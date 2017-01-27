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27 января 2017, 13:59
Госдума РПЦ старообрядцы
Алексей Муравьев

«Ситуация старообрядцев не имеет отношения к истории с передачей храмов РПЦ»

Молебен старообрядцев Москвы у Покровско-Успенского храма в Гавриковом переулке 11 декабря 2011 года
Молебен старообрядцев Москвы у Покровско-Успенского храма в Гавриковом переулке 11 декабря 2011 года
mu-pankratov.livejournal.com/150747.html

Помочь вернуть старообрядцам храмы, отобранные у них и проданные в начале 1990-х годов, попросил депутатов Госдумы митрополит Корнилий, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви.

Об обращении митрополита Корнилия за помощью к парламентариям сообщило информационное агентство РИА Новости. «Мы говорим об оскорблении чувств верующих; на мой взгляд, оно и в том, что сегодня так и не переданные Церкви храмы используются, мягко скажем, не по назначению», – приводит оно слова митрополита на круглом столе в рамках V парламентских Рождественских встреч.

 
Митрополит Корнилий
Старообрядческий сайт «Русская вера»

Журналисты связали это обращение с попытками Русской православной церкви (РПЦ) получить принадлежащий государству Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, в настоящее время использующийся как музей. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже заявил, что вопрос решен и церковь получит собор, что породило серьезную общественную дискуссию и вызвало ряд протестов.

Несколькими днями позже стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество о передаче церкви 24 объектов заповедника «Херсонес Таврический». В РПЦ напомнили, что на территории музея находятся строения, ранее принадлежавшие Херсонесскому Князь-Владимирскому мужскому монастырю.

Однако история с возвращением храмов старообрядческой церкви принципиально отличается от этих историй и никак не связана с ними, объяснил в беседе с «Полит.ру» Алексей Муравьёв, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент НИУ ВШЭ, заведующий секцией Ближнего Востока Школы востоковедения, специалист по восточному христианству. Он уточнил, что считает: те храмы старообрядцев, которые еще остаются в собственности государства или в частной собственности, вероятнее всего, будут переданы не им, а РПЦ.

«Эта история не имеет к истории с передачей храмов РПЦ никакого отношения. Дело в том, что РПЦ претендует на увеличение своего места в обществе; более того, у РПЦ достаточно храмов. А старообрядцы действуют не по примеру РПЦ, это процесс независимый. Просто сейчас журналисты о нем узнали и потому решили, что это делается по примеру РПЦ. В действительности же дело обстоит так: когда храмы массово передавались РПЦ, старообрядцам никто ничего особо не передавал.

В качестве примера можно привести Москву (хотя, честно говоря, в провинции все еще хуже: в провинции храмы старообрядцев передавались РПЦ, а когда старообрядцы спрашивали, почему так, им говорили: «Ну как же, у нас же есть государственная конфессия, а вы – не государственная»). А в Москве в храмах старообрядцев устраивали секции бокса, например. Почему? Потому что [Владимир] Ресин, ассоциированный тогда с правительством Москвы (с 2010 года первый заместитель мэра в правительстве Москвы – прим.ред.) покровительствовал секциям бокса. А когда старообрядцы спрашивали: «Как же можно в церкви морды бить?», им говорили: «Ну, ничего, как-нибудь. Вы же видите, это Ресин, мы же не можем».

Еще старообрядческие храмы продавали, в них устраивали бары, рестораны. Но когда старообрядцы обращались к [Юрию] Лужкову (мэр Москвы в течение 18 лет, с 1992 по 2010 годы – прим.ред.), он отвечал: «Ничего не могу сделать, это уже частная собственность, все оформлено, как положено». Это, например, что касается храма на Тульской. Словом, все уперлось в то, что «лихие девяностые» часть храмов просто продали как обыкновенные здания, устроили в них рестораны и так далее, а потом передали кому-то, а потом перепродали; часть храмов передали РПЦ; а часть старообрядческих храмов остаются в ведении государства, но в них находятся не благородные музеи, как в Исаакиевском соборе, а учреждения и спортивные секции.

