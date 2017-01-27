Президент России Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» предпринимателю Алишеру Усманову. Глава государства отметил «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность» основателя и крупнейшего акционера USM Holdings.

Алишер Усманов действительно много денег и сил тратит на благотворительность, причем не только в России: в 2014 году предприниматель выкупил за $4,1 млн Нобелевскую медаль Джеймса Уотсона и вернул ее ученому. Сам предприниматель заявлял: «благотворительная деятельность, и так называемое спонсорство — мое, личное, — кратно превышают те налоговые платежи, которые я делал».

Кстати, совсем недавно Усманов перестал быть резидентом Российской Федерации. Так что благотворительность — действительно единственное направление, которое заставляет его тратить здесь свои деньги.