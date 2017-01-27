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27 января 2017, 09:29
Великобритания «Газпром» Дальний Восток Дональд Трамп инфляция Минфин США хакеры Центробанк
Илья Карпюк

Заголовки утра. 27 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «В соответствии с новыми сеяниями» пишет о том, что земли Тимирязевской академии возвращаются в научный оборот.

«Управляемое импортозамещение интереса не вызвало»: большинство заявок на субсидируемые инвестпроекты в этой сфере отозвано.

«Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам»: бизнесменов обвиняют в хищении $25 млн.

РБК в статье «Велодорожки для острова Русский» пишет, чем КБ «Стрелка» Александра Мамута займется на Дальнем Востоке.

«Минфин давит на рубль»: покупки валюты Минфином могут привести к падению рубля на 5–7%.

«Санация грозит инфляцией»: ЦБ предлагает изменить модель работы с проблемными банками.

«Известия» в статье «Над Сирией нависла "зона безопасности"» пишут, что в Москве приветствовали инициативу Вашингтона по сирийскому урегулированию, но призвали учитывать мнение всех сторон.

«В детдомах Москвы и области не осталось ВИЧ-инфицированных детей»: чтобы добиться такого же результата по всей стране, нужно повысить выплаты на детей-инвалидов в регионах.

«Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей». Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тысяч рублей.

«Газета.ru»: «Хакер ФСБ под колпаком у коллег». ФСБ арестовала собственных хакеров, годами работавших под прикрытием.

«Рубль не дотерпел до февраля»: эксперты прогнозируют начало цикла ослабления рубля.

«Польша загоняет "Газпром" в киевский капкан»: «Газпром» предупредил о рисках транзита через Польшу.

The Economist: «Британия и Трамп. Трудная партия» (Britain and Trump: A difficult hole). Обращение Британии к американскому президенту Дональду Трампу показывает, как мало независимости она получила по итогам решения отделиться от европейского блока. Выходя из ЕС, она получает не больше, а меньше возможностей контролировать обстоятельства.

«Международные компании: отступление» (Multinational firms: In retreat). Глобальные корпорации преживают не лучшие времена. Они оказались удивительно уязвимыми к атакам.

Bloomnerg: «Торговые переговоры Терезы Мэй с Трампом восприняты в ЕС спокойно» (Theresa May’s Trade Talk With Trump Gets Mild Reception in EU). Финансовые руководители в ЕС заявили, что их не беспокоят переговоры премьер-министра Британии Терезы Мэй с американским президентом Дональдом Трампом о будущем торговом соглашении с США. Это смягчает страхи насчет того, что эта встреча может повредить Британии в переговорах об отделении от ЕС.

«Испания и Германия всё больше тревожатся по поводу французских выборов» (Spain and Germany Are Getting Really Worried About the French Election). Лидеры в Испании и Германии выразили тревогу по поводу того, что ЕС грозит распад в результате натиска противостоящих истеблишменту сил, которые стремятся развалить блок. Триггером к этому может стать выход из него Франции, если там эти силы возобладают.

The Wall Street Journal: «Мексиканский президент отменил встречу с Трампом» (Mexican President Cancels Trump Meeting). Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом, после того как он начал настаивать на том, чтобы Мексика заплатила за пограничную стену.

«Стоимость фунта: кто продает и о чем это говорит?» (A Pound’s Worth: Who Is Selling and What Does It Tell Us?). Британская валюта сейчас показывает максимальный рост относительно доллара с середины декабря. Это очередное проявление ее нестабильности. Недостаток данных затрудняет прогнозирование.

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