 
Старообрядческая церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Москве, Серпуховский вал. 2016 год
A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)

Так что вопрос с возвращением храмов старообрядцам – это совершенно другая история, нежели вопрос с передачей храмов РПЦ. Более того, старообрядцы не собираются делать из этого никакой рекламы, так как не собираются увеличивать свое место и влияние в обществе, как то делает РПЦ, – у старообрядцев такой надежды или идеи нет. Просто разговор о передаче храмов шел давно, и поскольку сейчас увеличился резонанс в связи с историей с РПЦ и общественное мнение немножко развернулось в эту сторону, митрополит Корнилий решил сделать такое заявление. Сделать его, чтобы этот разговор, который ведется с начала 2000-х годов, как-то еще немного подтолкнуть. Ведь все депутаты и все чиновники всегда говорили: «Ну, вы же понимаете, есть РПЦ. Мы должны выполнять ее капризы. А в отношении вас другая ситуация».

В общем-то, ситуация старообрядцев – это ситуации полного бесправия. Когда сейчас говорят про оскорбление чувств верующих, про старообрядцев не вспоминают. Но ведь музей в храме – это не оскорбление чувств верующих, а вот когда в храме секция бокса… Здесь уже возникает вопрос о чувствах.

Что касается того, удастся ли старообрядцам чего-то добиться, тут очень сложно что-либо прогнозировать. Думаю, тут все зависит только и исключительно от первого лица государства, потому что наши чиновники никогда и ничего без пинка не делают. Если первое лицо скажет, что надо, – ну, тогда, значит, надо. Даже [нынешний мэр Москвы Сергей] Собянин, который сам из старообрядцев (по крайней мере, предки его были старообрядцы), ничего с этим в Москве сделать не смог. Потому что там прежняя мафия до сих пор все контролирует.

Так что – что бы ни предпринимали старообрядцы, пока положение дел не меняется. Это вопрос и собственности, и вопрос решений верховной власти. Поскольку эти храмы находятся в частной собственности, и как только верховная власть скажет: «Давайте вернем храмы старообрядцам», собственники скажут: «Как же так, это попрание прав собственности!», и так далее. Даже когда Лужков пытался разобраться с храмом, в котором устроена секция бокса, – он стоит в районе пересечения Бауманской и Третьего транспортного кольца, – ничего не вышло.

 
Старообрядческая Покровско-Успенская церковь в Малом Гавриковом переулке. 2010 год
mu-pankratov.livejournal.com

В свое время Лужков ведь приезжал в гости к старообрядцам в Железногорск, и об этом храме тогда как раз и зашла речь. И Лужков согласился провести рабочее совещание. На совещание пришли представители секции и сказали: «Да, мы готовы выехать, но нам нужно равноценное помещение в центре Москвы». Лужков предложил выделить им площадку для строительства, но те сказали, что у них нет средств строиться, нужно именно готовое помещение. Вы представляете, какие это деньги? Такого помещения не нашлось, и вопрос заглох. А сейчас это здание уже несколько лет как перевели в собственность, и попытки вернуть, например, его старообрядцам будет означать отъем собственности. Теоретически это возможно, но тут много юридических коллизий.

 
Спортивные снаряды в старообрядческой церкви. Москва, Малый Гавриков переулок
mu-pankratov.livejournal.com

Вообще в Москве есть только два храма, которые старообрядцы просили им передать, и храмы эти им так и не передаются. А в провинции картина иная: храмы переданы РПЦ. Да, они были когда-то отобраны у старообрядцев, но потом, несмотря на просьбы вернуть, эти храмы передавались РПЦ. В общем, старообрядцам говорили: «Вы никто, и звать вас никак, а РПЦ у нас – главная конфессия». Сейчас же речь идет о проданных храмах, не о тех, которые были переданы РПЦ. Но, думаю, рано или поздно их, скорее всего, передадут РПЦ. Или, может быть, вернут старообрядцам, но, честно говоря, в такой исход я не очень верю», – сказал Алексей Муравьев.

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