Топ новостей 27 января

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ сообщили о намерении Белого дома отменить санкции против России в выходные, Госдума одобрила законопроект о декриминализации побоев в семье, а также стало известно о даче показаний против Виктора Януковича подозреваемым в мошенничестве экс-депутатом от КПРФ.

Белый дом может в выходные отменить антироссийские санкции в одностороннем порядке. Об этом сообщили источники, близкие к Белому дому. Уже 28 января состоятся переговоры между Россией, Германией и США. В этот же день пройдут телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что ничего не знают о возможной отмене санкций, и усомнились в этом решении Трампа.

Ежедневная программа на Радио России "Трамп даёт надежду".

Только что вот надеялись что с Путиным по телефону поговорит. — лодочкин (@boatmans_call) 27 января 2017 г.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. За его принятие проголосовали 380 депутатов, против — трое, ЛДПР и КПРФ не голосовали. В ЕР отметили, что уголовная ответственность в данном случае может породить «павликов морозовых», как это произошло в Европе, где родители лишаются детей по их собственному требованию.

Ударил икону в храме - уголовка.

Ударил жену дома - административка.

Репостнул не то - уголовка.

Так и живем. Только и остается жену бить. — Wylsacom (@wylsacom) 27 января 2017 г.

Госдума отменила уголовную ответственность за семейные побои pic.twitter.com/EkM7BpJ1OC — Алёна Попова (@alyonapopova) 27 января 2017 г.

Какого числа будет отмечаться День домашнего насилия? — Pavel Soskov (@psoskov) 27 января 2017 г.

Чтобы не было побоев, даже самых легких, вступайте в брак по любви, а не потому что надо,не получается – не делайте этого,просто расходитесь — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 27 января 2017 г.

Глава Стратегического командования армии США Джон Хайтен заявил, что Россия«изучает применение значительных военных возможностей против спутников, включая лазеры для использования в космосе». По его мнению, РФ и Китай могут представлять угрозу космическим аппаратам США в будущем, и «нужно быть готовыми к этой войне».

Президент Германии Йоахим Гаук по представлению канцлера Ангелы Меркель освободил с поста главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который будет выдвигаться на выборах президента страны. Новым главой МИД стал председатель СДП Зигмар Габриэль, который был министром экономики.

Штайнмайер покинул пост главы МИД Германии: новый министр - Зигмар Габриэль, приезжавший в сентябре к Путину говорить о снятии санкций pic.twitter.com/l0YhyHDBP8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2017 г.

Подозреваемый в мошенничестве депутат Госдумы предыдущего созыва Денис Вороненков из КПРФ дал на Украине показания по делу о госизмене Виктора Януковича. ГП Украины утверждает, что, согласно его показаниям, «механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре 2013 года, когда Майдан еще стоял в центре Киева». Источник отметил, что Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора».

Вот ведь трижды продажная шкура. Поучительный пример из жизни «борца с бандеровцами» https://t.co/Pg7xKUODPP pic.twitter.com/nWJaBUTicp — Alexey Navalny (@navalny) 27 января 2017 г.

Фигурант дела о госизмене с участием сотрудника «Лаборатории Касперского», офицер ФСБ Дмитрий Докучаев ранее мог быть хакером. Его могли завербовать в спецслужбу под угрозой уголовного преследования. В 2000-е годы хакер, известный под ником Forb, взламывал сайты на заказ и крал деньги с кредиток. Именно он мог передать США информацию о владельце компании King Servers Владимире Фоменко, которого обвинили в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс.

Идеально не удивительная история. "Анти"вирус Касперского сливает все данные с компов пользователей в ФСБ, ФСБ торгует полученными данными. — Pavel Soskov (@psoskov) 27 января 2017 г.

Госдума / ntv.ru

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о мерах безопасности для объектов критически значимой информационной инфраструктуры. Их станет возможно подключить к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Также прошел первое чтение законопроект об уголовной ответственности за хакерские атаки на важные объекты.

Опрос РГСУ показал, что почти 76,8% россиян считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. 36,5% сказали, что они хотели бы получать пенсию в размере 20-30 тысяч рублей,28,1% - в 15-20 тысяч рублей, а 11,4% опрошенных сообщили, что они хотели бы получать 10-15 тысяч.

Чем выше рейтинги у руководителя страны, тем ниже зарплаты и пенсии у граждан pic.twitter.com/cGb31FG4HC — Russische Welt (@WeltRussische) 26 января 2017 г.

Правительство распорядилось учредить Фонд развития информационных технологий, который необходим для «поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения». Он «будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками». Сумма финансирования фонда из бюджета не указывается.

Правительство РФ учредило фонд развития российского софта за рубежом. Иными словами: установи себе жучок ФСБ на телефон или пк. — МинПанд (@crimeapanda) 27 января 2017 г.

Минобрнауки сократит расходы на развитие научно-технологического комплекса и на научные исследования на 19 млрд рублей. Сокращение коснется исследований, которые направлены на «решение комплексных научно-технологических задач». Зато будут повышены расходы на строительство и реконструкцию научных и учебных организаций. В целом, чиновники пообещали увеличение финансирования науки из бюджета.