»: покупки валюты Минфином могут привести к падению рубля на 5–7%.

«Санация грозит инфляцией»: ЦБ предлагает изменить модель работы с проблемными банками.

«Известия» в статье «Над Сирией нависла "зона безопасности"» пишут, что в Москве приветствовали инициативу Вашингтона по сирийскому урегулированию, но призвали учитывать мнение всех сторон.

«В детдомах Москвы и области не осталось ВИЧ-инфицированных детей»: чтобы добиться такого же результата по всей стране, нужно повысить выплаты на детей-инвалидов в регионах.

«Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей». Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тысяч рублей.

«Газета.ru»: «Хакер ФСБ под колпаком у коллег». ФСБ арестовала собственных хакеров, годами работавших под прикрытием.

«Рубль не дотерпел до февраля»: эксперты прогнозируют начало цикла ослабления рубля.

«Польша загоняет "Газпром" в киевский капкан»: «Газпром» предупредил о рисках транзита через Польшу.

The Economist: «Британия и Трамп. Трудная партия» (Britain and Trump: A difficult hole). Обращение Британии к американскому президенту Дональду Трампу показывает, как мало независимости она получила по итогам решения отделиться от европейского блока. Выходя из ЕС, она получает не больше, а меньше возможностей контролировать обстоятельства.

«Международные компании: отступление» (Multinational firms: In retreat). Глобальные корпорации преживают не лучшие времена. Они оказались удивительно уязвимыми к атакам.

Bloomnerg: «Торговые переговоры Терезы Мэй с Трампом восприняты в ЕС спокойно» (Theresa May’s Trade Talk With Trump Gets Mild Reception in EU). Финансовые руководители в ЕС заявили, что их не беспокоят переговоры премьер-министра Британии Терезы Мэй с американским президентом Дональдом Трампом о будущем торговом соглашении с США. Это смягчает страхи насчет того, что эта встреча может повредить Британии в переговорах об отделении от ЕС.

«Испания и Германия всё больше тревожатся по поводу французских выборов» (Spain and Germany Are Getting Really Worried About the French Election). Лидеры в Испании и Германии выразили тревогу по поводу того, что ЕС грозит распад в результате натиска противостоящих истеблишменту сил, которые стремятся развалить блок. Триггером к этому может стать выход из него Франции, если там эти силы возобладают.

The Wall Street Journal: «Мексиканский президент отменил встречу с Трампом» (Mexican President Cancels Trump Meeting). Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом, после того как он начал настаивать на том, чтобы Мексика заплатила за пограничную стену.

«Стоимость фунта: кто продает и о чем это говорит?» (A Pound’s Worth: Who Is Selling and What Does It Tell Us?). Британская валюта сейчас показывает максимальный рост относительно доллара с середины декабря. Это очередное проявление ее нестабильности. Недостаток данных затрудняет прогнозирование.