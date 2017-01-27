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27 января 2017, 12:44
интернет
Симон Жаворонков

Интернет-страшилки

Герман Клименко
Герман Клименко
ИРИ

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что слова об опыте Китая по регулированию интернета не являлись предложением использовать такую модель в России. Ранее его слова были восприняты как желание ввести в российском сегменте интернета жесточайшую цензуру.

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что слова об опыте Китая по регулированию интернета не являлись предложением использовать такую модель в России, сообщает «РИА Новости».

«В рамках курса "Армия и общество" я читал лекцию по поводу того, как регулируется интернет в мире. Была большая лекция и вот кусочек, который был связан с регуляторикой… Китайский опыт очень любопытный, но есть разные варианты, это не только китайская история. Почему из этого получилось, что я призываю закрывать, не очень понятно», — сказал Клименко РИА Новости.

 
Открытие курса лекций «Армия и общество» в Национальном Центре управления обороной РФ
ИРИ

Отвечая на вопрос, предлагал ли он использовать в России китайский опыт регулирования интернета, Клименко сказал: «Нет, конечно».

Напомним, ранее в четверг СМИ сообщили, что Герман Клименко призвал обратить внимание на опыт Китая, где государство осуществляет контроль за сетью, а доступ граждан к интернету ограничен. «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал, как передал «Интерфакс», Клименко во время своего выступления.

Реакция на слова Клименко оказалась достаточно бурной. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что считает предложение по ограничению интернета в России по «китайской модели» невозможным и контрпродуктивным. «Это катастрофа какая-то. Во-первых, я категорический противник (ограничения интернета). Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе — это, конечно, ни о чем. Это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами», — сказал Мариничев «Интерфаксу».

 
Дмитрий Мариничев
iombudsman.ru

«По учебнику Макиавелли мы прекрасно знаем, что город, который жил вольной жизнью, невозможно заставить жить невольной. Его можно только разрушить или уничтожить. И все равно память о свободе будет жить в народе вечно», — объяснил Мариничев.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что ограничение в России интернета по модели Китая не будет эффективной мерой обеспечения информационной безопасности. «Не уверен, что обеспечение безопасности в интернете по китайскому варианту будет эффективным. Интернет это океан. В океане строить дамбы бессмысленно, в океане нужно строить корабли, буровые платформы, искусственные острова, а строить там заборы дело пустое и совершенно бесперспективно», — сказал Федотов.

 
Михаил Федотов
kremlin.ru

Более того, слова Клименко не понравились даже Роскомнадзору. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что Россия уже не пошла по китайскому пути развития интернета и «выдерживает свое русло». «На мой взгляд, Россия пошла немножко по другому пути, все-таки не по китайскому. И мы, в общем-то, достаточно уверенно выдерживаем некое свое русло», — сказал Ампелонский. «Мы живем в том законодательном регулировании, которое принято только в нашей стране. Оно во многом уникально, как и наша страна», — отметил он.

 
Вадим Ампелонский
www.rspectr.com

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже назвал слова Клименко «частной экспертной точкой зрения».

Нет ничего удивительного, что информацию о том, что Герман Клименко выступил за регулирование в России интернета по китайскому образцу, все приняли за чистую монету. Ранее он уже делал достаточно спорные заявления. Так, год назад, сразу после назначения на пост советника президента, Клименко заявил, что иностранные соцсети для продолжения работы на территории России должны сотрудничать с правоохранительными органами.

 
Герман Клименко и Владимир Путин
kremlin.ru

При этом иногда Клименко все-таки становится на сторону интернет-компаний. Так, в марте он призвал доработать законопроект, приравнивающий новостные агрегаторы к СМИ. По словам Клименко, законопроект содержит много развилок в определениях. «В нашей отрасли нет устоявшихся терминов. Сейчас мы пытаемся дать определение новостным агрегаторам. Я уважаю депутатов, но надо быть аккуратнее. Мы [в интернете] не злые, мы хорошие», — сказал Клименко. Он также отметил, что в законопроекте не прописана методология того, как и кем будет считаться 1 млн посетителей.

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