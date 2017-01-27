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27 января 2017, 10:41
ислам Ольга Васильева Рамзан Кадыров школа
Ольга Зайцева

«Не от платков надо детей защищать»

Девушка в Хиджабе.
Девушка в Хиджабе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возразил министру образования России Ольге Васильевой по поводу ношения хиджабов мусульманками в школах. Соцсети обсуждают ситуацию.

Напомним, глава Минобрнауки высказалась в пользу запрета хиджабов в российских школах в связи с ситуацией в Мордовии, где школьницам и учительницам запретили носить хиджабы. Министр заявила, что школьницы не должны подчеркивать свое вероисповедание при помощи атрибутов. В ответ на это руководитель Чеченской Республики указал, что хиджаб – «не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки».

Свои возражения Кадыров изложил на своей странице в социальной сети Instagram. Он добавил, что свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются Конституцией России,  а именно – статьей 28 из главы 2, и прошелся по поводу того, все ли чиновники знакомы с соответствующей статьей.

 
Р.Кадыров / kremlin.ru

«Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решен Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубокое личное убеждение». Но КС данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение», – объяснил он.

Охарактеризовав мнение министра как ее «личное убеждение», Кадыров отметил, что Ольга Васильева вправе его высказывать, однако ее мнение не имеет силы закона.

«Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё «ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ» навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками? В борьбе с врагами России, которая гарантирует права 30 млн мусульман, я лишился сотен близких и родных мне людей», – отметил Кадыров.

Он добавил, что, по его убеждению, «тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы». «Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами», – написал глава Чечни. Заключил он свое рассуждение замечанием о том, что «не стоит пытаться лить воду на мельницу тех, кто заинтересован в расколе российского общества, провоцировании резонансных конфликтных ситуаций».

Высказывания главы республики стали предметом обсуждения для пользователей ряда социальных сетей. Мнение Кадырова, естественно, разделяют мусульмане.

«Если кто-то решил, что его светскость превыше религиозности других, и глупые чиновники глупыми законами смогут заставить снять платки, то это вызывает не только жалость, но и злость. Неужели вы настолько далеки от религии, что не понимаете, что такое грех и что такое вероотступничество. Девушки скорее перестанут ходит в такие заведения, где нельзя соблюдать Законы Аллаха, чем согласятся гореть в вечном аду.

Верующие люди имеют не меньше прав по конституции, чем все остальные. Давление на наших женщин приведёт к тому, что между нами возникнет пропасть, которую никогда нам не преодолеть. В этом вопросе верующие не могут идти ни на какие компромиссы», – такие убеждения излагает в Facebook, например, Хайбула Хайбулаев, общественный деятель, проживающий в Махачкале.

Однако многие немусульмане, а также, вне зависимости от вероисповедания, те, кто никогда не считал себя сторонниками Кадырова или даже прежде во всем расходился с ним, сочли позицию чеченского руководителя по этому вопросу хорошо аргументированной и согласились с его доводами, многими или некоторыми.

«У Кадырова появилась возможность правильно защищать свою позицию. То, что сейчас творится в школах, никакого сравнения с платками не идёт. Образование разваливается, детей используют как сексуальные игрушки, процветает жестокость и т.д. и т.п. Так что Кадыров прав», – отмечает пользователь Facebook Юрий Уколов. «Удивлён сам себе, но в данном вопросе частично согласен с Кадыровым! Действительно, наркомания и прочие беды сейчас гораздо важнее, нежели наличие платка на голове», – пишет пользователь Юрий Вондрус.

 
Конституционный суд / 1tv.ru

«Вы будете смеяться, но Кадыров прав. Абсолютно! В данном случае, он прав и в частности – про решение Конституционного суда, которого не было. И вообще, утверждая, что следование религиозному канону – личное дело каждого гражданина. И аргументация у него вполне на высоте.

Было бы совсем здорово, если бы Рамзан Ахматович помнил об этом не только тогда, когда какие-то недоумки запрещают носить хиджаб в школах Мордовии, но и тогда, когда его чиновники вводят дресс-код для госслужащих в возглавляемой им Республике. Надо бы все-таки определиться, в чем предмет его спора с Васильевой. Свобода совести гарантирована каждому гражданину или это выбор кадыровых и васильевых, которые, в данном случае, просто не договорились (пока) в чем ходить, а в чём не ходить их подданным», – откликается на ситуацию Игорь Каляпин, правозащитник, руководитель «Комитета против пыток».

«Я о праве каждого следовать своей вере. А не о праве навязывать свою веру и культурные традиции <…> другим людям. Кстати, если будет более спокойное отношение к людям с другими традициями, не будет и этих диких спекуляций на эту тему», – поясняет он читательнице своей страницы далее.

