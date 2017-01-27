Видео дня. Хвала Ливанова Путину

Актер Василий Ливанов отличился своей речью, которую он произнес 26 января после награждения орденом Почета из рук Владимира Путина.

Пользователей интернета впечатлила следующая цитата актера: «Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!" И это будет голос нашей с вами великой Родины — России».

После церемонии Ливанов заявил, что ему было приятно и радостно получить награду из рук президента. Кроме того, он поделился тем, что Путин исполнил мечту его внучки — сделал с ней совместное фото.

Теперь пользователи гадают, мог ли Ливанов произнести свою оду Путину всерьез, либо это была тонкая шутка.

Но возможно Ливанов жаждет не просто кризиса, а окончательного развала России. В таком случае, пожелать Путину не уходить - самое логичное. — Хьюстон, у нас п (@my_sitcom) 26 января 2017 г.

Ливанов всё правильно сказал: "Даже и не думай".



Путин, мы тебя вынесем из Кремля. — Марк Гальперин (@MarkGalperin) 26 января 2017 г.

Ливанов сказал сегодня то, что думает подавляющее большинство граждан России. pic.twitter.com/2LMfdUwjlw — Николай Стариков (@nstarikov) 26 января 2017 г.

Путин просто так не может объявить о выдвижении в президенты. Его должны попросить. Василий Ливанов начал этот процесс. — Dmitry Drize (@DrizeKFM) 26 января 2017 г.