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27 января 2017, 18:00

Топ новостей 27 января

Д.Трамп и Б.Обама
Д.Трамп и Б.Обама

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о намерении Белого дома отменить санкции против России в выходные, Госдума одобрила законопроект о декриминализации побоев в семье, а также стало известно о даче показаний против Виктора Януковича подозреваемым в мошенничестве экс-депутатом от КПРФ.

СМИ сообщили о подготовке Трампом указа об отмене санкций против РФ

Белый дом может в выходные отменить антироссийские санкции в одностороннем порядке. Об этом сообщили источники, близкие к Белому дому. Уже 28 января состоятся переговоры между Россией, Германией и США. В этот же день пройдут телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что ничего не знают о возможной отмене санкций, и усомнились в этом решении Трампа.

Депутаты отменили наказание за побои в семье

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. За его принятие проголосовали 380 депутатов, против — трое, ЛДПР и КПРФ не голосовали. В ЕР отметили, что уголовная ответственность в данном случае может породить «павликов морозовых», как это произошло в Европе, где родители лишаются детей по их собственному требованию.

Пентагон рассказал о разработке Россией боевых лазеров

Глава Стратегического командования армии США Джон Хайтен заявил, что Россия«изучает применение значительных военных возможностей против спутников, включая лазеры для использования в космосе». По его мнению, РФ и Китай могут представлять угрозу космическим аппаратам США в будущем, и «нужно быть готовыми к этой войне».

Президент Германии освободил своего вероятного сменщика с поста главы МИД

Президент Германии Йоахим Гаук по представлению канцлера Ангелы Меркель освободил с поста главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который будет выдвигаться на выборах президента страны. Новым главой МИД стал председатель СДП Зигмар Габриэль, который был министром экономики.

Бывший депутат от КПРФ дал показания по делу Януковича

Подозреваемый в мошенничестве депутат Госдумы предыдущего созыва Денис Вороненков из КПРФ дал на Украине показания по делу о госизмене Виктора Януковича. ГП Украины утверждает, что, согласно его показаниям, «механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре 2013 года, когда Майдан еще стоял в центре Киева». Источник отметил, что Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора».

СМИ назвали заподозренного в госизмене сотрудника ФСБ хакером

Фигурант дела о госизмене с участием сотрудника «Лаборатории Касперского», офицер ФСБ Дмитрий Докучаев ранее мог быть хакером. Его могли завербовать в спецслужбу под угрозой уголовного преследования. В 2000-е годы хакер, известный под ником Forb, взламывал сайты на заказ и крал деньги с кредиток. Именно он мог передать США информацию о владельце компании King Servers Владимире Фоменко, которого обвинили в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс.

Госдума поддержала создание реестра информационно значимых объектов

 
Госдума / ntv.ru

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о мерах безопасности для объектов критически значимой информационной инфраструктуры. Их станет возможно подключить к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Также прошел первое чтение законопроект об уголовной ответственности за хакерские атаки на важные объекты.

Россияне назвали оптимальный размер пенсии

Опрос РГСУ показал, что почти 76,8% россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. 36,5% сказали, что они хотели бы получать пенсию в размере 20-30 тысяч рублей,28,1% - в 15-20 тысяч рублей, а 11,4% опрошенных сообщили, что они хотели бы получать 10-15 тысяч.

Учрежден фонд продвижения российского софта за рубежом

Правительство распорядилось учредить Фонд развития информационных технологий, который необходим для «поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения». Он «будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками». Сумма финансирования фонда из бюджета не указывается.

Правительство урежет расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Минобрнауки сократит расходы на развитие научно-технологического комплекса и на научные исследования на 19 млрд рублей. Сокращение коснется исследований, которые направлены на «решение комплексных научно-технологических задач». Зато будут повышены расходы на строительство и реконструкцию научных и учебных организаций. В целом, чиновники пообещали увеличение финансирования науки из бюджета.

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