«Абсолютно прав Кадыров! Не от платков надо детей "защищать"! Убито не только образование, но и воспитание в школе!», – считает Михаил Найденко, профессор кафедры режиссуры Краснодарского государственного института культуры. «Протестовать против простых платков на головах это верх мракобесия. Как бы я плохо не относился к Кадырову и хорошо к Васильевой. Но хотелось бы увидеть, как в грозненской школе кто-то ходит без платка. Ну, так, для успокоения», – высказывается Павел Никонов, частный предприниматель из Томска.

«Протестовать против джинсов и юбок – вторая вершина того же мракобесия. Лечится установлением государственного образца школьной формы. В государственной школе должны действовать законы государства, а не религии, от него отделенной», – выражает достаточно распространенную точку зрения на метод, которым можно решить проблему, Алексей Артемов, врач Государственной клинической больницы №1 в Самаре. «Школьную форму вводить надо. Чтоб вопросов не возникало про платки и мини-юбки. А в свободной одежде – будь  то хиджаб или стринги – в подходящие для этого места», – добавляет он.

«Уберите православие и попов из школ, потом говорите об отделении религии от государства... будьте последовательны, не делайте исключений. Все остальное – провоцирование конфликтов», – отвечает на это Анвар Деркач, журналист УНН. 

О том, что возвращение обязательной школьной формы в обиход может решить этот и другие подобные вопросы, размышляют многие. «Форму введут, и все споры закончатся! Уже такое проходили, вспомним советское время. Вверх белый, низ черный, девочки – бантики, мальчики – стрижка короткая))) и тд», – напоминает Лариса Мисайлова, руководитель службы в ООО ЛСЭ "ИКБ" из Железноводска.

«Интересные замечания Рамзан Ахметович Кадыров делает министру образования Ольге Васильевой о хиджабах в школе: «Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое личное убеждение навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают».

Припоминает ей статью 28 Конституции России, гарантирующую свободу совести и вероисповедания. Но сам не вспоминает о том, что школа - светское заведение. Отсутствие хиджаба или иного религиозного атрибута на голове и на теле не отнимает у человека ни его совести, ни веры.

У нас в стране принят закон о школьной форме. Если я не ошибаюсь, школы могут устанавливать требования к школьной форме. Мне сложно представить школу в Чечне, которая введет форму без хиджаба.

Вот я несколько лет назад была в доме у сельского директора в Дагестане, которого боевики расстреляли там же в доме за то, что заставлял учениц снять хиджабы. Делал это он по требованию местных правоохранительных органов. В лесу директора заочно судил шариатский суд. Приговор был зачтен директору и его семье перед его исполнением. Такая ситуация в пределах государства РФ - ненормальна. Директора и учителя не должны жить в страхе перед тем, что за хиджабы их могут убить. А потому мне кажется, что форма должна быть единообразна для всех российских школ, и в ней не должны присутствовать никакие религиозные атрибуты. Хиджабы в том числе. Я еще не видела голову, которой отсутствие хиджаба помешало бы впустить в себя знания.

Но в том селе девочек стали забирать из светских школ и переводить в медресе. В этом тоже ничего хорошего. Все же религиозное образование следует получать после светского или параллельно с ним. Чтобы в голове был свет, а не тьма. Поэтому руководители регионов не должны делать замечаний министру образования, так они снижают уровень образованных людей у себя же дома. Все религиозные одежды на детях – это решения и убеждения их родителей. Дети тут ни при чем», – полагает Марина Ахмедова, специальный корреспондент журнала «Русский репортер».

Многим другим дискуссия также интересна аспектами, уже не касающимися вопросов возвращения школьной формы.

«Если "тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем школы", то зачем Кадыров присоединяется к "подбрасывающим"? Неужели он тоже хочет отвлечь внимание от реальных проблем школы?», – задается, например, отчасти риторическим вопросом политаналитик Аббас Галлямов. «И это все при том, что Путин с начала вопроса хиджабов в школах сказал свое твердое «НЕТ!»», – подчеркивает Али Чаринский, лидер общественного движения «За права мусульман». А политолог Михаил Виноградов обращает внимание на то, что Кремль не хочет вступать в дискуссию по поводу ношения хиджабов.

Действительно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается подключаться к дискуссии. «Вы знаете, мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое. А второе – действительно, существовали разные форматы подхода к этой теме. Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия. Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант, есть иные варианты, несудебные», – приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

Добавим, что судебное решение по поводу ношения хиджаба в школах, на которые ссылалась Ольга Васильева и которое упомянул Песков, и впрямь принималось. Однако министр неверно назвала судебный орган, который принимал его. По ее словам, это был Конституционный суд, тогда как дело разбиралось в Верховном суде: в феврале 2015 года Верховный суд признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок и пирсинга в школах Мордовии.

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