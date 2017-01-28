Четверо россиян вошли в сотню лучших игроков Национальной хоккейной лиги, которая в этом году отмечает свое 100-летие. К лучшим из лучших были причислены Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров и Павел Дацюк. Полный список опубликован на сайте лиги.

В пятницу вечером на торжественном ужине в Лос-Анджелесе был обнародован список из 67 имен великих хоккеистов, которые присоединились к 33 легендам, большинство из которых играли в первой половине прошлого века. Таким образом получился список из 100 величайших хоккеистов.

Всего в этой «золотой сотне» оказалось 39 центральных нападающих, 21 защитник, 16 правых крайних форвардов, 15 вратарей и девять левых нападающих. В общей сложности эти хоккеисты сыграли 106 632 матча, забили 34 821 гол, сделали 56 394 передачи, набрали 91 215 очков и завоевали множество престижных наград и кубов.

Павел Буре — гордость российского хоккея, можно не смотреть и не интересоваться хоккеем, но имя Павла Буре как одного из величайших российских хоккеистов и спортсменов известно даже ребенку. «Русская ракета», как называли его по всему миру, стал примером и кумиром для поколения 80-90-х. В разное время он играл в командах НХЛ «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», а также в ЦСКА и в сборной России. Буре семь раз участвовал в «Матчах всех звезд», а в 2000 году получил приз как самый ценный игрок. В 2012 году Павел Буре был торжественно включен в Зал славы НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тоже знаковая фигура как для российского хоккея, так и для мирового. Раньше он играл в Суперлиге за московское «Динамо», но в 2004 году он был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз», а в спустя всего 4 года заключил контракт на 13 лет и на общую сумму в 124 миллиона долларов. К тому же, Овечкин — один из трех хоккеистов во всей истории НХЛ, кто забил 50 и более голов в семи сезонах.

Он удостоен большинства хоккейных наград, но именно причисление к сотне величайших хоккеистов считает своим главным достижением: «Возможность стоять на этой сцене — пожалуй, главное достижение моей карьеры и самая ценная награда. Находиться в такой компании — это просто невероятно. Каждый, кого здесь сегодня назвали — легенда, и осознавать, что ты — один из них, — это просто нереально. Все, что здесь сегодня происходило — это мгновения, которые хочется остановить, чтобы подольше продлить этот день», — приводятся его слова на официальном сайте лиги.

Выдающийся спортсмен Сергей Федоров сейчас является генеральным менеджером клуба ЦСКА. Спортивную карьеру в качестве игрока он завершил в 2012 году, но этому предшествовали 13 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз» и три победы на Кубке Стэнли, он также выступал за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Два года назад Федоров был включен в Зал хоккейной славы.

Павел Дацюк — центральный нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга. Значительную часть своей карьеры он посвятил игре за «Детройт Ред Уингз» и добился значительных успехов, но летом прошлого года он заявил, что завершает карьеру в НХЛ и возвращается в Россию. Спустя пару недель Дацюк подписал двухлетний контракт со СКА.

Подготовкой списка 100 лучших хоккеистов занималось компетентное жюри. Все его члены — 58 человек — были специально отобраны, и совокупный опыт в хоккее насчитывает 1800 лет. К слову, в их числе был спортивный журналист и аналитик Игорь Куперман.

Ожидается, что когда список лучших из лучших в хоккее будет расширяться и дополняться, то к четверке россиян, уже в него вошедших, присоединится и Евгений Малкин. Он играет центральным нападающим клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и входит в сборную России. На счету Малкина тоже немало различных достижений и престижных наград, но в сотню он не вошел, так как не вполне соответствовал установленным критериям.